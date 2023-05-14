В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили взрыватели боеприпасов

Росгвардейцы обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя боеприпасов

Сотрудники Росгвардии нашли в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из которых представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Telegram-канала «Mash Batash», в уфимском пункте сдачи металлолома взорвался артиллерийский снаряд, один человек погиб.

Как указали в ведомстве, на месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение, передает РИА «Новости».

В пресс-службе напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в столице вместо выброшенных электросамокатов выловили два автомата и пять магазинов с патронами.