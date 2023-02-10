Спецслужбы пресекли деятельность этнической ОПГ в Запорожской области

Спецслужбы: Деятельность этнической ОПГ пресечена в Запорожской области

Спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической организованной преступной группировки, действовавшей также на территории ДНР и ЛНР, рассказал представитель спецслужб.

В рамках работы по декриминализации Запорожской области спецслужбы задержали главаря и активных участников этнической ОПГ, специализировавшейся на вымогательствах, похищениях людей, рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях.

Как сообщил источник РИА «Новости», задержаны главарь группировки Харебов Павел Автандилович по кличке «Паша осетин», а также четыре ее активных участника: Шейчук, Лопата, Агаджанян и Мрадян. В гараже Харебова, изъято РПГ, пистолет «ТТ», автоматы АК-74, АК-12, АКМ, АКС, два пистолета «Макарова», 28 гранат и количество боеприпасов, в другом тайнике было обнаружено с два АКСУ, два АКМ и 240 штук патронов к ним.

«6 февраля следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 «незаконный оборот оружия, совершенные организованной группой», ч. 4 ст. 222.1 «незаконный оборот ВВ и ВУ совершенные организованной группой») УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказал представитель ведомства.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировали международную наркогруппировку, ввозившую наркотики из Европы через Украину.