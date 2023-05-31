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В Госдуме назвали срок рассмотрения закона о повышении призывного возраста
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Проект закона о повышении призывного возраста думским комитетом по обороне планируется рассмотреть после региональной недели, сообщил руководитель комитета Андрей Картаполов.
Глава комитета сообщил, что рассмотрение проекта запланировано на период после региональной недели, которая пройдет с 5 по 11 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, проект о повышении призывного возраста внесли в Госдуму в марте, он предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную военную службу до 21 года.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
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Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.
В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».
WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.
Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).
ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.
Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.
Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.
В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.
В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.
Во Франции объяснили, почему установки CAESAR не подходят для конфликта на Украине
Французский эксперт Моро: Артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта
Самоходные артиллерийские установки CAESAR, поставленные Киеву, для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат, заявил французский активист Ксавье Моро.
Моро, который окончил военную академию и служил во французском десантном полку, заявил РИА «Новости», что эти самоходки являются очень хорошим оружием, они созданы легкими (около 17,5 тонны) и их легко использовать.
При этом CAESAR не имеют брони. Их в основном использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отметил эксперт.
Он сообщил, что установка, если имеет «нормальные боеприпасы», может стрелять на расстояние до 40 километров. При этом, отметил Моро, Украине «нормальные боеприпасы» не поставляли, поскольку это очень дорого. Франция сама не производит их, а закупает у Германии, пояснил эксперт.
CAESAR является хорошим оружием, однако быстро выйдет из строя в таких условиях, как в Донбассе, сказал Моро. Ремонтировать данные установки невозможно. Секрет, по словам французского эксперта, в том, что их придется пересобирать.
В конце апреля Киев сообщал о получении от Дании самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR.
Главком ВСУ Залужный объявлен в розыск в России
МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в России в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД РФ.
По какой именно статье, в базе не уточняется, передает ТАСС.
В конце прошлого года в отношении Залужного и ряда других украинских военачальников в России завели дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).
Напомним, с начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Украинские СМИ публикуют короткие ролики с участием Залужного, однако их подлинность вызывает сомнения.
Кремль назвал киевский режим организатором атаки дронов на Москву
Песков: В Кремле уверены, что за атакой дронов на Москву стоит киевский режим
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В Кремле уверены, что за атакой беспилотников на Москву и Московскую область стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, это атака киевского режима», – сказал Песков, добавив, что это нужно «абсолютно четко понимать».
Представитель Кремля отметил, что произошедшее лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей, передает ТАСС.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что российский лидер Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с атакой дронов на столичный регион. Он напомнил, что, «слава богу, нет никаких жертв». Кроме того, отметил Песков, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящее время нет.
При этом он оставил без комментариев тот факт, что часть беспилотников была сбита в районе Рублевского шоссе.
Песков напомнил, что Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на Украине в воскресенье. По его словам, произошедшая в ночь на вторник атака с украинской стороны является попыткой Киева дать ответ.
Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Лавров рассказал об ответе России на обучение Западом украинских летчиков
Лавров: ВС России могут ответить на планы Дании и Нидерландов обучать летчиков ВСУ на F-16
Российские Вооруженные силы имеют возможность ответить на намерения Запада обучать украинских военных пилотированию истребителей F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что ряд европейских стран, включая Нидерланды и Данию, в этом вопросе стараются быть в первых рядах, желая угодить Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, у них есть желание «понравиться гегемону». В европейских делах они активно проводят американскую линию, отметил министр.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в нескольких странах уже началась подготовка украинских летчиков для полетов на истребителях F-16.
В Кремле подчеркивали, что передача Украине истребителей и новых вооружений не переломит в корне ход спецоперации.
Появились данные о потоплении корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины в порту Одессы
Военкор Руденко: Ночным ударом в порту Одессы потоплен десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины
Во время ночного удара по военным объектам в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Руденко со ссылкой на украинский источник сообщил в своем Telegram-канале, что на палубе корабля возник пожар. После этого произошел взрыв боеприпасов в трюме, и «Юрий Олефиренко» затонул, пишет «Российская газета».
