Кириенко: Если мир меняется, нужно возглавить эти изменения и направить их на благо страны

Если мир меняется, значит, надо возглавить эти изменения, и сделать так, чтобы они были на благо нашей страны и каждого человека, который в ней живет, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам первого всероссийского форума «Пик возможностей».

«Каждый из вас – лидер, человек, сумевший победить в грантовом конкурсе Росмолодежи. Вы стали лучшими из лучших – не просто победили в конкурсе, а смогли организовать проекты. За каждым из вас стоит команда, потому что серьезные проекты в одиночку реализовать невозможно. У нас есть большая грантовая поддержка, которая реализуется благодаря решениям нашего президента. В программе работы с грантами Росмолодежи есть не только конкурс, поддержка тех, кто их реализует, но и большая образовательная программа – запущен проект академия «Росмолодежь.Гранты», задача которой сделать так, чтоб вы могли делать следующий шаг, покорять новые вершины», – заявил Кириенко по видеосвязи.

«Если мир меняется, значит, надо возглавить эти изменения, и сделать так, чтобы они были на благо нашей страны и каждого человека, который в ней живет. У вас это уже получается, и уверен, что по итогам вот этого форума и программы обучения будет получаться еще лучше!» – сказал первый замглавы АП.

Также Кириенко призвал участников передавать свой опыт самым младшим участникам форума и выразил отдельные слова благодарности экспертам Росмолодежи, которые уделяют много времени тому, чтобы не просто отобрать лучшие проекты, но и помочь двигаться дальше.

Первый молодежный форум «Росмолодежь.Гранты», частью которого стал «Пик возможностей», стартовал в пятницу на Нижегородской ярмарке. Его участниками стали около 1500 человек из 89 регионов России, в том числе более 40 представителей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В субботу участники девяти направлений форума продолжат разрабатывать стратегии развития себя и сообществ, которые начали в первый день. Образовательная программа направлена на улучшение коммуникаций между грантовыми сообществами и способна подготовить их представителей к написанию грантов и последующей реализации проектов.

Потенциальные участники трека #присоединяйся разработают и доведут свои идеи до успешной проектной заявки. Грантополучатели трека #развивай выведут проекты на окружной и федеральный уровень, установят партнерские соглашения в виде коллабораций с партнерами стендовой программы «Нам по пути». Амбассадоры трека #вдохновляй сформируют единое видение работы, чтобы достичь максимального результата и сформируют «Образ человека, популяризирующего бренд» с PR-директором Insight People Валерией Родина. Наставники трека #наставляй и эксперты #обучай изучат пути развития экспертного сообщества. Координаторы трека #объединяй продумают систему взаимодействия с другими направлениями, сформируют систему мониторинга работы координаторов. Представители вузов трека #направляй узнают о способах интеграции проектов в систему молодежной политики в регионах, поработают с отчетностью и сметой, а завтра зададут волнующие вопросы про грантовые конкурсы Ольге Петровой, заместителю Министра науки и высшего образования. Некоммерческие организации трека #включайся узнают, как транслировать проекты и выйти на федеральный уровень.

Самые юные участники из «Движения Первых» трека #начинай вдохновятся историями успеха грантополучателей, создадут идеи будущих грантовых проектов и познакомятся с процессом заполнения грантовой заявки.

Всего за первый день образовательной программы участники прослушают лекции 21 спикера регионального и федерального масштаба. А после дня мастер-классов отправятся на культурную программу «Перевал», где можно будет расслабиться. В Молодежном центре «Высота» выступят финалисты премии Wedding Awards ПФО – дуэт Two match.

На ярмарке DJ Real сыграет сет, выступит кавер-группа White Fire, пройдет игра «Что? Где» Когда?» от пространства «ПРОСТО» из Санкт-Петербурга. В городе участники попадут на выступление инструментального дуэта «Теория струн» в «Планетарии 1». Участники «Движения Первых» посетят Театр нового поколения «Зазеркалье».

9 апреля образовательная программу продолжат такие спикеры как: Сергей Рязанский, летчик-космонавт; Ксения Жмудь, креативный директор SETTERS; Мария Савиных, креативный директор студии «Союзмультфильм» и Евгения Роньжина, сооснователь и идеолог Community University, экс-управляющий директор Штаба SberX. По итогам форума каждое из девяти направлений предоставят решения по развитию своего сообщества «Росмолодежь.Гранты».