Ле Пен допустила новое выдвижение кандидатом в президенты Франции

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20 марта, понедельник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС
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В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия.
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Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ.
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Ле Пен допустила новое выдвижение кандидатом в президенты Франции
Ле Пен не исключила возможности баллотироваться на пост президента Франции в четвертый раз
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Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не желает быть премьер-министром Франции, но не исключила вероятности выдвижения своей канждидатуры на пост президента страны в четвертый раз.
Как сказала Ле Пен в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, согласилась бы она стать премьером, если ее партия одержит победу на следующих парламентских выборах, она не пошла бы на пост премьера, но уже трижды была кандидатом на пост президента и, возможно, будет баллотироваться и в четвертый раз в 2027 году, однако решение пока не принято, передает РИА «Новости».
При этом Ле Пен отметила, что среди членов «Национального объединения» есть кандидатуры на пост главы правительства, но называть их она не стала.
Ранее Ле Пен сочла глупостью энергетическую войну с Россией в условиях нехватки энергоресурсов.
СК возбудил дело после убийства комзвода ППС в Херсонской области
СК возбудил дело об убийстве командира взвода ППС в Херсонской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Telegram-канале ведомства говорится, что следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершенного общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги – начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери, передает РИА «Новости».
Как сообщает следствие, 17 марта неустановленное лицо заложило специальное устройство под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121, в котором находился командир, его жена и дочь. В результате взрыва сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь получили травмы.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В Польше назвали заявление о конфликте с Россией «предупреждением»
Посольство Польши в Париже: Слова Росцишевского о конфликте с РФ были предупреждением о последствиях поражения Украины
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Посольство Польши во Франции заявило, что слова посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева, якобы были интерпретированы СМИ в отрыве от контекста и являлись лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.
Посольство Польши во Франции выступило с утверждением, что высказывание якобы интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано. В польском диппредставительстве в Париже утверждают, что в словах Росцишевского не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины, передает ТАСС.
По версии посольства Польши во Франции, речь шла «о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши».
При этом, как подчеркнули в Варшаве, в других фрагментах посол Росцишевский четко говорит, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление посла Польши в Париже очень самонадеянным, при этом выразил уверенность, что дипломат лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши.
Власти ЮАР прокомментировали ордер МУС на «арест» Путина в контексте саммита БРИКС
ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского президента Владимира Путина и «осознает юридические обязательства», сообщил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.
По его словам, республика продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, при этом Южная Африка сохраняет приверженность и сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
В ЮАР заверили, что пригласят российского лидера на предстоящий саммит.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В США назвали неприемлемым перемирие на Украине
На данный момент Белый дом считает неприемлемым перемирие на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, перемирие «только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню». Он добавил, что также это даст президенту России Владимиру Путину «время подготовить новых людей и спланировать новое наступление», сообщает Lenta.ru.
Кирби подчеркнул, что США также против призывов к перемирию на Украине по итогам запланированной встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Кирби уже заявлял, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Премьер Саксонии заявил об участии Германии в конфликте на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Кречмер: Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер от партии Христианско-демократический союз заявил, что Германия непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.
Кречмер заявил изданию Focus, что теперь Германия непосредственно вовлечена в этот конфликт. Он также отметил, что Берлину не следовало поставлять оружие Киеву, чтобы быть более убедительным и активным в качестве посредника и дипломатического игрока, передает РИА «Новости».
При этом Кречмер отметил, что не разделяет точку зрения о том, что замораживание конфликта якобы не является вариантом.
Напомним, в прошлый понедельник немецкие СМИ сообщили, что Германия завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard. Ранее представитель Бундесвера заявлял, что немецкие танки Leopard 2 будут поставлены Киеву после завершения обучения украинских военнослужащих.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
Пушков разъяснил слова посла Польши в Париже о противостоянии России
Сенатор Пушков: Посол Польши в Париже словами о возможности прямого противостояния РФ озвучил замыслы властей Польши
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский сделал очень самонадеянное заявление о возможности прямого противостояния этой страны РФ, однако он лишь озвучил давние замыслы руководителей Польши, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что заявление посла Польши в Париже очень самонадеянное. Он также выразил мнение, что официальный представитель Польши впервые сказал вслух то, что у руководителей этой страны давно на уме. При этом сенатор предположил, что вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Вместе с этим Пушков выразил сомнение, что США готовы воевать с Россией.
Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Польше якобы придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Украина потерпит поражение.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Стало известно о прибывших под Кременную обучавшихся в НАТО украинских военных
Марочко: К украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины, некомплект людей в которой составляет порядка 40%, прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
Эксперт добавил, что укомплектованием бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Российские десантники отразили атаку ВСУ на берегу Каховского водохранилища
Бойцы Воздушно-десантных войск России отразили атаку диверсионной группы боевых пловцов украинских войск на берег Каховского водохранилища, рассказал командир подразделения ВДВ.
По его словам, украинские «морские котики» пытались прорваться, но наряды ВС России атаку отбили, передает РИА «Новости».
Командир рассказал также, что группа украинских аквалангистов пыталась подойти на барже практически к берегу, но десантники «встретили их, как положено». Он добавил, что в течение месяца было минимум две попытки выйти на берег.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек.
В Тульской области упал беспилотник
Власти Тульской области сообщили о падении неопознанного беспилотника
Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области вдали от жилых домов, угрозы населению и инфраструктуре нет, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.
В сообщении говорится, что в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Отмечается, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, передает РИА «Новости».
Власти уточняют, что на месте работают все оперативные службы.
В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.
В Польше допустили прямое противостояние с Россией
Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Польше придется стать прямым участником противостояния с Россией, если Киев не сможет отстоять независимость на поле боя.
Дипломат считает, что украинский кризис представляет собой сражение за базовые ценности и культуру Запада, поэтому «так важно победить», передает РИА «Новости».
Ранее в Польше военные начали размещать противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии. По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, это является частью польской стратегии защиты и сдерживания.
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