Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.25 комментариев
Суд по делу о шпионаже в интересах Украины запланирован в Ростове-на-Дону
Рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже украинца запланировано в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Александра Короля, который обвиняется в шпионаже в интересах украинской разведки, сообщили в правоохранительных органах и пресс-службе суда.
Первое заседание начнется в 10.00 мск. Оно закрыто для СМИ в связи с наличием в материалах секретной информации. Дело расследовали спецслужбы ДНР, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, 37-летний гражданина Украины был членом одного из террористических сообществ, деятельность которых запрещена в России. Король жил в Макеевке, вел строительный бизнес. При этом он создавал карты российских военных объектов, а также занимался сбором секретной информации для передачи сведений украинской стороне.
Напомним, в ноябре был арестован житель Красноярского края, который передавал СБУ координаты и снимки воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры России. Также ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР.