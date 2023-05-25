Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире

Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы

Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

«Таким образом, Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник.

«Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он.

«Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик.

«Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кстати, эти уродливые формы общественного сознания были порождены в Европе. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков.

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В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

«Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств.

Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства.

«И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин.

Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления.

«Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер.