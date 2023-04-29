В пресс-службе Усманова прокомментировали обыски у «Баварии»

В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова заявили, что обыски в футбольном клубе «Бавария», проведенные якобы по делу, начатому в отношении него, назвали политическим преследованием.

Отмечается, что Усманов не нарушал законов Германии. В заявлении говорится, что Усманова и клуб «Бавария» объединяет лишь любовь к футболу, передает ТАСС.

Газета Bild писала, что следователи и полиция Баварии прибыли ранее на стадион «Альянц-Арена» и в офис «Баварии», где провели обыски. Произошедшее связали с делом Усманова.

Ранее на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Бизнесмена подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций, введенных против России. Обыски прошли на 24 объектах.