Подведены итоги премии «Герои – Рунета 2023»

РОЦИТ подвел итоги премии «Герои – Рунета 2023»

Организатором премии выступил Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) – старейшая общественная организация по защите прав интернет-пользователей в России. Генеральный спонсор мероприятия –Координационный центр доменов .RU/.РФ.

В рамках премии были отмечены и конкретные люди, и организации и события, оставившие общественно значимый или культурный след в уходящем году. А отдельную награду приготовили для «Антигероев», чьи имена прогремели на всю страну в негативном ключе.

Церемонию награждения открыл председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин. В приветственном слове он анонсировал возможность выбора россиянами героев и антигероев в следующем году и поделился прогнозами на будущее.

«Я рассчитываю, что в следующем году у нас продолжится фрагментация интернета, он будет разделен по цифровым анклавам. Это очевидно сегодня, так как мы видим, что идет большая информационная война, и пик ее еще не пройден. У этой войны есть свои герои и антигерои. Уверен, что продолжится постепенный переток пользователей на российские площадки», – отметил депутат.

Гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил, что будут появляться новые герои Рунета и привел в пример сериал «Слово пацана»: «Прикладываем большие силы, чтобы появлялось новое поколение актеров, режиссеров, продюсеров и всех сопутствующих людей… Мой прогноз такой – ждите новые проекты».

В ходе церемонии «Героями Рунета» были названы близняшки-балерины из российской игры Atomic Heart, нейросети Шедеврум от Яндекса и GigaChat от Сбера, а также военкор, директор ГТРК «Луганск» Николай Долгачев.

Кроме того, «Героями Рунета» названы все российские сотрудники сферы кибербезопасности, внесшие вклад в сохранение устойчивости национальной цифровой инфраструктуры в условиях непрекращающихся атак хакеров.

«Информационная безопасность, кибербезопасность у нас традиционно в Советском Союзе и Российской Федерации была сильна. Но 2022 и 2023 годы – это кардинальные вызовы, масштабные кибератаки, утечки данных. И нам удалось выстоять именно благодаря той системе, которая была построена», – заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов

Звание «Героя Рунета» получил и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров – награду вручили его представителю Георгию Лобушкину. «Героем Рунета» также стал Михаил Макаров – пенсионер, сумевший в одиночку задержать преступника, который отнял телефон у ребенка на улице. Награду вручили и лидеру музыкального коллектива «Ят-Ха» Альберту Кувезину – музыка именно этой группы звучала в рекламе iPhone 15. Звание «Героя Рунета» также присвоили блогеру, благотворителю, основателю фонда «Добро мира – волонтеры Крыма» и выпускнице «Мастерской новых медиа» Валерии Петрусевич.

Награждена была российская соцсеть Looky, аналогичная по функционалу Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД). Статуэтку гендиректору соцсети Анне Бариновой вручил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что «герои Рунета должны рождаться. Рунет должен героизироваться, появляться дополнительные новые фамилии, имена. И компании, которые будут ассоциироваться с понятием «Героя Рунета».

Церемония продолжилось награждением баяниста, гитариста и битбоксера Раиля Арсланова. Следом на сцену пригласили сына актера Владимира Толоконникова, известного по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова, Романа. Образ «Самоуверенного Шарикова» в последнее время стал крайне популярен в качестве мема.

Во второй части церемонии наградили антигероев российского сегмента Сети. «Лауреатов» презентовали президент компании «Крибрум», член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманова и пранкер Алексей Столяров («Лексус»). Звание «Антигерои Рунета» было присвоено так называемым инфоцыганам Елене Блиновской и Аязу Шабутдинову, а также сомнительному мему** «скибиди-туалеты».