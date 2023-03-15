Карельский чиновник задержан по подозрению в получении взятки

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15 марта, среда | Последнее обновление — 20:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
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Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились.
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Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние.
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Можно не разделять веры в творение – но нельзя не заметить, что там, где высшей инстанцией, определяющей ваши права, становится та или иная группа людей, это ведет к тирании.
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Карельский чиновник задержан по подозрению в получении взятки
Глава Минсельхоза Карелии задержан по подозрению в получении взятки
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Подозреваемым в получении взятки в размере 10 млн рублей стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, сообщает пресс-службе СК России.
Из сообщения ведомства следует, что министр задержан, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
По данным следствия, с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил 10 млн рублей. Взятка предназначалась за действия в интересах предпринимателя, связанных с получением грантов.
Ранее по делу о получении взяток был задержан бывший глава Белгорода Антон Иванов.
Дерипаска призвал очень быстро продавать доллары
Дерипаска допустил необходимость очень быстро продавать доллары
На фоне новостей о закрытии американского банка Silicon Valley Bank российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и много юаней и золота.
Финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, предсказавший в 2008 году крах Lehman Brothers, порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов. Он спрогнозировал «жесткую посадку» экономики США.
Дерипаска отметил, что если Кийосаки окажется прав даже на 10%, то «пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», передает РИА «Новости».
Кийосаки ранее заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
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Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Саудовская Аравия пригрозила ответить на лимит цен отказом продавать нефть
Саудовский министр Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил не продавать нефть сторонникам лимита цен для Эр-Рияда
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Если в отношении Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, Эр-Рияд не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит, заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Министр прокомментировал законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), в соответствии с которым США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК, передает ТАСС со ссылкой на Energy Intelligence.
Он заявил, что при ограничениях на экспорт саудовской нефти Эр-Рияд «не будет продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен» на саудовские поставки. Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила сократить производство нефти. Министр не исключил, что другие страны «сделают то же самое».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Указ касается контрактов, в которых есть ссылки на соответствующие ограничения.
Захарова: Выступление представителя Британии в ООН на русском невозможно слушать
Захарова: Выступление представителя Британии в ООН Экерсли на русском языке невозможно слушать
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Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления политкоординатора постпредства Великобритании Фергуса Экерсли, который в ходе заседания СБ ООН перешел на русский язык, пытаясь доказать, что Лондон не продвигает русофобию.
«Это невозможно слушать», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, подобные «заходы» британских дипломатов лишены всякой пользы. Они, предположила Захарова, считают, что у всех вокруг такой же низкий, как у них самих, уровень образования.
Спикер российского внешнеполитического ведомства напомнила, как летом 2021 года британский эсминец шел на прорыв российской границы в Черном море, а также о заявлениях министров обороны и иностранных дел Британии, говоривших о необходимости нанести России «стратегическое поражение». Кроме того, Захарова напомнила, что Британия не просто ввела против России санкции, а была одним из авторов и активистов по их введению.
Эта глупая игра британских дипломатов, подчеркнула Захарова, не возымеет желаемого эффекта для ее инициаторов, ведь российская сторона отлично знает ее цели. По ее словам, все это ложно и придумано плохо образованными людьми, которые полагают, что Россия обо всем забыла.
Напомним, Экерсли на заседании СБ ООН заявил по-русски, что британцы не являются русофобами. По его словам, две страны «вместе сражались в двух мировых войнах» и имеют «исторические отношения».
Во вторник, 14 марта, в Совбезе ООН по требованию России прошло заседание по теме русофобии.
Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России
Посол в США Антонов посетил Госдеп и заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать у границ России
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Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.
Российский дипломат прибыл в Госдеп около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Его вызов анонсировало само американское ведомство, также объявив о посещении МИД России послом США Линн Трейси, передает РИА «Новости».
После консультаций в Госдепе Антонов сообщил, что США выразили обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». Он заявил, что в последнее время его взаимодействие с американским ведомством «связано только с протестами» и «негативными сигналами» в адрес Москвы. При этом, подчеркнул посол, Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США, а не в конфронтации, передает ТАСС.
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными», Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Как заявил Антонов, MQ-9 находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами, так что его присутствие там – «настоящая провокация» с целью обвинить Москву «в каком-либо непрофессионализме». Он отметил, что российские истребители не применяли оружие.
Антонов сказал, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он заявил: «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?». Антонов указал, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было, а БПЛА перешел в неуправляемый полет из-за собственного резкого маневрирования.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
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Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.
Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».
На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.
Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
Инцидент с беспилотником США над Черным морем попал на видео
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны России сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
Пентагон заявил, что Россия не получила обломки американского БПЛА
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Россия не поднимала из воды обломки перехваченного над Черным морем БПЛА
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Россия не поднимала из воды обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер заявил, что, по его сведениям, «на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат». Он заявил, что «Россия не получила беспилотник». Оценивая вероятность того, что Россия захочет поднять обломки, Райдер сказал: «Я не буду вдаваться в это». Он утверждает, что БПЛА был в «международном воздушном пространстве».
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что не располагает информацией и о планах США относительно обломков, он предложил узнать у ВМС, «какими средствами они располагают в этом регионе», передает ТАСС.
Также он отказался отвечать, нес ли MQ-9 оружие, заявив, что не будет «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата».
Однако Райдер подтвердил, что беспилотник «занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой». Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что военное ведомство США не обсуждало инцидент «непосредственно с российскими властями», хотя Госдеп и выразил беспокойство «непосредственно российскому правительству».
Напомним, США утверждают, что MQ-9 упал в Черное море после инцидента с российским Су-27, в ходе которого российский самолет якобы задел винт дрона. Российская сторона заявила, что БПЛА, который летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Российские истребители с ним в контакт не вступали.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Американский ветеран не поверил в версию США об инциденте с беспилотником
Ветеран ВС США Дрейвен счел американскую версию инцидента с падением MQ-9 в Черное море «безумной»
Американская версия инцидента, в результате которого беспилотник MQ-9 упал в Черное море, звучит «безумно» и «легко опровергается», заявил ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
Дрейвена удивила версия США о том, что «российский самолет столкнулся с беспилотником». Он отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что, будь у России такие намерения, беспилотник «просто сбили бы», не рискуя жизнью пилота и самолетом. По словам Дрейвена, американская «риторика безумна» и «легко опровергается». Как заявил Дрейвен, «очевидно», что «беспилотник нацелился на российский самолет».
Напомним, европейское командование вооруженных сил США заявило, что «небезопасные» маневры российского Су-27 привели к тому, что самолет задел MQ-9 и тот упал в Черное море. Минобороны России сообщило, что БПЛА упал после собственного резкого маневрирования.
В США заявили о «защите собственности» в связи с упавшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper
США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.
Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».
«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили
20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили
Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.
В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.
В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.
Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.
«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.
Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.
Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.
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