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Зеленский заявил о встрече с Помпео
Зеленский заявил о встрече с делегацией из США во главе с Помпео
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с американской делегацией, в которую вошли бизнесмены, политики и благотворители.
Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что делегацию возглавлял бывший госсекретарь США Майк Помпео. По мнению главы украинского государства, такие визиты «являются мощным сигналом поддержки украинцев».
Президент Украины призвал американский бизнес активно инвестировать в Украину и напомнил о необходимости усилить оборонную помощь стране.
Ранее издание Politico писало, что Помпео собирается посетить Украину, напоминает РИА «Новости».
В январе Помпео рассказал, что США обучали украинских солдат в течение долгого времени.
Зеленский отреагировал на убийство Татарского
Зеленский об убийстве Татарского: Я не думаю о том, что происходит в России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает об убийстве военкора Владлена Татарского, так как его не волнует происходящее в России.
«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия», – сказал он.
Зеленский заявил, что вместо этого думает об Украине, передает РИА «Новости».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская).
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»
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Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник.
Несколько официальных лиц США и Европы также скептически отнеслись к тому, что экипаж из шести человек смог заложить на дно моря сотни килограммов взрывчатки для подрыва.
Следствие сейчас изучает версию, что яхта «Андромеда» была отвлекающим звеном, а для теракта использовалось еще что-то, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Так, выяснилось, что следы взрывчатки «военного образца», которые нашли на столе в каюте яхты, совпали со взрывчаткой, использованной на трубопроводе. После этого эксперты не стали исключать версию, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след.
Ряд источников сообщил изданию, что террористы просто проявили неаккуратность.
Ранее издание Spiegel писало, что яхта «Андромеда» прописана в порту Бреге на острове Рюген. Она была арендована неизвестными через чартерную фирму острова. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
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Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
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Украинская армия имеет в распоряжении пять бригад истребителей, среди которых три бригады МиГ-29, сообщил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в киевской армии имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27, количество истребителей может достигать 200 единиц, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина» и телеканал «Киев».
Как отметил Игнат, первой была поставка истребителей со стороны Польши, что, по его мнению, стало «историческим шагом».
При этом Игнат добавил, что поставленные истребители – старые советские модели четвертого поколения, которые «морально и физически устарели».
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что польские власти передали Киеву несколько истребителей МиГ-29.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
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Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка
Пьяный солдат ВСУ потребовал от отдыхающих в спа-отеле в Буковеле не говорить по-русски
В спа-отеле в Буковеле между отдыхающими и солдатом вооруженных сил Украины, который проходил на украинском курорте реабилитацию, произошел конфликт из-за требования военного не использовать русский язык, сообщают СМИ.
Военный опубликовал видеозапись, на которой оппонент оскорбляет его и советует ехать обратно в Артемовск. Однако жена отдыхающего заявила, что солдат сам устроил провокацию, а в нужный момент принялся снимать инцидент на камеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Она сообщила, что солдату не понравилось, «что люди говорят не на украинском языке», военный велел им уезжать в Россию. Девушка заявила, что пьяный солдат приставал и к другим постояльцам, требовал не говорить по-русски.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ
Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках напильником и ножовкой со стороны СБУ
Вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ.
Боец рассказал, как попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой. Руслану пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь, передает РИА «Новости».
«Положили на пол, мы лежали и ждали очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. Во время допроса раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом). Если ты отвечал «не знаю, не помню», начинали бить током, дубинками избивали», – вспоминает военнослужащий.
Также российский боец вспомнил, что после допроса украинскими военными пленных повезли в СБУ.
«Меня закинули в сарай, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать. Задавать вопросы пытались «чем ты можешь нам помочь?» Говорили, «если ты не нужен, расстреляем тебя». Однажды вывозили в посадку, возле ног стреляли – запугивали», – сказал он.
Руслан отметил, что это продолжалось полтора-два часа, после его отвели в сарай и там оставили.
«Потом сбушник вернулся уже пьяный и начал: взял напильник и пытался отпилить мне ногу, потом взял ножовку, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно, на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог», – рассказал он.
По словам Руслана, пленных выводили на улицу, кидали в яму и поливали бензином вокруг, планируя поджигать.
В заключение боец из ДНР рассказал, что сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для «правильной» отчетности, так как сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.
Польшу и Украину заподозрили в причастности к подрыву «Северных потоков»
Washington Post сообщила о подозрениях Запада в адрес Польши и Украины в связи с подрывом «Северных потоков»
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Официальные лица на Западе «шепчутся», что в подрыв «Северных потоков» могло быть вовлечено польское или украинское правительство, пишут СМИ.
