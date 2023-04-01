МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»

МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры

Украина в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

МИД напомнил в своем Telegram-канале, что раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры. Также в МИД поздравили с профессиональным праздником Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.