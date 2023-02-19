Кириенко: Результат работы волонтерского движения «Мы вместе» меряется спасенными жизнями

Результат работы волонтерского движения «Мы вместе» нельзя измерить вещами, рублями и даже тысячами тонн. Он измеряется спасенными жизнями, верой в людей и глобальным ощущением, что в России ты никогда не останешься один, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

С 17 по 18 февраля более 200 человек со всей России, включая ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области на Общероссийском семинаре для команд региональных штабов #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону обсудили планы взаимодействия с семьями военнослужащих и участниками спецоперации, подвели итоги работы за 2022 год, а также запустили третий сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023. Мероприятие приурочено к годовщине гуманитарной миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На семинаре более 200 руководителей региональных штабов #МЫВМЕСТЕ получили за свою деятельность в течение года благодарственные письма, почетные грамоты президента России и знаки отличия, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством».

«Сегодня мы собрались с вами, чтобы подвести итоги работы Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, которая обрела беспрецедентный размах. Результат вашей работы нельзя измерить вещами, рублями и даже тысячами тонн. Он измеряется спасенными жизнями, верой в людей и глобальным ощущением, что в нашей стране, какие бы вызовы не возникали, ты никогда не останешься один. Потому что рядом всегда будут неравнодушные люди, которые придут на помощь тому, кто в этом нуждается» – отметил Кириенко.

Помимо награждения он встретился с добровольцами, руководителями региональных штабов #МЫВМЕСТЕ в неформальной обстановке. Добровольцы смогли рассказать о своей деятельности, задать интересующие их вопросы, а также презентовать результаты работы стратегических сессий. Кроме того, на неформальной встрече перед участниками выступил с творческими номерами российский артист Денис Майданов и резиденты Арт-кластера «Таврида», к которым присоединились участники семинара.

Для того, чтобы добровольцы смогли из первых уст услышать запросы и потребности субъектов, с которыми они работают, в стратегических сессиях семинара приняли участие главы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также руководители органов власти в сфере молодежной политики приграничных территорий России. Участники семинара за два дня обсудили создание общественных центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и определили планы работы штабов #МЫВМЕСТЕ на 2023 год. Особое внимание активисты Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ планируют уделить социализации демобилизованных военнослужащих.

«Мы понимаем, что наша обязанность – помогать социализироваться нашим военнослужащим, это наш долг. Вернувшись домой наши защитники, благодаря поддержке государства и активистов акции #МЫВМЕСТЕ могут почувствовать, что их здесь ждут, они нужны своей стране. Сейчас на федеральном уровне разрабатываются программы их реабилитации и трудоустройства, а наша гражданская задача, интегрировать их в социальную жизнь. Здесь перечень форматов взаимодействия с героями максимально разнообразен, поэтому данная работа станет приоритетной в этом году», – отметила руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев добавил, что именно ростовские волонтеры, с начала СВО, стали первыми принимать у себя беженцев с Донбасса и расселять их в пунктах временного размещения. Затем к Ростову-на-Дону присоединились и другие регионы. В результате, сейчас по всей стране развернуто более 180 пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.

В завершающий день семинара добровольцы приняли участие в полезной программе от финалистов и призеров Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. На базе Ростовского штаба #МЫВМЕСТЕ участники семинара вместе с серебряными волонтерами изготовили более 50 подарочных барельефов из гипса для раненых военнослужащих, сплести более 20 квадратных метров маскировочных сетей для фронта, а также связали более 20 пар носков и теплых плодов для тех, кто сейчас находится в Окружном госпитале.

Финальный день семинара завершился праздничным концертом, на котором запустилась Международная Премия #МЫВМЕСТЕ-2023. В этом году в архитектуре премии появились нововведения. Теперь участники могут подать заявку в новую номинацию – «Обучение служением», а также в честь Года педагога и наставника открылась спецноминация «Наставничество года».

Напомним, в декабре состоялось вручение премии #МЫВМЕСТЕ-2022, где награду «Волонтер года» вручил президент России Владимир Путин. Звание досталось Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тыс. жителей ДНР и занимался доставкой гуманитарных грузов.

Организаторы мероприятия: Росмолодежь.Добро, Ассоциация волонтерских центров и Комитет по молодежной политике Правительства Ростовской области. Партнерами мероприятия выступают Народный фронт, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Волонтеры-медики, Российский красный крест и Донской государственный технический университет.