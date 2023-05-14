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В Уфе в пункте сдачи лома обнаружили взрыватели боеприпасов
Росгвардейцы обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 взрывателя боеприпасов
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Сотрудники Росгвардии нашли в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов, 20 из которых представляют опасность и переданы на уничтожение, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Telegram-канала «Mash Batash», в уфимском пункте сдачи металлолома взорвался артиллерийский снаряд, один человек погиб.
Как указали в ведомстве, на месте происшествия взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность и переданы на уничтожение, передает РИА «Новости».
В пресс-службе напомнили, что при обнаружении любых подозрительных предметов, перемещать, проводить самостоятельный осмотр, или предпринимать какие-либо действия с обнаруженным предметом категорически запрещено. Об опасной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в столице вместо выброшенных электросамокатов выловили два автомата и пять магазинов с патронами.
Бастрыкин сообщил о групповых нападениях мигрантов с целью унижения русских
Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских
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Отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских, мигранты противопоставляют свои традиции русским традициям, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума, сообщает СК в Telegram.
Он рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». В частности, он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37% (с 11 тыс. до почти 15 тыс.). Число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).
При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также, как сообщает Telegram-канал ведомства, Бастрыкин отметил, факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских.
Также обсуждалась проблема подростковой преступности – в 2022 году число тяжких и особо тяжких деяний, совершенных несовершеннолетними, выросло на 3% (до 9295). Кроме того, возросло «количество проявлений детского экстремизма».
Бастрыкин отметил ряд тенденций: преступность несовершеннолетних молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, имеет место рост экстремистских преступлений. По его словам, миграционная преступность также молодеет.
Напомним, Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. В СПЧ считают, что основная причина – в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
При отражении массовых атак ВСУ под Артемовском погибли два полковника ВС России
Минобороны заявило о гибели полковников ВС России Макарова и Бровко при отражении массовых атак ВСУ под Артемовском
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Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли в результате отражения атаки ВСУ в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, и две атаки противника были отражены. Отмечается, что военнослужащие бригады поразили три танка, четыре боевые машины пехоты и два украинских бронеавтомобиля.
В Минобороны подтвердили гибель командира бригады во время эвакуации с поля боя после полученного тяжелого ранения.
Также сообщается о гибели Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава. В пресс-службе уточнили, что во время боя по отражению одной из атак Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения.
Ранее военные эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему президент Украины Владимир Зеленский открыто не объявляет о контрнаступлении ВСУ. По мнению экспертов, информационная кампания вокруг контрнаступления перешла в новую фазу. С одной стороны, официальные лица офиса Зеленского заявляют о том, что атаку надо бы перенести на более поздний срок ввиду недостатка техники. С другой стороны, силы ВСУ проводят небольшие атаки для того, чтобы попытаться вбить клин вглубь российской обороны.
МИД не исключил выхода России из Арктического совета
Посол по особым поручениям МИДа Корчунов не исключил выхода России из Арктического совета
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Если права России в Арктическом совете будут нарушаться, она может покинуть эту организацию, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Корчунов заявил, что отсутствие приглашения российских представителей на мероприятия Арктического совета Москва будет считать нарушением прав России как члена организации. В таком случае, заявил Корчунов, «продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», передает ТАСС.
Россия, которая председательствовала в Арктическом совете с 2021 по 2023 год, передала полномочия Норвегии. Как отметили в МИДе, сейчас будущее совета зависит от Осло и «поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами».
МИД указал, что из-за действий Запада эффективность работы Арктического совета снизилась, Москве приходится вести «активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями» по «арктической повестке».
Корчунов отметил, что Россия «является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия». В связи с этим Москва намерена руководствоваться многовекторностью внешней политики и продвигать взаимодействие «с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах».
Напомним, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если страны-участницы смогут найти возможность для продолжения диалога, можно будет говорить о дальнейшем существовании Арктического совета.
Washington Post рассказала о желании Зеленского захватить российские города
Washington Post сообщила о предложении Зеленского «занять» российские города и взорвать нефтепровод «Дружба»
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал захватить российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба», сообщают СМИ со ссылкой на попавшие в Сеть документы Пентагона.
Как свидетельствуют полученные разведкой США материалы, Зеленский не оставляет идею ударов по российской территории, а не только по регионам, которые Киев и Запад объявляют «оккупированными». При этом Зеленский хотел бы осуществлять такие удары ракетами дальнего радиуса действия, несмотря на заверения в отказе от использования поставляемого Западом вооружения для ударов по территории России, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Washington Post, ссылаясь на материалы разведки, включающие личную переписку Зеленского с военным командованием, сообщает, что президент Украины в конце января предлагал атаковать Россию и «занять некоторые российские приграничные города».
