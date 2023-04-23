Мельник попросил у союзников Украины «в 10 раз больше» военной помощи

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 01:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Расчеты «Искандер-М» ВС Белоруссии завершили подготовку в России
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мельник попросил у союзников Украины «в 10 раз больше» военной помощи
Замглавы МИД Украины Мельник призвал союзников Киева пересечь все «красные линии» в военной помощи
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Киев призывает союзников Украины пересечь все искусственные красные линии в вопросах военной помощи, нынешних объемов недостаточно, заявил замглавы МИД страны Андрей Мельник.
Мельник поблагодарил за уже оказанную Киеву военную помощь, но подчеркнул, что Украине требуется «в 10 раз больше». Он призвал партнеров направить «1% ВВП на поставки оружия Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
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Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО
Пригожин: Сын Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана»
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Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, он проявил мужество и героизм, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Пригожин рассказал: о том, что сын Пескова служит в ЧВК «Вагнер», знал только он и руководитель кадровой службы. Николая после трехмесячной подготовки поставили заряжающим транспортно-заряжающей машины на «Урагане», которая очень хорошо работала, передает РИА «Новости».
По его словам, Песков «обратился за советом летом этого года, так как его сын собрался ехать» на спецоперацию и «отговаривать его было бесполезно», бизнесмен взял его «к себе по подложным документам», передает ФАН.
Сослуживцы Николая не знали, кто его отец, добавил бизнесмен. Единственное, чем он отличался, это тем, что знал английский, и «выглядел слишком умно». Пригожин рассказал, что сын Пескова отработал «минута в минуту, как говорится, от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм. Ровно точно так же, как все».
Ранее российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом.
The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО
The Times: Киев рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО и боеприпасов
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Киев рискует потерять контроль над воздушным пространством Украины, если западные страны не увеличат поставки вооружений, пишет британская газета The Times.
Издание отмечает, что украинские военные столкнулись с нехваткой огневой мощи и неспособностью остановить российское наступление. Также в документах отмечается, что ситуация с потерей воздушного пространства из-за нехватки оружия может произойти уже в мае этого года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Times.
Как рассказал один из украинских военных, ВС России знают, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, поэтому «становятся смелее» и каждый день прибывает все больше вертолетов и самолетов.
«Они начинают понимать, что мы не можем их остановить», – отметил он.
Также газета информирует, что командиры ВСУ жалуются на нехватку людей из-за большего количества погибших в Артемовске.
Более того, в статье указано, что многие ВСУ сомневаются в целесообразности отправки опытных солдат в эту «кровавую баню».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Раскольники после захвата храма в Киевской области надругались над Библией
УПЦ: Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Раскольники из ПЦУ, захватившие Покровский храм канонической Украинской православной церкви в селе Требухов Киевской области, совершили кощунственные действия над Библией и сняли это на видео, сообщили в УПЦ.
В сообщении УПЦ говорится, что агрессивные сторонники раскольничьей ПЦУ после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области вынесли оттуда Библию и другую церковную литературу, которую назвали мусором, и говорили другие кощунственные слова, передает РИА «Новости».
Ранее в УПЦ сообщили, что Покровский храм в селе Требухов Киевской области в субботу захватили раскольники из ПЦУ при помощи военных.
Напомним, на Украине возбудили уголовные дела против 60 священников УПЦ, семерым иерархам вынесли приговор.
В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».
Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
Минобороны: Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
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На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части Артемовска (украинское название – Бахмут), бойцы ВДВ сковывали ВСУ на флангах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска. Отряды ВДВ помогали штурмовикам овладевать городом, сковывая ВСУ на флангах.
Для поддержки штурмовых отрядов авиацией было совершено шесть вылетов самолетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.
Всего за сутки на Донецком направлении ликвидированы порядка 255 военнослужащих и наемников, машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а районе Серебрянки – склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, у Контантиновки – склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
В то же время на купянском направлении ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ под Фиголевкой, Двуречной Харьковской области, Новоселовской и Розовкй Луганской народной республики (ЛНР).
В Синьковке Харьковской области и Стельмаховке ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а недалеко от Старицы уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
За последние сутки на купянском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, пикап, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении войска поразили противника рядом с пунктами Червонопоповка, Невское ЛНР и Серебрянка ДНР, в Червоной Диброве пресечены действия двух украинских ДРГ. За прошедшие сутки здесь уничтожены более 65 военнослужащих, две машины пехоты, гаубица Д-30.
По данным Минобороны, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара, Времевки и Белогорья. На Херсонском направлении ликвидированы более 25 военнослужащих, а также гаубица Д-20.
