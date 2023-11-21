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    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

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    21 ноября 2023, 02:10

    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    20 ноября 2023, 10:47
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.

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    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

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    20 ноября 2023, 02:53
    Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

    Tекст: Александра Юдина

    Спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово, из зоны конфликта вывезли 525 человек, сообщает МЧС.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

    Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

    В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

    Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

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    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

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    20 ноября 2023, 16:43
    Чечня согласилась принять половину беженцев из сектора Газа

    Чечня разместит на своей территории половину беженцев из сектора Газа

    Tекст: Борис Инсаров

    Вскоре в Чечню прибудет около половины всех принятых Россией беженцев из Газы – 250 человек, как уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

    «По решению Федерального штаба по работе с беженцами, в ближайшее время в регион прибудет 250 человек», – говорится в Telegram-канале чеченского управления МЧС.

    По заявлению ведомства, беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Ранее в понедельник о готовности принять палестинских беженцев, прежде всего женщин и детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что власти республики пойдут на это, если решение будет принято на федеральном уровне. По данным федерального МЧС от 19 ноября, всего из сектора Газа в Россию эвакуировали 550 беженцев, у 404 из которых имеются российские паспорта.

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    20 ноября 2023, 09:52
    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам

    Jerusalem Post: Израиль и ХАМАС отрицают, что стороны достигли соглашения об освобождении заложников

    Израиль и ХАМАС опровергли заключение сделки по заложникам
    @ Ilia Yefimovich/dpa/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС отрицают, что 19 ноября пришли к соглашению о прекращении огня и освобождении ряда заложников, пишут израильские СМИ.

    Так, источники The Jerusalem Post в израильском истеблишменте, комментируя появившиеся ранее сообщения о заключенной сделке, заявили, что «на настоящий момент ничего нет».

    Со своей стороны, официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк написал в своем Telegram-канале прошедшей ночью, что сообщения о предстоящем обмене не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Иорданская газета Al Ghad писала накануне, что стороны якобы заключили соглашение, которое вступит в силу в понедельник. Утверждалось, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, а также обмене 50 израильских заложников на 50 палестинских заключенных.

    В Белом доме заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    20 ноября 2023, 06:19
    СМИ: Израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе

    AL Jazeera: ЦАХАЛ окружает индонезийскую больницу и обстреливает окрестности

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает канал AL Jazeera.

    По словам очевидцев, израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы, передает РИА «Новости».

    «Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы», – указывает телеканал.

    Также известно, что в единственной в Газе индонезийской больнице был отключен генератор.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    20 ноября 2023, 08:58
    Al Jazeera: Танки армии Израиля расстреляли больницу в секторе Газа

    Al Jazeera: Танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков, сообщает канал Al Jazeera.

    Израильские танки «расположились вокруг больницы и открыли по зданию огонь», передает ТАСС со ссылкой на канал. По его данным, в результате среди пациентов и медперсонала есть погибшие и раненые.

    Ранее в понедельник Al Jazeera сообщал, что армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел.

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    20 ноября 2023, 11:07
    Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «у войны есть свои правила», и Израиль должен учитывать их, как и жертвы, которые становятся результатом бомбардировок сектора Газа.

    Боррель при этом назвал нападение ХАМАС на Израиль неоправданным и ужасным, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Pais.

    Ранее Боррель призывал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

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    20 ноября 2023, 10:05
    Армия Израиля сообщила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

    Согласно сообщению пресс-службы, направляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля истребители убили еще троих командиров рот ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла из танков огонь.

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    20 ноября 2023, 13:50
    Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

    По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.

    Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.

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    20 ноября 2023, 07:12
    Россия направила дополнительно 27 тонн гумпомощи населению Газы

    МЧС России: Самолет Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет, сообщает ведомство.

    В Telegram-канале министерства указано, что населению сектора Газа будет доставлено 27 тонн очередной партии гуманитарной помощи, самолет Ил-76 уже вылетел из Махачкалы в Египет.

    Также в сообщении говорится, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые затем отправят ее в сектор Газа.

    Ранее Россия доставила дополнительно 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

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    20 ноября 2023, 14:43
    Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, они обсудили палестино-израильский конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

    Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

    Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

    Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

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    20 ноября 2023, 09:40
    Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    ЦАХАЛ: Глава генштаба Израиля утвердил план следующего этапа операции в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующих этапов операции в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    Конрикус заявил, что общая цель войны не изменилась, безопасность Израиля будет восстановлена путем уничтожения всей военной инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС и его руководителей. «Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Все очень просто», – приводит его слова ТАСС.

    Армия обороны Израиля, как подчеркнул Конрикус, очень сфокусирована на том, чтобы достичь поставленных целей. В этом контексте он упомянул об утвержденном плане следующих этапов операции. «Армия обороны Израиля готова, способна и намерена продолжать выполнять нашу миссию», – подчеркнул Конрикус.

    Следующая стадия боевых действий, добавил он, будет посвящена тому, чтобы «прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа». Задачу он назвал непростой, но заверил при этом, что «с этим рано или поздно будет покончено», и выразил надежду, что выполнение задачи не приведет к дополнительным потерям среди израильтян.

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков.

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