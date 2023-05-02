Песков: Россия наблюдает за экономической ситуацией в США

Россия внимательным образом следит за ситуацией в мировой экономике и, в частности, в американской экономике, которая испытывает определенные проблемы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в США высокий уровень инфляции, инфляционные ожидания также остаются на высоком уровне, передает РИА «Новости».

Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Россию то, что 1 июня истекает потолок госдолга в США и возможен дефолт, напомнил, что в США это происходит не впервые, однако американские власти до сих пор находили решения.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу заявила, что если лимит госдолга не повысить, страна может исчерпать чрезвычайные меры к июню, в результате чего возникнет угроза дефолта.