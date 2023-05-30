Сенатор: ВСУ атакой беспилотников на Москву не смогли запугать россиян

Сенатор Долгов: ВСУ пытались атаковать Москву, чтобы посеять панику, но у них ничего не вышло

Террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины. Тем не менее правительство, министерство обороны и чрезвычайные службы РФ снова продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили последствия. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее восемь украинских дронов атаковали Москву и Подмосковье.

«Атака БПЛА на Москву – очередной террористический акт, предпринятый ВСУ для запугивания россиян. Украинская провокация сорвалась во всех смыслах. Ни одна из целей, поставленных офисом Зеленского, не была достигнута. Чрезвычайные службы столицы отработали на высокопрофессиональном уровне», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Своевременное освещение событий со стороны властей позволило предотвратить возникновение волны фейков. Да и пора бы уже Украине понять, что граждан РФ подобными выходками не запугать. Мы четко знаем – победа будет за нами», – считает собеседник.

«Россия продолжит денацификацию и демилитаризацию территорий, которые пока еще находятся под контролем ВСУ. Никакие так называемые дерзкие операции, инициируемые офисом Зеленского, не смогут нас остановить. Примечательно, что ни в США, ни в ЕС атаку не осудили. То есть можно говорить о том, что они в очередной раз оказывают косвенную информационную поддержку нашего противника», – заключил Долгов.

Рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.

Глава города уточнил, что дома, подвергшиеся нападению, получили «незначительные повреждения». Отмечается, что в настоящий момент пострадавших нет, однако двое жителей столицы обратились за медицинской помощью. Политик также сообщил, что в целях безопасности в период работы экстренных служб были проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух зданиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.

Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье.

Между тем в Кремле положительно оценили реакцию всех служб на попытку противника атаковать регион. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. В свою очередь прокуратура Москвы в своем Telegram-канале в связи с инцидентом напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации. Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным взять под контроль расследование атак беспилотников в Москве.