В МВФ заявили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки

Глава МВФ Георгиева заявила об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки

Мировая экономика близка к тому, чтобы расколоться на враждующие экономические блоки, это негативно скажется на всех, в том числе на Европе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, спустя десятилетия развития глобальной интеграции растет риск раскола, такой сценарий окажется вредным, в том числе для населения в Европе, передает РИА «Новости».

Также Георгиева отметила, что ситуация в данный момент является «опасным моментом в истории», и подчеркнула, что угроза раскола совпадает с периодом роста мировой экономики темпами ниже «исторических стандартов».

Ранее в Кремле заявили, что Россия внимательным образом следит за ситуацией в мировой экономике и, в частности, в американской экономике, которая испытывает определенные проблемы.