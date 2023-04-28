|
|
Шойгу: Россия повышает боеготовность баз в Киргизии и Таджикистане
Глава Минобороны Шойгу заявил, что Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
В Москве повышают боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане в связи с попытками Соединенных Штатов и их союзников восстановить военное присутствие в Центральной Азии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, Штаты с союзниками используют для этого предлог помощи в борьбе с терроризмом, однако в России эти планы расценены как прямая угроза стабильности на пространстве ШОС, передает РИА «Новости».
Шойгу добавил, что стороны повышают в этой связи свою боевую готовность в Киргизии и Таджикистане.
Также министр подчеркнул, что страны НАТО по итогам своего двадцатилетнего присутствия на афганской земле и последующего стремительного ухода несут наибольшую ответственность за сложившуюся там обстановку».
Ранее Шойгу заявил, что Соединенные Штаты с союзниками в стремлении сохранить глобальное доминирование подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности.
Пригожин пообещал приостановить огонь в Артемовске на время поездки прессы из США
Пригожин: На время поездки прессы из США артиллерийский огонь в Артемовске приостановят
Артиллерийский огонь в Артемовске (украинское название – Бахмут) с российской стороны будет приостановлен на время поездки американских журналистов, которых в город привезут вооруженные силы Украины, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, заявление которого опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил о принятом решении приостановить огонь артиллерии, чтобы журналисты из Соединенных Штатов «могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой», передает ТАСС.
Пресса – это святое, отметил Пригожин, добавив, что «они тоже своего рода военкоры».
При этом он предостерег украинских военных от попыток под прикрытием американских журналистов подтянуть в Артемовск резервы. «Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», – сказал Пригожин.
В четверг стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске.
Россия отклонила запрос посольства США на посещение консулом Гершковича
Россия отклонила запрос посольства США на посещение консулом журналиста Гершковича
Россия отклонила запрос посольства США на консульское посещение арестованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича 11 мая, сообщили в МИД.
Решение принято на фоне ситуации с невыдачей виз российским журналистам для поездки на заседание Совбеза ООН, прошедшего в Нью-Йорке.
В ведомстве добавили, что запрос на консульское посещение американского гражданина Эвана Гершковича отклоняется, передает РИА «Новости».
Сейчас также прорабатываются и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет уведомлена, добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать визы российским журналистам, но когда самолет делегации России уже взлетел.
США ввели санкции против ФСБ России за «незаконное удержание» американских граждан
Вашингтон ввел санкции против Федеральной службы безопасности России за «незаконное удержание» американских граждан, заявил Минфин страны.
ФСБ внесли в список подсанкционных организаций из-за мер в связи с «незаконным удержанием» граждан США, передает РИА «Новости».
ФСБ уже находится в четырех санкционных списках. В США оправдали введение санкций тем, что ФСБ якобы участвовала в процессе «незаконного удержания» граждан.
Указано, что Служба «многократно» участвовала в «арестах, расследованиях и заключениях» американцев в России.
Ранее в Госдепе заявили, что продолжат вводить санкции против Москвы.
Захарова ответила на слова посла США об «отсутствии разногласий» с народом России
Захарова: Российский народ убивают по наводке США, на их деньги и из их оружия
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывания посла США в Москве Линн Трейси о том, что несмотря на разногласия между Вашингтоном и Москвой, у Соединенных Штатов якобы нет разногласий с народом России.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что российский народ «убивают по наводке Соединенных Штатов», из американского оружия и на деньги США, «руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами» в результате госпереворота, который срежиссировали Соединенные Штаты.
Она также назвала «редкой удачей газеты «Коммерсант» возможность поблагодарить американского посла за первое интервью изданию. Особенно на фоне того, что Линн Трейси пообещала «не отменять народ России», подчеркнула Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами объяснил Линн Трейси причины конфликта на Украине.
Россия заявила протест США
МИД: Старшему дипломату посольства США вручили ноту протеста в связи с визами для СМИ
|
|
Старший дипломат американского посольства в четверг был вызван в МИД, ему сделан официальный демарш в связи со срывом оформления виз представителям СМИ журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении МИД, опубликованном в Telegram, говорится, что нота вручена старшему дипломату американской дипмиссии по поводу провокационных действий дипломатического представительства США. Отмечается, что журналисты должны были сопровождать Лаврова во время российского председательства в СБ ООН.
Старшему дипломату США заявили, что подобный саботаж, который ставит целью воспрепятствование нормальной журналистской работе, без ответа не останется.
В этой связи МИД проинформировал посольство США, что его запрос на консульское посещение 11 мая корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России по обвинению в шпионаже, отклоняется.
Ранее Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.
WSJ: Взрыв единственного завода пороха и поставки Украине сделали Пентагон уязвимым
Американский оборонный сектор оказался в состоянии упадка в результате взрыва критически важного завода, производившего особый тип пороха, а также военной поддержки Украины, пишут СМИ США.
Обозреватель The Wall Street Journal Гордон Лаболд пояснил, что из-за взрыва завода США лишились единственного отечественного источника взрывчатых веществ. На него Пентагон опирался при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет Tomahawk («Томагавк»), передает РИА «Новости».
По словам автора публикации, взрыв, прогремевший на заводе дымного пороха в Миндене, штат Луизиана, в 2021 году серьезно ударил по военному сектору США, который, как подчеркнул Лаболд, находится в большой зависимости от «оборонных фирм низкого уровня».
Многие небольшие оборонные предприятия, поясняет автор статьи, испытывают финансовые трудности, поскольку заказы Пентагона являются нерегулярными. В итоге это привело к тому, что работа многих компаний стала убыточной, они вынуждены были закрыться. Теперь властям США, продолжает автор, приходится закупать необходимые материалы «как у союзников, так и у противников».
Однако не только это нанесло ущерб американскому боезапасу. Военное спонсирование Украины, пишет WSJ, привело к тому, что США и их союзники практически истощили свои собственные запасы, в частности, амуницию для 155-миллиметровых гаубиц.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников посетовал на то, что Соединенные Штаты очень прагматичны и в вопросах предоставления Киеву вооружения «считают деньги».
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса задействовали против России с началом спецоперации на Украине.
Глава ФРС США восхитился Набиуллиной
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина эффективно выполняет работу, поэтому стране удалось избежать краха экономики.
Признание прозвучало во время беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые дозвонились до главы ведомства и представились украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам Пауэлла, избежать последствия санкций удалось благодаря действиям главы ЦБ России. Набиуллину глава ФРС США назвал «осведомленной и умной». Также Пауэлл назвал санкции США бессмысленными. Запись разговора опубликована на RuTube-канале блогеров.
Ранее в Германии заявили о бесполезности ввода санкций против российского воздушного пространства, так как оно продолжает активно использоваться.
Китай забрал у США свою панду
Китай забрал у США свою панду – посланника дружбы стран
Большая панда по кличке Я Я, которая проживала в Соединенных Штатах последние 20 лет, вернулась на самолете в Китай, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что символ дружбы двух стран прибыл специальным грузовым самолетом, приземлился в шанхайском аэропорту «Пудун», в полете провел 16 часов, передает РИА «Новости».
Большая панда – неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд – в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии.
Ранее сообщалось, что в соответствии с первоначальными договоренностями Я Я должна была оставаться в США в течение десяти лет, но в 2013 году соглашение продлили еще на десять. В декабре стало известно, что Китай решил вернуть Я Я на родину.
Посол США заявила о планах Вашингтона принять меры после приостановки Россией ДСНВ
Посол США Трейси: Вашингтон примет контрмеры в связи с приостановкой Россией ДСНВ
В интересах стратегической стабильности США продолжат содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях ядерных сил и их расстановке, контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США», заявила американский посол в Москве Линн Трейси.
Она отметила, что взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира, поэтому Вашингтон работает над сохранением договора, пишет «Коммерсант».
Трейси подчеркнула, что США уведомили Россию о том, что не будут предоставлять информацию в рамках полугодового обмена данными. По ее словам, Вашингтон продолжит анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ, при этом контрмеры будут приняты по результатам оценки «влияния российских нарушений на национальную безопасность США». Также будет принята во внимание стратегия по возврату России к выполнению ДСНВ.
Ранее глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе заявила, что США хотят, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3 и приступила к обсуждению нового договора об ограничении ядерных вооружений.
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США следовало раньше договариваться с Россией по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сейчас это невозможно.
Пентагон подписал контракт на производство Lockheed Martin ракет GMLRS на 4,7 млрд долларов
Американское военное ведомство заключило контракт с Lockheed Martin по производству реактивных ракет GMLRS на сумму 4,791 млрд долларов, заявили в министерстве.
Контракт планируется завершить в октябре 2026 года, площадки для производства определят позднее, заявили в Пентагоне, передает РИА «Новости».
Снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 километров США в больших объемах поставляют Украине. Они используются, в частности, для установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ранее СМИ сообщали, что Lockheed Martin не может увеличить производство снарядов GMLRS для РСЗО HIMARS, поставляемых киевскому режиму, поскольку компании не хватает оборудования и рабочих.
