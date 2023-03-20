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Путин призвал соблюдать требования Москвы в вопросе зерновой сделки
Путин: Москва настаивает на пакетном характере зерновой сделки и соблюдении своих требований
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Москва настаивает на сохранении пакетного характера зерновой сделки и призывает к полному соблюдению ключевых требований российской стороны, заявил российский лидер Владимир Путин во время конференции «Россия – Африка в многонациональном мире».
«Мы настаиваем именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего в интересах африканских и других развивающихся стран. Имею в виду, что они нуждаются в больших объемах продовольствия. И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований, в первую очередь, как я сказал, проявляя заботу о том, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не направлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны», – передает ТАСС цитирует слова главы государства.
Напомним, украинская сторона утверждает, что сделка якобы продлевается на 120 дней. Однако МИД России и постпредство России при женевском отделении ООН указали, что эта информация не соответствует действительности, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Власти ЮАР прокомментировали ордер МУС на «арест» Путина в контексте саммита БРИКС
ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского президента Владимира Путина и «осознает юридические обязательства», сообщил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.
По его словам, республика продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, при этом Южная Африка сохраняет приверженность и сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
В ЮАР заверили, что пригласят российского лидера на предстоящий саммит.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента Владимира Путина.
В ведомстве заявили, что судьи МУС вынесли незаконное решение об аресте президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное преследование граждан России МУС носит заведомо незаконный характер. В СК подчеркнули, что оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.
В частности дело возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, он направлял ходатайство для получения ордера на арест Путина и Льфовы-Беловой.
В действиях прокурора МУС, по данным СК РФ, содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженные «с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».
«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», – отмечается в сообщении СК.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Стало известно о прибывших под Кременную обучавшихся в НАТО украинских военных
Марочко: К украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины, некомплект людей в которой составляет порядка 40%, прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
Эксперт добавил, что укомплектованием бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Российские десантники отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища
Бойцы Воздушно-десантных войск России отразили атаку диверсионной группы боевых пловцов украинских войск на берег Каховского водохранилища, рассказал командир подразделения ВДВ.
По его словам, украинские «морские котики» пытались прорваться, но наряды ВС России атаку отбили, передает РИА «Новости».
Командир рассказал также, что группа украинских аквалангистов пыталась подойти на барже практически к берегу, но десантники «встретили их, как положено». Он добавил, что в течение месяца было минимум две попытки выйти на берег.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
Экономист рассказал о перспективах угольной отрасли Донбасса
Экономист Лизан: Донбасской угольной промышленности стоит готовиться к работе на экспорт
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Луганская народная республика тестирует механизм управления угольной промышленностью через централизованное госпредприятие. Такой метод в этой отрасли уникален для нашей страны, объективные результаты еще только предстоит увидеть. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан в канун столетия одной из старейших угольных шахт в ЛНР.
«Угольная отрасль Донбасса находится сегодня в очень тяжелом положении. Вместе с тем, если бы в 1991 году Украина не стала независимым государством, запустение донбасской угольной промышленности наступило бы раньше. Все дело в том, что по объемам добычи в России никто не может конкурировать с Кузбассом. Однако Донбасс еще какое-то время снабжал углем Украину и за счет этого продлил жизнь своей угольной промышленности», – полагает политолог и экономист Иван Лизан.
«В последние годы президентства Януковича стало очевидно, что большую часть шахт придется закрыть, поскольку добыча угля на них нерентабельна. Свою роль сыграл еще и тот факт, что угледобыча попала под контроль олигарха Рината Ахметова и подобных ему персонажей, в нее перестали вкладываться ресурсы», – отметил он.
«После 2014 года единый угольный комплекс был разорван. От этого в большей степени пострадала Украина, но народным республикам Донбасса тоже досталось. Шахты закрывались, шахтеры постепенно уезжали. Вместе с тем, до 2017 года все более-менее держалось на плаву. ЛНР и ДНР хоть и ушли в свободное плавание, но шахты продолжали работать на нужды Украины», – акцентировал эксперт.
«Однако после самоблокады, объявленной Украиной в начале 2017 года, запуска «угольного реверса» и передачи монополии на экспорт угля из Донбасса бизнесмену Сергею Курченко, шахтерам выживать стало гораздо сложнее. Были накоплены большие долги предприятий перед различными подрядчиками и самими шахтерами. Только в Якутию, в город Нерюнгри, для работы в угледобывающей компании в то время выехало порядка двух тыс. работников шахт и членов их семей», – отметил собеседник.
«После того, как в 2019 году у Курченко забрали эту монополию, модели управления угольной промышленностью в ЛНР и ДНР начали строиться по-разному. Донецк пошел по тому пути, который принят в России, где все предприятия находятся в частных руках. Луганск же принял иное решение – все шахты собрали под одно госпредприятие «Востокуголь» и подчинили его центральной власти. Все нерентабельные подразделения были закрыты», – напомнил он.
«Несмотря на то, что этот процесс в ЛНР сопровождался шахтерскими забастовками, по итогу все задолженности предприятий были ликвидированы, а социальная напряженность улажена. Этот вопрос был на личном контроле главы республики Леонида Пасечника», – подчеркнул экономист.
«В 2022 году, конечно, ситуация с угольной промышленностью резко обострилась ввиду мобилизации большей части шахтеров, а также окончательного прекращения торговли с Украиной», – отметил Лизан.
«Понять, что происходило с шахтами все эти годы, долгое время было невозможно, поскольку информация находилась под грифом «для служебного пользования». Не было конкретики о том, какие шахты вообще работают, каковы объемы добычи угля», – сообщил собеседник.
«Изменилась ситуация только после вхождения республик в состав России, когда стали публиковать в открытом доступе актуальные данные. По ним можно сделать выводы, что в 2022 году объемы добычи угля в сравнении с 2021 годом упали на половину. В отношении же общероссийской добычи угля, на долю Донбасса сегодня приходится всего 0,5 – 1 %», – рассуждает эксперт.
«Что касается перспектив развития угольной промышленности Донбасса, то здесь все неоднозначно. С одной стороны, президент Владимир Путин, например, разрешил ЛНР сохранить свой госконтроль при условии, что они обеспечат безубыточность работы этой отрасли. В ДНР решили приватизировать шахты», – отметил он.
«Вместе с тем, главным вопросом остается рынок сбыта угля. На мой взгляд, единственное верное здесь решение – это экспорт сырья за границу. Для этого процесса нужен морской порт, ближайший к угольному бассейну – мариупольский, однако с ним пока нет прямого железнодорожного сообщения. Кроме того, пока шахтеров не демобилизуют, некому будет работать. Если их демобилизовать и найти рынки сбыта – тогда появятся новые перспективы», – акцентирует собеседник.
Как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру и обновить старые шахты, потребуется привлечь инвесторов и государственные субсидии. И не все шахты могут выжить и быть восстановлены, считает собеседник. Какие-то могут оказаться слишком сильно разрушены, другие – просто экономически мертвыми даже с кучей инвестиций.
Инвестор в мирной жизни будет решать вопрос о вложении инвестиций в модернизацию той или иной шахты исходя из того, можно ли будет добиться рентабельности шахты в течение определенного срока или нет.
Кроме того, как полагает Кондратьев, стоимость донбасского угля вырастет. «В 2015-2020 годах стоимость донецких углей была достаточно низкой. Потому что экономили на оплате труда и на расходах на поддержание и развитие обычных мощностей. В регионе была очень низкая оплата труда по сравнению, например, с Кузнецким бассейном. Но теперь придется вкладываться в обновление и конкурировать за привлечение работников, поэтому себестоимость добычи и стоимость угля вырастут. Но для многих потребителей это все равно может оказаться привлекательно, так как донецкие угли очень качественные», – говорит он.
Напомним, в 2023 году столетний юбилей отмечает одна из старейших угольных шахт в Луганской народной республике – шахта имени Я. М. Свердлова. Она имеет богатую историю и многолетние традиции. Разработку угля здесь начала еще до революции княгиня Юсупова. После революции шахта была сдана в эксплуатацию в 1923 году.
Во время Великой Отечественной войны шахта была разрушена и затоплена, восстановлена лишь к 1953 году, среднесуточной нагрузкой 297 тонн угля. Уже в 1956 году на Свердлова работало три лавы, план составлял 450 тонн в сутки. Начиная с 1960 года, шла реконструкция шахты.
В 1983 году в честь 60-летия шахты за высокие показатели коллективу вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР.
Напомним, в июле сообщалось о планах привлечь бизнес России в угольную промышленность Донбасса. Эта тема обсуждалась на встрече главы ДНР Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
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