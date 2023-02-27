В России за сутки госпитализировали 786 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 786 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализировано 786 человек, что 10,7% меньше по сравнению с 26 февраля.

Выписано в связи с выздоровлением 9250 человек, это на 5,4% меньше по сравнению с 26 февраля. «Выявлено 9580 новых случаев COVID. Подтверждено 30 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 880 человек, что на 13,5% больше по сравнению с 25 февраля.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в рассчете на 100 тыс. населения составил 5,8, снизившись в сравнении с предыдущей на 7,9%. А показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 57,6, снизившись на 11,4%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 31 субъекте, причем в 11 регионах выше, чем в среднем по стране.