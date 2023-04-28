Шойгу: Россия повышает боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане

В Москве повышают боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане в связи с попытками Соединенных Штатов и их союзников восстановить военное присутствие в Центральной Азии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, Штаты с союзниками используют для этого предлог помощи в борьбе с терроризмом, однако в России эти планы расценены как прямая угроза стабильности на пространстве ШОС, передает РИА «Новости».

Шойгу добавил, что стороны повышают в этой связи свою боевую готовность в Киргизии и Таджикистане.

Также министр подчеркнул, что страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку».

Ранее Шойгу заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в стремлении сохранить глобальное доминирование подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности.