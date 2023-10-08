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Эксперт: Прямое столкновение Ирана и Израиля необратимо изменит картину Западной Азии
Лукьянов: В случае прямого ирано-израильского столкновения геополитическая картина Западной Азии изменится необратимо
В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта наиболее важным является вопрос о возможном прямом ирано-израильском столкновении, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «наиболее важное следствие сегодняшней трагедии в Израиле – что будет дальше в отношении Ирана». Лукьянов опасается, что «военная акция ХАМАС» может привести к «прямому ирано-израильскому столкновению». В таком случае «геополитическая картина Западной Азии изменится кардинально и необратимо», заявил Лукьянов.
Также он указывает, что «израильский вопрос и, как следствие, проблема ближневосточного урегулирования никогда не были для США элементом только внешней политики». Лукьянов отметил, что «внутриамериканский политический фактор намертво увязан с поддержкой Израиля».
По его словам, нынешний «ценностно-идейный раскол» в США отражается и на Израиле, где также есть «аналогичный раскол». При этом «власти в Иерусалиме и Вашингтоне пребывают в ярко выраженной противофазе», говорится в сообщении.
Лукьянов подчеркнул, что «мирный процесс 1990-х годов», а также выборы в Палестине 2006 года, завершившиеся победой ХАМАС и, «как следствие, расколом на Западный берег и сектор Газа» стали результатом «идеологических озарений» Белого дома.
Напомним, депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля.