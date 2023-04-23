СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 13:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали заявление посла Китая о Крыме холодным душем для Запада
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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СМИ: Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Ziare: Румынский сенатор Шошоакэ крикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
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Румынский сенатор Диана Шошоакэ воскликнула на заседании парламента «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук якобы связан с Россией, сообщили местные СМИ.
Она ответила на заявление одного из депутатов, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с Россией, а VPN – из Москвы, так что сенат предал. По ее словам, сенат связан с Россией, «ноут» – с российскими VPN и Wi-Fi, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ziare.
«Да? Слава Москве», – выкрикнула она. Видео выступления разошлось в сети.
Ранее Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию земель Украины. Ранее в похожем желании обвиняли поляков и венгров, но, как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии особая ситуация.
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Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.
Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.
Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.
Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
Пригожин: Сын Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана»
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Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, он проявил мужество и героизм, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пригожин рассказал: о том, что сын Пескова служит в ЧВК «Вагнер», знал только он и руководитель кадровой службы. Николая после трехмесячной подготовки поставили заряжающим транспортно-заряжающей машины на «Урагане», которая очень хорошо работала, передает РИА «Новости».
По его словам, Песков «обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать» на спецоперацию и «отговаривать его было бесполезно», бизнесмен взял его «к себе по подложным документам», передает ФАН.
Сослуживцы Николая не знали, кто его отец, добавил бизнесмен. Единственное, чем он отличался, это тем, что знал английский, и «выглядел слишком умно». Пригожин рассказал, что сын Пескова отработал «минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все».
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом.
Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
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На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), бойцы ВДВ сковывали ВСУ на флангах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска. Отряды ВДВ помогали штурмовикам овладевать городом, сковывая ВСУ на флангах.
Для поддержки штурмовых отрядов авиацией было совершено шесть вылетов самолетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.
Всего за сутки на Донецком направлении ликвидированы порядка 255 военнослужащих и наемников, машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а районе Серебрянки – склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, у Контантиновки – склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
В то же время на купянском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Фиголевкой, Двуречной Харьковской области, Новоселовской и Розовкй Луганской народной республики (ЛНР).
В Синьковке Харьковской области и Стельмаховке ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а недалеко от Старицы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
За последние сутки на купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, пикап, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении войска поразили противника рядом с пунктами Червонопоповка, Невское ЛНР и Серебрянка ДНР, в Червоной Диброве пресечены действия двух украинских ДРГ. За прошедшие сутки здесь уничтожены более 65 военнослужащих, две машины пехоты, гаубица Д-30.
По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара, Времевки и Белогорья. На Херсонском направлении ликвидированы более 25 военнослужащих, а также гаубица Д-20.
Всего за последние сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах, перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции
В Минкульте Украины испугались славянского фестиваля во Франции
Министерство культуры Украины выступило против нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, который проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под эгидой Национальной Рейнской оперы.
По информации украинского ведомства, в Киеве выступают за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, в рамках которого запланированы концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции, передает РИА «Новости».
Также в ведомстве заявили, что блок фестиваля на тему славянских народов неуместен во время конфликта. Более того, украинский Минкульт обвинил организаторов в использовании терминов, «повторяющих нарративы российской пропаганды» и «созвучных идее русского мира».
Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить военную помощь Украине в 10 раз
Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Мельника к союзникам Киева пересечь «красные линии» военной помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв замглавы МИД Украины Андрея Мельника к союзникам Киева увеличить военную помощь Украине.
Комментируя призыв Мельника к «партнерам» увеличить помощь Украине в десять раз и пересечь в этом вопросе все «красные линии», Захарова добавила в Telegram: «… и снять исподнее».
Напомним, Мельник также призвал союзников Украины выделить «1% ВВП на поставки оружия» Киеву.
Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области
Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зерно- и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для сосредоточения техники, а возле подконтрольного Киеву города Запорожье для этой цели они используют заводы, передает РИА «Новости».
По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где много закрытых от просмотра помещений и объектов.
Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.
Economist указал на риск для ВСУ попасть в окружение при «контрнаступлении»
Economist не исключил завершения «контрнаступления» ВСУ их окружением и призвал Украину готовиться к худшему
Если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему, пишут британские СМИ.
Как подчеркивает Economist, наступление связано с огромными рисками. ВСУ необходимо превосходить численностью обороняющихся, а такого превосходства украинские войска могут добиться только «на отдельных участках». При этом даже в случае прорыва российской обороны ВСУ нужно будет сохранять осторожность, так как украинские войска «рискуют попасть в окружение». Economist призвал Киев и его западных союзников готовиться к худшему или незначительным успехам, передает РИА «Новости».
Напомним, чиновники США полагают, что у ВСУ нет необходимых подготовки и объема боеприпасов, чтобы добиться значительных успехов в ходе планируемого наступления. Европейские союзники Украины также не ждут существенного прорыва со стороны войск Украины.
Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Якимкин сообщил о сорванной ротации ВСУ в Харьковской области
На Купянском направлении армейская авиация ВКС России сорвала две попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Кроме того, авиация уничтожила два взводных опорных пункта и три укрытия ВСУ у населенных пунктов Огурцово, Круглое, Ольшаны. У Молчаново и Крахмального уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В Петропавловке уничтожена украинская САУ «Акация», передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что артиллерийские подразделения поразили за сутки свыше 150 целей, «вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций» ВСУ. Кроме того, расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил беспилотник «Лелека-100», передает ТАСС.
Напомним, в пятницу военнослужащие группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений.
Экс-советник Кучмы подчеркнул важность «надежды на наступление» для Украины
Экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором
Надежда на наступление вооруженных сил Украины – это последнее, что удерживает население страны от внутреннего взрыва, заявил украинский политолог Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы в период его президентства на Украине.
Соскин на своем YouTube-канале указал на «нагнетание очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине», передает РИА «Новости».
Он полагает, что поставок западных вооружений недостаточно для противостояния российским войскам, а потому вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться успеха из-за острой нехватки техники и боеприпасов. Соскин полагает, что «у Зеленского нет шансов прорвать оборону» России. По его оценке, ситуация будет становиться только хуже, у Украины нет возможностей для удара.
Напомним, Соскин заявил, что Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. По мнению Соскина, Зеленский установил на Украине диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы.
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо в Мелитополе
Балицкий: Украинские диверсанты устроили взрыв в мелитопольском локомотивном депо
Украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале Балицкий написал, что подрыв на территории гражданского объекта, в локомотивном депо в Мелитополе произошел в субботу утром.
Ранее в центре Мелитополя взорвали автомобиль, который принадлежал главе Акимовского сельского поселения Запорожской области Максиму Зубареву.
Пользователи Сети раскритиковали Борреля из-за слов об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали Борреля из-за слов об Украине
Пользователи Twitter (заблокирован в России) попросили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля перестать разжигать конфликт, предложив лучше поговорить о мире.
Так блогеры отреагировали на слова Борреля о том, что Европа продолжит работать с партнерами «для обеспечения победы Киева», передает РИА «Новости».
Один из комментаторов написал, что Украина не одержит победу, попросив с этим смириться и перестать «разжигать конфликт». Другой указал Боррелю, что тот – не генеральный секретарь НАТО.
«Вы должны работать на мир, а не на эскалацию», – добавил еще один пользователь.
Финальный комментарий говорил о том, что Боррелю «будет стыдно» за свое лицемерие.
Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что более 16 тыс. солдат ВСУ прошли обучение, а боеприпасов Киев получил на сумму более 600 млн евро.
Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе
В Харькове и Харьковской области произошло несколько взрывов, объявлена воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.
«В Харькове взрывы», – приводит ТАСС текст сообщения украинских СМИ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях сообщил, что в Новобаварском районе начался пожар на объекте инфраструктуры. Кроме того, удары были нанесены по Слободскому и Основянскому районам, заявил он. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о российских ударах. Сообщается, что было как минимум пять «прилетов».
В марте на Украине сообщили, что российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ.
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