В конце февраля, встречаясь с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, Зеленский пожаловался на то, что у ВСУ нет ракет, способных долететь до мест дислокации российских войск «внутри страны». Также Зеленский предлагал применять БПЛА для атаки на «места дислокации в Ростове».
Кроме того, в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко он предложил «просто взорвать» нефтепровод «Дружба» и «разрушить промышленность» Венгрии, зависящей от российской нефти. По мнению разведки США, он «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы».
Напомним, Зеленский в интервью Washington Post заявил, что заранее не получал информации об утечке ни из Белого дома, ни из Пентагона, он назвал инцидент «плохой историей». Ряд СМИ предполагал, что утечка секретных документов Пентагона была попыткой Вашингтона сказать Зеленскому о том, что продолжать бои против России бесперспективно.
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Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»
Режиссер Никита Михалков высказался за закрытие «Ельцин-центра»
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Необходимо закрыть «Ельцин-центр» и сделать там музей современной истории, но честный, без мерзости и вранья, заявил режиссер, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков.
Михалков на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума раскритиковал деятельность «Ельцин-центра». Он заявил, что там показывают маленьким детям ужасающий исторический мультфильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, а спаситель – единственный человек, передает РИА «Новости».
При этом режиссер не против того, чтобы в России существовал музей первого президента, но призвал не «делать в перчатках катаракту глаза».
«Не заставляйте меня, как посетителя музея, поверить, что вся история моей страны – «мерзость и дерьмо» и только святые 90-е сделали меня таким счастливым», – подчеркнул Михалков.
Кроме того, режиссер высказался за закрытие «Ельцин-центра». По его словам, создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу – закрыть «Ельцин – центр», и сделают музей современной истории, но честный.
Ранее издание Ura.ru сообщало, что сенатор Пушков и актриса Шукшина поддержали идею о закрытии Ельцин-центра. «За пять минут я получил более 100 знаков одобрения этого предложения», – отметил сенатор.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос прессы о предложении Культурного фронта России закрыть центр.
Появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
В Сети появилось видео взрыва склада боеприпасов после удара «Геранью» в Хмельницком
Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта ВСУ с десятками тонн боеприпасов близ Хмельницкого на Украине.
Во второй половине дня в Сети появились видео, новые свидетельства поражения ВС России одного из объектов ВСУ близ Хмельницкого, передает «Военное обозрение».
СМИ сообщали, что дрон-камикадзе ВС России поразил топливное хранилище, позже появились свидетельства о мощной детонации на объекте, которая продолжалась несколько минут. Местные жители уверены, что был уничтожен крупный склад боеприпасов и место хранение военной техники с хранилищем ГСМ для нее в Хмельницком.
В комментарии одного из очевидцев, говорится о том, что через несколько секунд после начала горения, стали разлетаться осколки. Высота столба дыма и огня составляла несколько сотен метров.
Известно о том, что объект, по которому сегодня утром был нанесён удар, уничтожен полностью, также сообщается об уничтожении подразделения нацгвардии Украины, охранявшей объект.
Ранее в подконтрольной Киеву Хмельницкой областной военной администрации заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры после взрыва, прогремевший за пределами населенных пунктов.
Также сообщалось, что за минувшие сутки на Украине повреждено 175 объектов инфраструктуры.
Крым решил добиться отмены решения Хрущева о передаче полуострова УССР
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Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов подтвердил, что в Крыму намерены проводить эту работу, вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума парламента республики, передает РИА «Новости».
По его словам, детальное изучение будет поручено научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымчане выступили бы против передачи полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году, если бы могли предвидеть будущее после распада Советского Союза.
Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского
В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.
«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.
В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.
Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.
Военкоры показали груды уничтоженной техники по дороге в Артемовск
Военкоры опубликовали кадры «дороги смерти» ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) с грудами уничтоженной боевой техники.
Кадры с уничтоженной военной техникой ВСУ опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На видео – новая куча разбитой различной военной техники от бронеавтомобилей, БМП и различных автомобилей.
Отмечается, что дорога идет в Артемовск через поселки Красное и Ивановское, которое находится под огневым контролем российской артиллерии.
Ранее военкоры показали уничтожение украинских танков под Артемовском.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу под Авдеевкой
Боец спецназа Южной группировки российских войск сообщил об огневом контроле трассы под Авдеевкой
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Российские войска на передовой под Новокалиново в ДНР установили полный огневой контроль над участком трассы Н20, с которого украинские позиции просматриваются на много километров, сообщил боец спецназа Южной группировки войск.
Боец спецназа сказал, что на позиции находятся огневые расчеты минометов, АГС и ПТУРов. На указанном направлении фронта мало лесополос, равнинная местность просматривается на расстояние до 5 км, в связи с чем вооруженным силам Украины будет «очень тяжело прорваться», передает РИА «Новости».
