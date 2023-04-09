В Кремле назвали прежние контуры концепции безопасности устаревшими

Песков: Прежние контуры концепции безопасности устарели и уже не действуют

Прежние подходы к обеспечению безопасности России и Белоруссии уже устарели после изменившихся условий и новых угроз, поэтому было решено подготовить Концепцию безопасности Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы. Те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас они уже выпячиваются вперед, все маски сорваны, и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва.Кремль.Путин» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

Говоря о переговорах лидеров по целому ряду двусторонних вопросов, Песков отметил, что все договоренности дадут импульс для дальнейшей реализации. По его словам, такой дополнительный импульс дали уже всем бюрократам в хорошем смысле этого слова, правительствам с тем, чтобы уже на экспертном уровне, что называется, финализировать те политические договоренности, которых достигли президенты, пишет РИА «Новости».

Ранее Песков сообщил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства России и Белоруссии в максимально короткие сроки.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что Москва и Минск подготовят концепцию безопасности Союзного государства, в которой будут также отражены внешние вызовы.