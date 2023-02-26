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В России за сутки госпитализировали 880 человек с коронавирусом
Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 880 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализировано 880 человек, что на 13,5% больше по сравнению с 25 февраля.
Выписано в связи с выздоровлением 9 774 человека, на 12,8% меньше по сравнению с 25 февраля. «Выявлено 9 574 новых случая COVID. Подтверждено 31 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 775 человек, на 1,4% меньше по сравнению с 24 февраля.
Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
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Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.
По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.
Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.
«Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.
Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.
Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.
Выставленный украинцами подбитый российский танк в Берлине жители засыпали цветами
Подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине, жители города засыпали цветами
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Участники митинга в Германии против поставок оружия Украине засыпали цветами подбитый российский танк, выставленный украинцами в Берлине.
В Берлине проходит многотысячный митинг против поставок оружия Киеву, эскалации конфликта и за мирные переговоры. Демонстранты вышли с плакатами «Это не наша война», «Германское оружие вновь убивает русских и украинцев», «За мир без немецких танков», передает RT.
Cторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства РФ в Берлине, чтобы помешать проведению акции, но немцы возложили к нему тысячи роз в память о погибших в конфликте. Блогеры отреагировали на акцию в Германии и поступок жителей Берлина.
«Как-то неудобно вышло с нашим танком выставленным перед российским посольством в Берлине. Это называется «банкет вышел из под контроля», – написал в Telegram-канале Русский тарантасъ.
«Украинцы выставили напротив посольства России в Берлине наш танк подбитый. Люди стали возлагать цветы. Теперь он весь в цветах. Слава России! Вечная память нашим павшим воинам!», – написала Анастасия Кошеварова.
Ранее участники многотысячного митинга в Берлине выступили против отправки оружия Киеву.
У Киева появилась проблема с транспортировкой танков
Обещанные Украине танки сложно будет доставить на фронт, так как у украинских мостов низкая грузоподъемность.
Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik, сообщается в Telegram-канале издания.
Мосты Украины не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, заявила Неан. Речь идет о танках Abrams или Leopard, которые не приспособлены к украинской местности.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2. Германия и Швеция накануне также заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину.
Между тем замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия разобрала по винтику западное оружие.
Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия расширила выпуск своего оружия и неплохо изучила вражеское
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В России не только увеличили производство собственного вооружения, но и хорошо изучили западное оружие, узнав много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев для журнала «Национальная оборона».
По его словам, смешно слышать рассуждения Киева о том, что в России «закончились ракеты» или «приостановилось производство». Медведев отметил, что Россия расширила производство и начала внедрение новейших технологий, изучив трофеи западного оружия, передает ТАСС.
«Изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», – подчеркнул он.
Также Медведев рассказал, что в течение года побывал на многих российских оборонных предприятиях, которые работают слаженно и без сбоев.
Замглавы Совбеза России отметил, что активно строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз.
Кроме того, Медведев добавил, что в «оборонке» в данный момент растут зарплаты, что позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников и проводить максимально эффективную кадровую политику.
«Российский оборонный комплекс – это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу», сказал он.
В заключение замглавы Совбеза добавил, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов.
«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», – резюмировал он.
Ранее Медведев объяснил, в чем сила России.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.
В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.
«Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.
«Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».
Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.
В Сети высмеяли спросившего дорогу на Москву министра обороны Украины
В Twitter посмеялись над главой Минобороны Украины Резниковым, который собрался на танке в Москву
Пользователи Twitter высмеяли видео с министром обороны Украины Алексея Резникова, где он вылезает из немецкого танка Leopard и по-польски спрашивает, как доехать до Москвы.
Один из комментаторов заявил, что Резников «будет доставлен самолетом в Москву для начала процесса по его военным преступлениям».
Другой пользователь отметил, что «Украине понадобилась бы вся НАТО, чтобы добраться до Москвы», передает РИА «Новости».
«Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад», – предположили читатели.
Ранее первая партия танков Leopard из Польши прибыла на Украину.
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.
В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.
Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.
Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.
В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления
Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.
Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».
Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.
Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.
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В Москве задержали участников устраивающих драки в ТЦ новой молодежной субкультуры
После массовых драк в ТЦ задержано 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан»
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В ТЦ «Авиапарк» в Москве задержано свыше 30 участников новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан», которые устраивали массовые драки с посетителями.
Подростки-неформалы, которые называют себя «ЧВК Редан», стали участниками массовой драки в фудкорте «Авиапарка». По словам неформалов, драка началась со словесной перепалки, якобы к ним подошла компания других подростков и потребовала стулья, передает Telegram-канал «112».
Участников «ЧВК Редан» ищут по клетчатым штанам и пауку с цифрой «4» на спине, они носят длинные черные волосы. Отличительный знак – одежда с изображением паука. Такой же, как у членов банды «Редан» в аниме Hunter x Hunter, пишет «Комсомольская правда».
По словам одного из «редановских», они решили объединиться, чтобы дать отпор всяким фанатам, лидера у них нет.
«Мы не банда и не субкультура. Просто хотим, чтобы от всех «нефоров» отстали», – заявил неформал.
Сейчас полицейские расследуют дело по статье «Хулиганство» и устанавливают всех участников драки.
Ранее полиция начала выяснять детали массовой драки подростков в школе Челябинска.
Журналист из США объяснил, зачем были взорваны «Северные потоки»
Американский журналист Хосе Вега рассказал телеканалу RT, что Вашингтон решил взорвать «Северные потоки», чтобы оказать давление на Германию для поддержки Украины.
По его словам, инцидент стал масштабной геополитической стратегией, чтобы «держать Германию на поводке», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул отсутствие выбора у властей Германии теперь, поэтому они полагаются на США.
Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности к диверсии на «Северных потоков». В Вашингтоне это опровергли.
Президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма.
Российские военные за сутки сбили три украинских самолета
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Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины, а ПВО уничтожила украинский Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребители ВСК России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров ДНР сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 ВСУ, кроме того, средства ПВО поразили в Тягинке Херсонской области украинский самолет Су-25.
Также на купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР, потери ВСУ составили до 60 военных, были уничтожены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка Krab.
На красно-лиманском направлении в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
В Минобороны сообщили, что на донецком направлении за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов.
На южно-донецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье ДНР и Гуляйполе Запорожской области потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.
В Угледаре ДНР и Малиновке Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами, а на херсонском направлении – артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Всего за сутки ВС России нанесли поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах. Кроме того, возле поселка Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций, сообщили в Минобороны.
Уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, и Запорожской области, перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее российские военные ударили по колонне техники ВСУ под Кременной.
Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России
Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым.
Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление».
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Российские военные сказали, сколько метров осталось до центра Артемовска
Командир взвода заявил, что осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска
Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, в городе идут ожесточенные бои, рассказал командир взвода.
По его словам, до центра Артемовска осталось 1740 метров, несмотря на то, что противник держит оборону, духом падает и начинает отступление, передает РИА «Новости».
Командир взвода также рассказал, что в городе идут бои, и продвигаться быстро не получается, кроме того ВСУ постоянно пополняются новобранцами.
Ранее российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска (Бахмут) в ДНР.