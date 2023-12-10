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    Чем поможет Зеленскому Хавьер Милей
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО
    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    Песков: Сотрудничество Россия с ОАЭ и Саудовской Аравией пока не может быть публичным
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    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    8 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    10 декабря 2023, 16:19

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

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    10 декабря 2023, 13:25
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

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    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    9 декабря 2023, 21:11
    Al Mayadeen: Спецназ Израиля попал в засаду в палестинской школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные попали в западню, которую устроили боевики «Бригад Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) в городе Газа, сообщили источники телеканала Al Mayadeen.

    Отряд израильских спецназовцев, зачищавший квартал Хай-эз-Зейтун, прошел в одну из школ, которую предварительно заминировали, сообщили источники Al Mayadeen, передает ТАСС.

    После этого боевики подорвали взрывчатку, погибли и ранены не менее 10 военных Израиля.

    До этого сообщалось, что израильская армия подорвала здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    10 декабря 2023, 14:29
    Путин: Российская промышленность набирает обороты

    Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

    Путин: Российская промышленность набирает обороты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.

    «Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

    «Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.

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    10 декабря 2023, 02:55
    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа

    The Times of Israel: Глава ХАМАС Синвар сбежать из сектора Газа

    В Израиле сообщили о побеге лидера ХАМАС из сектора Газа
    @ Mohammed Talatene/Global Look Press

    Глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое, написало издание The Times of Israel.

    Источник издания утверждает, что Яхья Синвар бежал из северной части Газы в начале боевых действий. Утверждается, что он направился в сторону Хан-Юниса на юге Газы, где сейчас скрывается в одном из тоннелей, передает канал «360».

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля окружила дом Яхьи Синвара.

    Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    10 декабря 2023, 00:38
    В Израиле назвали число уничтоженных в Газе боевиков ХАМАС

    Власти Израиля считают, что в Газе уничтожены около 7 тыс. радикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля уничтожила в ходе военной операции в секторе Газа по меньшей мере 7 тыс. палестинских радикалов, сообщил глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

    Он заявил, что уничтоженных может быть и больше, неизвестно, сколько находится под завалами разрушенных зданий и в туннелях, передает ТАСС.

    До этого Ханегби заявил, что Израиль не получал от США ограничений по срокам проведения боевых действий в секторе Газа. Он уверен, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

    Ранее в ХАМАС заявили, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    10 декабря 2023, 02:57
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.

    Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».

    Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.

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    10 декабря 2023, 00:57
    Протестующие израильтяне в Тель-Авиве потребовали переговоры с ХАМАС

    Израильтяне на митинге в Тель-Авиве призвали Нетаньяху к переговорам по освобождению заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи израильтян собрались на митинг в центре Тель-Авива с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху вести переговоры для освобождения всех оставшихся заложников у ХАМАС.

    В субботу перед толпой выступили некоторые освобожденные ранее заложники, которые рассказали о пребывании в плену у ХАМАС.

    Как заявила на митинге освобожденная из плена 77-летняя Офелия Ройтман, еда напомнила ей о Холокосте. По ее словам, она ела кусочки лаваша и сохраняла их, чтобы на следующий день было что поесть, передает РИА «Новости».

    Она обратилась к правительству Израиля сделать больше для скорейшего освобождения всех остальных.

    Один из представителей семей заложников призвал правительство Нетаньяху к переговорам по освобождению всех израильтян и иностранцев. Также прозвучали требования  предоставить доступ к принятию подобных решений в узком военном кабинете.

    По израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются более 130 заложников, но перспективы их освобождения под вопросом.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 23:04
    Израиль поддержал «правильную» позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

    Премьер Израиля Нетаньяху назвал правильной позицию США в Совбезе ООН по сектору Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль ценит правильную позицию, которую заняли США в Совете безопасности ООН, и заблокировали проект о прекращении огня в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    В своем видеообращении Нетаньяху заявил, что другие также должны понять, что невозможно одновременно поддерживать ликвидацию ХАМАС и призывать к прекращению войны, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху считает, что Израиль должен продолжить «справедливую войну, чтобы уничтожить ХАМАС и достичь остальных военных целей».

    Ранее США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Зампостпреда США Роберт Вуд объяснил блокировку проекта тем, что в нем не содержалось осуждение ХАМАС, и не отражалось право Израиля на самооборону.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    9 декабря 2023, 17:42
    Путин заявил о продолжении участниками СВО ратных традиций ветеранов ВОВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ратные традиции ветеранов Великой Отечественной и российских Вооруженных сил достойно продолжают участники спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, в ходе обращения президент указал, что движение активно помогает волонтерам и поисковикам, заботится о старшем поколении, передает ТАСС.

    «Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил президенту Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

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    9 декабря 2023, 19:49
    Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский госдепартамент одобрил возможность продажи израильской стороне снарядов для танков и оборудования к ним, заявило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

    Госдеп одобрил возможную продажу Израилю 120-мм снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования, общая сумма продажи составляет 106,5 млн долларов, сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Израиль запрашивал почти 14 тыс. таких снарядов.

    Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для танков Merkava.

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    10 декабря 2023, 09:56
    В Израиле назвали сроки окончания боев в Газе

    Kan: Интенсивные бои в секторе Газа продлятся еще два месяца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивные боевые действия против радикалов ХАМАС в секторе Газа продлятся еще не менее двух месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в политической системе.

    По оценкам собеседника Kan, Израиль в течение двух месяцев будет продолжать попытки продвигать дополнительные сделки по освобождению заложников, которых не удалось освободить до сих пор передает ТАСС.

    Радиостанция отмечает, что в какой-то момент Израиль позволит некоторым жителям сектора Газа вернуться в свои дома, так как «это является требованием США» и совпадает с «оперативной необходимостью».

    Ранее издание The Times of Israel сообщило, что глава ХАМАС Яхья Синвар решил сбежать из сектора Газа после начала военных действий с Израилем, спрятавшись в гуманитарном конвое.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    10 декабря 2023, 10:36
    Власти Ирана одобрили законопроект о сотрудничестве с Россией в области информбезопасности

    IRNA: Власти Ирана одобрили законопроект о сотрудничестве с Россией в области информбезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти одобрили законопроект по соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в сфере информационной безопасности, пишет агентство IRNA.

    В воскресенье исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана рассмотрел доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по соглашению о сотрудничестве с Россией в сфере информбезопасности, утверждает IRNA, передает РИА «Новости». По данным агентства, 180 парламентариев одобрили содержание доклада, 27 выступили против.

    Законопроект поможет противостоять угрозам в киберпространстве против России и Ирана, пояснил официальный представитель Комиссии Абольфазла Амуи.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали предсказал скачок в отношениях России и Ирана.

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