Кроме того, в Южной группировке войск сообщили, что украинские военные в Марьинке «боятся, вольно себя не ведут», передвигается перебежками, а в случае контактного боя «ведут огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски – не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла». Движение диверсионных групп ВСУ обнаруживается еще на подступах к городу, по ним сразу наносится удар.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что на Южнодонецком направлении российская артиллерия ликвидировала под Марьинкой разведгруппу ВСУ. Дроном «Ланцет» у Шахтерского уничтожена украинская гаубица M777.
Также артиллерия уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области – у населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. У Темировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б», у Малой Токмачки и Каменского – пикапы с боевиками, а у Чаривного – грузовой автомобиль украинских военных. Также российскими расчетами ЗРК «Бук» отражен удар РСЗО HIMARS.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские ракетные подразделения нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ у Краматорска и по украинской артиллерии у населенного пункта Мемрик, передает ТАСС.
Российская авиация атаковала скопления украинских военных у Григоровки и Авдеевки. В Григоровке и Белогоровке артиллерия уничтожила скопления автомобильной техники противника, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава. В районе Марьинки сорвана попытка ВСУ провести разведку боем.
В Минобороны России также сообщили, что расчеты батарей самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции.
Напомним, на донецком направлении штурмовыми отрядами при поддержке подразделений ВДВ на флангах освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. В районе Краматорска был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.
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Мощный взрыв прогремел в Тернополе
Взрывы прогремели в Тернополе и Херсоне
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В регионах Украины объявлена воздушная тревога, мощный взрыв прогремел в украинском Тернополе, также сообщается о взрыве в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Тревога прозвучала в западных, центральных и в большей части восточных регионов Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Тернопольской области. Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко заявил, что «есть прилет в промзону Тернополя», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской Весны» сообщают о том, что в Тернополе начался «сильнейший пожар». Указывается, что российские войска «уничтожают склады с боеприпасами и топливом для контрнаступления ВСУ». «Вероятно, на очередном заводе враг хранил боеприпасы», – пишут военкоры.
В свою очередь Киевская областная военная администрация проинформировала о работе средств ПВО в окрестностях столицы.Напомним, также было опубликовано видео взрыва склада боеприпасов в Хмельницком. Снятые местные жителями кадры подтвердили уничтожение «Геранью» военного объекта.
Global Times назвала СВО исправлением исторической аномалии
Американский политолог Корыбко назвал решение России начать СВО исправлением исторической аномалии
Однополярность, установившаяся в мире после распада СССР, стала «исторической аномалией», решение России провести специальную военную операцию на Украине исправило ситуацию, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Корыбко считает, что однополярность объясняется не «исключительностью» США, а уникальным стечением обстоятельств. В 2022 году стало возможным ускорить «возвращение в нормальное русло истории» – СВО «беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как указал Корыбко, «лишь немногим более трех десятков стран» вооружают Украину и вводят санкции против России. По его мнению, это свидетельствует об ограниченности влияния США. Он считает, что БРИКС займет особое место в становлении равноправного и справедливого мироустройства.
Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что движение к глобальной многополярности является фактом, геополитической реальностью.
Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана
Зеленский отверг посредничество Ватикана по мирному урегулированию и возможность переговоров с Путиным
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Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Зеленский сказал, что урегулирование ситуации на Украине возможно только на основе предложенной им «мирной формулы». Комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявил: «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники». Он сказал, что Украине «нужен справедливый мир». Кроме того, на вопрос о готовности при необходимости вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил, что ему «не о чем» говорить с президентом России, передает ТАСС со ссылкой RAI.
Напомним, Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску. Как отмечают блогеры, папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира, а Зеленский подарил понтифику «картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете».
Шольц исключил окончание украинского кризиса на условиях России
На Украине не может быть мира на условиях России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание Spiegel.
По его словам, Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Определился победитель «Евровидения-2023»
Победу в песенном конкурсе «Евровидение» одержала шведская исполнительница Лорин
Шведская исполнительница Лорин одержала победу в песенном конкурсе «Евровидение–2023» в Ливерпуле, сообщают информационные агентства.
Лорин набрала 583 балла в результате голосования зрителей и жюри конкурса. Второе место занял финский исполнитель Кяарийя (526 баллов), третье – израильская певица Ноа Кирель (362). Лорин уже становилась победительницей «Евровидения» в 2012 году, передает РИА «Новости».
Украинский дуэт Tvorchi, состоящий из Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни, который 10 лет назад переехал на Украину из Нигерии, занял шестое место, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания», но Европейский вещательный союз решил, что конкурс необходимо перенести с территории Украины в другую страну из соображений безопасности. Конкурс перенесли в Ливерпуль, что вызвало недовольство украинского президента Владимира Зеленского.