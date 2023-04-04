Зеленский заявил о встрече с Помпео

Зеленский отреагировал на убийство Татарского

Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.

Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).