В России за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1530 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1530 человек, что на 9,1% больше по сравнению с 16 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 12149, это на на 6,9% больше по сравнению с 16 марта. Выявлено 12915 новых случаев COVID. Подтверждено 35 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1403 человека, что на 17% меньше по сравнению с 15 марта.