Экипаж корабля, как сообщается, понес значительные потери.
«Юрий Олефиренко» относится к серии десантных кораблей, которые строились в 1960–1970-е годы в Польше для ВМФ СССР. Корабль ввели в эксплуатацию в 1971 году.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.
Брянскую область за сутки атаковали десять дронов
РИА «Новости»: Около десяти дронов атаковали Брянскую область за сутки
Климовский район в Брянской области за минувшие сутки, по предварительным данным, пытались атаковать десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил представитель экстренных служб.
Источник РИА «Новости» уточнил, что часть дронов упала вблизи села Куршановичи Климовского района, часть – «уложили» системы радиоэлектронной борьбы, а часть была сбита.
Все инциденты завершились без последствий, добавил он.
Ранее на этой неделе сообщалось, что автомобиль в Брянской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.
В Сети призвали Зеленского договариваться или «бежать с позором»
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за нежелание завершить конфликт на Украине
Пользователи Twitter раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского, пожаловавшегося на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, нанесенный российскими силами в День Киева, который в стране отмечают каждое последнее воскресенье мая.
Читатели в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявили, что Зеленский, обладая такой возможностью, не желает закончить конфликт, передает РИА «Новости».
Так, пользователь Brandon McConnell в ответ на жалобы президента Украины заявил, что больше они никого не волнуют, ведь обычные американцы видят его игру. Все, что нужно сделать Зеленскому, это отказаться от вступления в Североатлантический альянс, тогда все закончится, добавил пользователь.
Со своей стороны пользователь Amber заявил, что американским гражданам все равно на сетования Зеленского, они не хотят, чтобы их деньги направлялись Украине, «и точка».
RedPilledExLiberal назвал Зеленского «позором», напомнив о том, как он направил в «мясорубку Артемовска» тысячи неподготовленных людей.
Oligarch поинтересовался, куда делись деньги американских налогоплательщиков, и потребовал их вернуть.
Пользователь BitMoney & Co считает, что Зеленского необходимо свергнуть за то, что по его вине случилось с украинцами. По его словам, мир мог быть возможен, однако украинский президент вместе со своими сторонниками из США и ЕС хотел «играть жестко». Теперь Зеленскому остается договариваться или убегать с позором, в противном случае будет «слишком поздно», уверен комментатор.
Накануне вечером Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
Напомним, что сам Киев ранее предпринял атаку дронов на Кремль. Украинские беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
В Госдуме предложили брать на службу по контракту судимых и ограниченно годных
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму проект закона, предполагающий возможность поступать на военную службу по контракту ограниченно годным к военной службе.
Инициатива предусматривает возможность службы по контракту и тех, кто имеет судимость, передает «Интерфакс».
Отмечается, что речь идет о службе в период мобилизации, военного положения и военного времени.
Авторы отметили, что есть множество граждан, желающих поступить на службу по контракту из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.
Поддерживавший Россию австралийский активист Уолтерс найден мертвым
Daily Mail: Австралийский активист Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым
Австралийский активист 42-летний Джеймс Уолтерс, выступавший в поддержку политики России, найден мертвым, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.
По данным австралийских правоохранителей, Уолтерс пропал еще 13 мая. В последний раз, как сообщается, его видели в городе Чатсвуд. 23 мая было найдено тело активиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские СМИ публикуют фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне изображения российского президента Владимира Путина. На одном из фото активист держит плакат, на котором написано, что Украина является террористическим государством, и содержится призыв поддерживать Россию.
Активист русского происхождения Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщил, что Уолтерс участвовал в митингах в поддержку России и выступал против оказания Украине военной помощи. По его словам, в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Бойков не исключает, что активиста могли убить или довести до самоубийства.
О причинах смерти Уолтерса пока не сообщается.
В начале мая в Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине.
Очевидец показал летящий над селом Ильинское в Подмосковье дрон
Очевидец опубликовал видео с кадрами летающего беспилотника над селом Ильинское в Московской области.
Видео с БПЛА самолетного типа, низко летящим над домами, опубликовано ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. В их числе было село Ильинское.
По данным МО РФ, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.