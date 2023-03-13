В России за сутки госпитализировали 619 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 619 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 619 человек, что на 18,3% меньше по сравнению с 12 марта.

Выписаны в связи с выздоровлением 9476 человек человек, это на 15,5% меньше по сравнению с 12 марта. Выявлено 10268новых случаев COVID. Подтверждено 34 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 758 человек, что на 52,4% меньше по сравнению с 11 марта.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 5,9, снизившись в сравнении с предыдущей на 16,9%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 54,9, снизившись на 11,5%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах, в том числе в десяти регионах выше, чем в среднем по стране.