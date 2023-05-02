Путин поручил правительству оказать помощь пострадавшим от пожаров

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о лесопожарной обстановке в стране. Глава государства поручил правительству оказать помощь пострадавшим от пожаров в российских городах и селах.

«Самое сложное положение в Свердловской области, где пожар охватил шесть населенных пунктов. Удалось не допустить дальнейшего распространения огня более чем на 7 тыс. домов. Возгорание остановлено, ведется работа по первоочередному обеспечению граждан, оказанию всесторонней помощи пострадавшим, проводится оценка ущерба, в том числе жилому фонду», – говорится в Telegram-канале правительства России.

27 апреля в Курганской области произошли пожары в пяти населенных пунктах и садовом товариществе. Повреждено 369 строений, в том числе 84 жилых дома. Совместными усилиями специалистов нескольких регионов, МЧС и «Авиалесоохраны» удалось не допустить распространения огня более чем на 1,7 тыс. жилых домов.

МЧС передает пожарную технику добровольцам, что позволяет оперативно реагировать на возгорания в отдаленных населенных пунктах.

По данным министерства, в России с начала 2023 года зарегистрировано почти 40 тыс. природных пожаров и палов сухой растительности. Максимальное количество таких термических точек – в Свердловской области. В течение двух последних недель наибольшее количество возгораний регистрировалось в Новосибирской и Омской областях, где в течение длительного времени не было осадков.

Куренков призвал органы местного самоуправления, собственников земель и граждан соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно готовиться к пожароопасному периоду, содержать в надлежащем состоянии места забора воды.

По итогам доклада президент поручил оказать помощь в восстановлении поврежденного пожаром лечебно-исправительного учреждения в Сосьве в Свердловской области, а также помочь властям регионов с восстановлением поврежденных домов до начала отопительного сезона.

Также Путин распорядился организовать для детей, чьи семьи пострадали от пожара, отдых в летних лагерях.