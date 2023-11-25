Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Арестован глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский
Главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы, сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Спасского по делу о получении взятки, сообщили в пресс-службе ТАСС.
Там добавили, что подозреваемый арестован до 22 января 2024 года.
До этого суд арестовал заместителя главы Ленинского района Альберта Гравина. У него на рабочем месте также проходили обыски. Под домашний арест помещен предполагаемый посредник в передаче взятки Алексей Соловьев.