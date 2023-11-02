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    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний
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    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

    Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

    7 комментариев
    2 ноября 2023, 10:16

    Предложено ввести льготы бойцам СВО и их детям при зачислении в колледжи

    Турчак: В Госдуму внесли поправки о льготах бойцам СВО и их детям при зачислении в колледжи

    Tекст: Вера Басилая

    Члены рабочей группы по вопросам спецоперации (СВО) внесли в Госдуму поправки к законопроекту, которые предоставят преимущества участникам СВО и их детям при зачислении в колледжи и техникумы, сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

    В своем Telegram-канале Турчак сообщил, что, согласно внесенным поправкам, участники СВО и их дети будут приниматься в колледжи и техникумы в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения, но речи о том, что они будут поступать вне конкурса, нет.

    Турчак также объяснил, что дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

    Ранее похожие меры по участникам СВО и их детям были приняты в отношении вузов.

    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    1 ноября 2023, 15:24
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    В США назвали несущую угрозу для украинских систем ПВО российскую авиабомбу
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны, пишет Newsweek.

    Как заявляют авторы статьи, новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, передает РИА «Новости».

    Также журналисты указывают, что российская бомба, которую могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способна уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

    В Сети есть видеоролики, показывающие процесс сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной УМПК, и момент раскрытия складных крыльев.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Российская армия устроила ВСУ сюрприз под Авдеевкой с помощью «Солнцепеков», а также тяжелых авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 08:23
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА

    Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Черным морем и перехватила пять БПЛА над Крымом

    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 08:47
    Костромские десантники уничтожили машину ВСУ с пяти километров

    МО: Костромские десантники подбили под Артемовском машину ВСУ с пяти километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение костромских десантников на Артемовском направлении уничтожило машину с военнослужащими ВСУ при помощи противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению Минобороны, разведгруппа костромских десантников обнаружила передвижение по дороге в сторону наших оборонительных позиций автомобиля украинских формирований с личным составом, для его уничтожения был задействован расчет ПТРК «Корнет» гвардейского Костромского полка ВДВ, передает РИА «Новости». Там добавили, что заняв позицию на крыше одного из многоэтажных домов на окраине Артемовска, десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК и с расстояния около пяти километров уничтожили автомобиль неонацистов.

    Уточняется, что во избежание ответного огня со стороны противника расчет оперативно осуществил сбор установки и убыл в безопасный район.

    Ранее ивановские десантники уничтожили разведчиков ВСУ у Артемовска.

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    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    2 ноября 2023, 00:25
    Залужный отметил эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

    Залужный в статье для Economist признал эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»

    Залужный отметил эффективность российских средств РЭБ и «Ланцетов»
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    В статье для Economist Залужный заявил, что «не следует недооценивать Россию». По его словам, «военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество», Россия «продолжает создавать новые ударные эскадрильи», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Россия усовершенствовала средства РЭБ и «превосходит» ВСУ в данной сфере – 65% станций глушения, которые были у ВСУ на момент начала российской спецоперации, «были произведены в советское время», заявил он. Залужный сообщил, что сильно упала эффективность снарядов Excalibur ВСУ с GPS-наведением.

    Кроме того, заявил он, «контрбатарейная стрельба России улучшилась». Залужный связывает это с использованием российскими войсками беспилотников «Ланцет».

    Залужный посетовал, что западных поставок, таких как норвежские танки для разминирования, оказалось недостаточно. Он попросил датчики, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле.

    Залужный также указал, что возможности Украины по подготовке резервов на своей территории ограничены, а в украинских законах остаются «пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей».

    Напомним, польские СМИ заявили, что Россия перехватила инициативу на поле боя, а Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

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    2 ноября 2023, 09:08
    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы Соскин: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Tекст: Вера Басилая

    Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин считает, что провал ВСУ неминуем, украинцы уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Западом ракеты.

    Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание», передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, что говорит об отсутствии резервов.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как активная оборона России истощила ВСУ.

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    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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    2 ноября 2023, 06:53
    Российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    На Краснолиманском направлении российская авиация нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что подразделения «Центра» нанесли удары по 160 целям ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы российские войска смогли подавить около 30 украинских артиллерийских расчетов. Артиллерия и авиация нанесли удары по позициям ВСУ у Серебрянского лесничества, передает РИА «Новости».

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией, хотя, по его словам, до начала украинского контрнаступления ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

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    1 ноября 2023, 13:22
    Шойгу оценил ход спецоперации

    Шойгу: ВС России продвигаются и занимают выгодные рубежи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные занимают все более выгодные позиции в зоне спецоперации, они движутся вперед, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Подразделения занимают более выгодные рубежи, в ходе боев особо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады, сказал глава ведомства на селекторном совещании, передает ТАСС.

    Он добавил, что также успешно действуют расчеты ПВО.

    При этом украинская сторона предпринимает попытки атак боевых порядков ВС России на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, однако они безуспешны.

    Министр назвал действия ВСУ «отчаянными», они приводят к большим потерям.

    Украинская армия истощается, в ней растет «деморализация личного состава». Поставки оружия НАТО не помогают киевскому режиму, подчеркнул глава ведомства.

    До этого Шойгу указывал, что нынешняя обстановка в зоне СВО говорит о том, что у украинских вооруженных сил все меньше возможностей.

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    1 ноября 2023, 13:34
    Шойгу: Российская ПВО за месяц уничтожила более 1400 средств нападения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS американского производства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    По его словам, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта, в рамках решения этой задачи в текущем году подготовлены более 93 тыс. специалистов.

    Напомним, во вторник Минобороны сообщило, что с начала СВО уничтожено 518 самолетов, 254 вертолета, 8464 беспилотника, 441 ЗРК ВСУ.

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    Кто управляет рейтингами Зеленского

    Рейтинг Зеленского начал стремительно падать, утверждают украинские социологи. Они же заявляют, что три четверти граждан страны железобетонно уверены в победе киевского режима над Россией. Как проводятся все эти социологические опросы, в какой мере им стоит верить и почему за ними могут стоять Соединенные Штаты? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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