Всего за последние сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах, перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожены пять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
В Киеве испугались славянского фестиваля во Франции
В Минкульте Украины испугались славянского фестиваля во Франции
Министерство культуры Украины выступило против нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, который проходит в апреле-мае в Страсбурге во Франции под эгидой Национальной Рейнской оперы.
По информации украинского ведомства, в Киеве выступают за недопустимость нарративов о славянских народах на фестивале на Festival Arsmondo Slave, в рамках которого запланированы концерты, оперные спектакли, выставки, кинопоказы и лекции, передает РИА «Новости».
Также в ведомстве заявили, что блок фестиваля на тему славянских народов неуместен во время конфликта. Более того, украинский Минкульт обвинил организаторов в использовании терминов, «повторяющих нарративы российской пропаганды» и «созвучных идее русского мира».
Жителям Украины запретили проход с флагом на Кубке мира по бальным танцам
Спортсменам из Украины не дали пройти на церемонии представления участников с флагом страны на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который прошел в Молдавии, сообщает Newsmaker.
По информации издания, это произошло перед началом соревнований. Так, после запрета прохода с национальным флагом Украины, спортсмены вообще отказались выходить на церемонию представления, чем нарушили регламент турнира, передает РИА «Новости».
Уточняется, что согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов и главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил об этом.
«Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», – заявил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.
Тем временем спортсмены из России вышли на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) под национальным флагом Российской Федерации.
Рогов: ВСУ скрывают технику на заводах и зернохранилищах Запорожской области
Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольных им в Ореховском и Пологовском районах Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что боевики ВСУ забрали все зерно- и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах для сосредоточения техники, а возле подконтрольного Киеву города Запорожье для этой цели они используют заводы, передает РИА «Новости».
По его словам, в самом Запорожье большое число украинской военной техники скрыто в цехах завода «Запорожсталь», где много закрытых от просмотра помещений и объектов.
Ранее Владимир Рогов заявил, что Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра.
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо в Мелитополе
Балицкий: Украинские диверсанты устроили взрыв в мелитопольском локомотивном депо
Украинские диверсанты организовали взрыв на территории локомотивного депо в Мелитополе, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале Балицкий написал, что подрыв на территории гражданского объекта, в локомотивном депо в Мелитополе произошел в субботу утром.
Ранее в центре Мелитополя взорвали автомобиль, который принадлежал главе Акимовского сельского поселения Запорожской области Максиму Зубареву.
ВСУ обстреляли район в Курской области
Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли район, зафиксировано свыше 20 прилетов
Боевики ВСУ в субботу утром обстреляли Рыльский район Курского региона, зафиксировано более 20 прилетов, повреждены сети электроснабжения, сообщил глава области Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения. Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка. Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно.
Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус одобрил нападение ВСУ на территорию России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад одобрил вторжение ВСУ на юго-запад России.
Пользователи Сети раскритиковали Борреля из-за слов об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали Борреля из-за слов об Украине
Пользователи Twitter (заблокирован в России) попросили главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля перестать разжигать конфликт, предложив лучше поговорить о мире.
Так блогеры отреагировали на слова Борреля о том, что Европа продолжит работать с партнерами «для обеспечения победы Киева», передает РИА «Новости».
Один из комментаторов написал, что Украина не одержит победу, попросив с этим смириться и перестать «разжигать конфликт». Другой указал Боррелю, что тот – не генеральный секретарь НАТО.
«Вы должны работать на мир, а не на эскалацию», – добавил еще один пользователь.
Финальный комментарий говорил о том, что Боррелю «будет стыдно» за свое лицемерие.
Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что более 16 тыс. солдат ВСУ прошли обучение, а боеприпасов Киев получил на сумму более 600 млн евро.
Генерал ВСУ посоветовал украинским войскам воспользоваться тактикой нацистов
Украинский генерал Кривонос предложил ВСУ при наступлении использовать тактику нацистов
Рассуждая о том, как украинским войскам нужно наступать на российские позиции, экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос привел в пример действия нацистов в 1941 году.
Кривонос сказал, что при обороне «тысяча окопов» окажется «пшиком», если в них не будет солдат. Он заявил, что из-за этого в 1941 году не сработала «Линия Сталина», немцам «в течение двух-трех дней» удалось преодолеть окопы и «продолжить свое наступление». Как заявил Кривонос, вооруженные силы Украины должны «наступать там, где не будет русских в этих окопах»,
При этом Кривонос признал сильное превосходство российских войск над украинскими в способности возводить укрепления на местности, поскольку Москва всегда уделяла особое внимание оборонительным сооружениям, а вот на Украине эту область игнорировали, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, СМИ со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы заявил, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления, в Европе тоже не ждут существенного прорыва.
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