Такое подозрение возникло из-за «первоначальных заключений» Берлина. Отмечается, что Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
При этом, как заявил «европейский дипломат высокого ранга», «творцы политики» в странах НАТО предпочитают при встречах не поднимать тему диверсии, не желая «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ». Он фактически подтвердил, что на Западе предпочли бы просто закрыть глаза на случившееся. Источник сравнил ситуацию с «пребыванием покойника на семейном собрании» – труп все видят, но притворяются, что проблемы нет, потому что «лучше не знать».
Washington Post пишет, что подозрения не озвучиваются, чтобы «случайно не вызвать гнев» союзников. По мнению издания, «даже если найдется явный виновник, это едва ли приведет к прекращению поставок оружия Украине».
Также отмечается, что Германия заинтересовалась яхтой «Андромеда» в связи с терактом после «очень конкретных» сообщений западной разведки. Страна, которая сообщила соответствующие данные, не называется, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным издания, следователи в Германии подозревают, что яхта «Андромеда», которую связывали с терактом на «Северных потоках», могла использоваться для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
СМИ: Подозреваемую в теракте Трепову решили этапировать в Москву
«Фонтанка» сообщила о переводе подозреваемой в теракте Треповой в Москву
Задержанную в понедельник Дарью Трепову этапируют в Москву, девушку подозревают в организации теракта в кафе в центре Петербурга.
Из внутреннего здания Следственного комитета выехала спецмашина с Треповой и направилась в сторону аэропорта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.
Позже в аэропорту Пулково приземлился борт специального летного отряда (СЛО) «Россия» из Москвы. Через 15 минут приземлился еще один легкомоторный самолет СЛО.
Отмечается, что оба самолета, Falcon и Airbus, давно находятся в авиапарке СЛО. Под флагом этого отряда также летают самолеты ФСБ.
Ранее днем Трепова была задержана на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.
Напомним, накануне при взрыве в кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также пострадали 33 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
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Запорожские власти призвали Зеленского бежать с Украины
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал Владимира Зеленского перестать заниматься самовнушением об успешном контрнаступлении и готовиться к плану «Б» – то есть бежать из страны.
Ранее Зеленский, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил украинским СМИ, что если Российская армия не уйдет с территорий, которые Украина считает своими, то ее «уничтожат», передает РИА «Новости».
По словам Рогова, Зеленскому пора уже не заниматься самовнушением о якобы успешном контрнаступлении и начать готовить для себя план «Б», где «Б» первая буква слова «бежать».
По его мнению, заявления Зеленского напоминают старый анекдот про спортсмена и хулигана: «Щуплый хулиган-наркоман задирается к спортсмену, который дает ему оплеуху. Хулиган грозно говорит: давай, мол, извиняйся и сдавайся, а то будет как в прошлый раз. Все во дворе перешептываются и спрашивают, как же было в прошлый раз? На что хулиган отвечает: в прошлый раз, после того как он выхватил от спортсмена, никто так и не извинился».
По его словам, мораль анекдота проста: иногда люди в своих высказываниях пытаются вместить куда больше содержания, чем оно в себя включает.
Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.
Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.
Украинская теннисистка после поражения не пожала руку россиянке на турнире в США
Украинская теннисистка Калинина не пожала руку россиянке Калинской после поражения в матче на турнире в США
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче первого круга турнира в Чарльстоне (США), Калинина не пожала руку россиянке после матча, сообщают информационные агентства.
Калинская победила со счетом 7:6 (8:6), 6:4. После завершения матча она подошла к сетке для рукопожатия, но Калинина сразу ушла собирать вещи. Россиянка пожала руку судье, передает РИА «Новости».
До этого украинская теннисистка Марта Костюк также отказывалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой.
Напомним, Украина запретила своим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде, если в том же турнире принимают участие россияне.
Россия передала Украине пятерых раненых военных
Москалькова: Россия передала Киеву пятерых раненых военных
Российская сторона передала Украине пятерых раненых военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ, Россия продолжает работу в этом направлении, передает ТАСС.
Москалькова отметила, что в конце марта украинская сторона передала Москве пятерых раненых российских военных, которые сейчас проходят лечение. Она пожелала им скорейшего выздоровления и выразила уверенность, что они уже скоро вернутся к своим родным и близким, которые встретят их как настоящих героев.
В начале марта Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.