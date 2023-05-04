Песков: Путин в четверг работает в Кремле

Президент Владимир Путин в четверг работает в Кремле, у него запланирован разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

График главы государства не претерпел изменений в связи с атакой на Кремль.

«Он (Путин) работает в Кремле. Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Однако на четверг запланирован «достаточно важный» разговор с главой Минэкономразвития. Путин обсудит с Решетниковым экономические вопросы, нынешнюю ситуацию и перспективы, а также основные тенденции в экономике.

Песков добавил, что у главы государства также запланированы и другие встречи внутреннего характера, которые не подлежат освещению в СМИ.

При этом Путин не планирует выступать с обращением в свете атаки на Кремль.

Также никаких изменений не планируется вносить в программу празднования Дня Победы. «Готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», – сказал Песков.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. В Кремле назвали произошедшее покушением на Путина, глава государства на тот момент работал в другом месте.