МИД: Запад не скрывает, что строит планы контрнаступления Киева
Спикер МИД Захарова заявила, что Запад даже не скрывает свое участие в контрнаступлении Киева
Коллективный Запад не скрывает, что стоит за планированием украинского контрнаступления и стремится сделать все возможное, чтобы оно прошло успешно, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, на Западе даже не скрывают, что стоят за военным планированием, а не просто тактическим наведением, о чем в России говорили неоднократно, в данный момент они в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию, передает ТАСС.
Захарова напомнила, что Запад открыто заявляет, что российская сторона должна понести максимально возможные потери.
Также дипломат отметила, что действия Киева против УПЦ вышли на новый уровень.
«Мы все видим, это не просто политическая закулисная борьба, а настоящая попытка уничтожения УПЦ, попытка тотального ее запрета и, конечно, масштабная волна по захвату принадлежащих церкви храмов», – подчеркнула она.
Также Захарова добавила, что Киев не предпринимает никаких шагов по устранению имеющихся серьезных нарушений в сфере прав человека, объясняя это тем, что такое положение состояния войны выгодно для киевского режима.
«Естественно, для этого необходимо подавить любое инакомыслие, даже то, которое не регламентируется исполнительной властью, а именно – вера и религия», – заключила она.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что противник маскирует направление основного удара, усиливает разведку и вбрасывает дезинформацию, чтобы перед контрнаступлением ввести в заблуждение командование российских войск.
«Коммерсант»: Microsoft предпринимает попытки остаться на рынке России
Несколько российских представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской Microsoft, в которых шла речь о продолжении сотрудничества, рассказал источник в IT-отрасли.
Американская компания не желает терять клиентов в России, потому не закрывает юридическое лицо, а также пытается найти способ, чтобы продолжать техподдержку и обновления, сообщил собеседник «Коммерсанта».
Всего такие предложения получили порядка 1 тыс. российских юрлиц. Другой источник уточнил, что Microsoft желает продолжать сотрудничество с теми, кто не попал под санкции.
В начале апреля Microsoft перестала обслуживать по гарантии игровые консолей Xbox в России.
НАСА объявило о подтверждении эксплуатации МКС после 2024 года
Все участвующие в проекте Международной космической станции страны согласны на продление эксплуатации комплекса после 2024 года, заявили в НАСА.
США, Япония, Канада и участницы Европейского космического агентства [ЕКА] подтвердили, что поддерживают работу станции до 2030 года, Россия подтвердила, что поддерживает эксплуатацию до 2028 года, заявили в НАСА, передает ТАСС.
Американские специалисты продолжат работу с партнерами, чтобы обеспечить бесперебойное присутствие на околоземной орбите, а также о переходе к «коммерческим платформам» в будущем.
До этого глава НАСА Билл Нельсон заявлял, что МКС сведут с орбиты в 2030-2031 годах.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов отмечал, что Россия начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года.
Шойгу заявил о направленной на разработку биооружия деятельности США на Украине
Проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, именно на примере Украины можно наблюдать двойное назначение таких программ, направленных на разработку компонентов биооружия, а это, в свою очередь, является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, передает ТАСС.
Шойгу отметил, что военно-биологическая деятельность Белого дома вызывает крайнее беспокойство, о чем Москва неоднократно говорила мировому сообществу, подчеркивая, какую опасность представляют подобные разработки для других государств и целых регионов.
Кроме того, Шойгу добавил, что одной из стратегий США в этой сфере стал перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Это стало возможным из-за невнятной реакции некоторых государств или боязни идти на конфронтацию с американскими властями.
В заключение министр подчеркнул, что российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.
Шойгу раскритиковал США за эрозию мировой архитектуры безопасности
Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности
Соединенные Штаты с союзниками в стремлении сохранить глобальное доминирование подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели заявил, что по их инициативе начался процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».
Сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил советско-американского Договора по ПРО, напомнил Шойгу. Затем США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а после – вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, перечислил министр обороны.
Встреча министров обороны стран ШОС, отметил Шойгу, проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. По его словам, в процессе становления нового многополярного мира происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения, чему активно противодействует коллективный Запад.
Министр обороны России заявил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений, создавая подконтрольные региональные альянсы. При этом на государства, которые проводят независимую политику, оказывается беспрецедентное давление, в том числе используются неприкрытый шантаж и угрозы. США распространяют грубую дезинформацию, устраивают цветные революции и госперевороты, подчеркнул глава военного ведомства, назвав это визитной карточкой Запада.
В этой связи министр напомнил, что Россией в 2021 году был инициирован диалог с Западом по стратегической стабильности, однако предложения Москвы были отвергнуты. Запад не желает выстраивать равноправное партнерство, указал Шойгу.
Также Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.
Ранее Шойгу подчеркивал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса задействовали против России с началом спецоперации на Украине.