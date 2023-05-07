Жителей деревни Белый Яр под Курганском начали эвакуировать из-за пожара

В МЧС сообщили об эвакуации жителей деревни Белого Яра под Курганском из-за пожара

В деревне Белый Яр в Курганской области началась эвакуация местных жителей в связи с угрозой природного пожара, сообщили в МЧС России.

Как указали в пресс-службе, в Курганской области пожарно-спасательные подразделения защищают деревню Белый Яр Кетовского муниципального округа от ландшафтного пожара. Отмечается, что огненный фронт составляет 3 км, поэтому в превентивных мерах было принято решение об эвакуации жителей деревни, передает ТАСС.

В МЧС уточнили, что угрозу распространения огня создает сильный порывистый ветер свыше 16 м/с и аномально жаркая для региона погода – плюс 28 градусов.

Ранее глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о лесопожарной обстановке в стране. Российский лидер поручил правительству оказать помощь пострадавшим от пожаров в российских городах и селах.

27 апреля в Курганской области произошли пожары в пяти населенных пунктах и садовом товариществе. Повреждено 369 строений, в том числе 84 жилых дома.