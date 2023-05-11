Украина прислала в Россию список 11 детей для воссоединения с родственниками

Омбудсмен Львова-Белова: Украина передала список 11 детей для возврата из России

Представители украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца передали список лишь из 11 детей, имеющих родственников на Украине, и попросили помочь в воссоединении, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на сессии, посвященной детям Донбасса, в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Львова-Белова отметила, что Россия регулярно слышит о тысячах детей, которых якобы она «депортировала» с Украины и «насильственно удерживает». По ее словам, представители украинского омбудсмена прислали список всего из 11 детей, которые, как им кажется, должны воссоединиться с родственниками на Украине, передает РИА «Новости».

Омбудсмен заявила, что детей из новых регионов придется перевоспитывать из-за пропаганды Украины, которая там велась: стирались строчки из стихов, переписывалась история. По ее словам, необходимо подготовить разные образовательные и информационные программы.

Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В документе на сайте суда указано, что они якобы могли быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

Мария Львова-Белова считает, что ордер МУС говорит о мировом признании ее деятельности. «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», – заявила она.