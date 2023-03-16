В России за сутки госпитализировали 1,4 тыс. человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1403 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 1403 человека, что на 17% меньше по сравнению с 15 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 11 360 человек, это на 19,4% меньше по сравнению с 15 марта. Выявлено 13 009 новых случаев COVID. Подтверждено 38 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России был госпитализирован 1691 человек, что на 8,1% меньше по сравнению с 14 марта.