  • Армия Израиля заявила о полном контроле за южной границей с сектором Газа
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    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    29 комментариев
    10 октября 2023, 09:07

    В Японии утвердили исключение депутата из партии за визит в Россию

    NHK: Общество обновления Японии утвердило решение исключить депутата Судзуки из-за визита в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оппозиционная партия «Общество обновления Японии» утвердила решение исключить из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, посетившего Россию, сообщает канал NHK.

    Судзуки не уведомлял о своей поездке руководство партии, как того требуют правила. Кроме того, негативную реакцию вызвали его высказывания российским СМИ: он заявлял, в частности, что уверен в победе России и верит в ее будущее, передает ТАСС.

    Сам Судзуки заявил, что интервью было обрезано, якобы он говорил это, призывая остановить боевые действия.

    Он заявил о намерении провести консультации с адвокатами касательно правомерности исключения его из партии.

    Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» решила исключить из своего состава депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который без разрешения в октябре посетил Россию.

    9 октября 2023, 14:02
    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль

    «Хезболла» пообещала не вступать в бои между израильтянами и ХАМАС, пока Израиль не действует против Ливана

    «Хезболла» поставила условие ненападения на Израиль
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шиитское движение «Хезболла» заверило власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана, пишут израильские СМИ.

    О соответствующих гарантиях со стороны «Хезболлы» сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что между ливанской шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем в воскресенье состоялся обмен ударами на юге Ливана.

    Коментарии (66)
    9 октября 2023, 13:52
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    «Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

    Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

    Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

    Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

    «Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

    Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.

    Коментарии (68)
    9 октября 2023, 18:23
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    @ vk.com/kirovskreg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава города Шлиссельбург в Ленинградской области Артем Желудов захватил здание городской администрации в понедельник утром, сообщили местные власти.

    Желудов, освободившийся на прошлой неделе из СИЗО «Кресты», где находился в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, утром в понедельник забаррикадировался в здании администрации Шлиссельбурга, передает РИА «Новости».

    Местные власти сообщили агентству, что в понедельник утром Желудов с сообщниками «ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание».

    Желудов занимал пост мэра Шлиссельбурга с ноября 2020 года до 2 августа 2023 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в связи с нарушениями при вводе в эксплуатацию дома в поселке Приладожский, которым он руководил до того, как стал главой Шлиссельбурга. В августе Желудова арестовали, 5 октября он вышел из СИЗО «Кресты» после смягчения меры пресечения до запрета определенных действий.

    В июне вооруженный мужчина захватил банк в Казахстане.

    Коментарии (30)
    9 октября 2023, 20:29
    У России запросили встречу по вопросу ядерных испытаний

    Секретарь Организации договора о запрете ядерных испытаний попросил о встрече с властями России

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в России.

    Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), передает РИА «Новости».

    «Я поддерживаю тесные и регулярные контакты с высшими должностными лицами Российской Федерации, доказывая, что ратификация ДВЗЯИ отвечает как национальным интересам России, так и интересам всего человечества. Я также попросил предоставить мне возможность как можно скорее встретиться с ключевыми руководителями в Москве», – сказал он.

    По его мнению, только благодаря вступлению ДВЗЯИ в силу можно полностью реализовать намерения о всеобщем запрете на ядерные испытания.

    Напомним, глава Российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    Коментарии (39)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (17)
    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (30)
    9 октября 2023, 21:57
    «Хезболла» ударила по северу Израиля

    Reuters: «Хезболла» ударила по северу Израиля в ответ на гибель четырех своих бойцов

    «Хезболла» ударила по северу Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источники, «Хезболла» ударила по Израилю в ответ на гибель четырех членов своей организации, передает РИА «Новости».

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что другие государства, расположенные по соседству с Израилем и Палестиной, могут оказаться втянуты в военный конфликт. По его словам, в конфликт может оказаться втянут Ливан, но «не Ливан как страна, а именно «Хезболла», располагающаяся на ливанской территории, к северу от Израиля.

    В понедельник израильская армия сообщала о проникновении со стороны Ливана группы подозрительных лиц. Шиитское движение «Хезболла» ранее заявляло, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против Ливана.

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    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    Коментарии (11)
    9 октября 2023, 17:10
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-руководитель Роснано Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива.

    В Сети распространяется фотография, на которой запечатлен Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой, фото сделано в аэропорту Бен-Гурион.

    Напомним, российская сторона никогда не угрожает своим гражданам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности возвращения из Израиля уехавших туда россиянах. Российская Федерация – их родина, сказал Песков в ответ на вопрос, стоит ли тем, кто не согласился с проведением СВО и эмигрировал в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию. На уточняющий вопрос о возможном возвращении Анатолия Чубайса представитель Кремля отвечать не стал.

    Коментарии (72)
    10 октября 2023, 05:28
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ предприняли попытку атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области, однако были отброшены российскими силами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.

    Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

    Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.

    Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (4)
    9 октября 2023, 15:59
    СМИ: Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams

    AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за их уязвимости

    СМИ: Конфликт на Украине вынуждает США отказаться от танков M1 Abrams
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы (ВС) США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишут «Известия» со ссылкой на интернет-издание Asia Times, исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин, ссылаясь на проблемы живучести техники, проявившиеся на Украине.

    В исследовании подчеркивается необходимость создания модификации M1 следующего поколения с пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

    Научный совет армии США также прогнозирует, что в будущем танки и бронетехника будут сталкиваться с новыми угрозами со стороны современных противотанковых средств, дронов и возможностей искусственного интеллекта.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Киев уже прибыла первая партия американских танков Abrams, на ближайшие недели запланированы новые поставки.

    Коментарии (27)
    9 октября 2023, 21:11
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения беспилотником высокозащищенного израильского танка Merkava, чья стоимость на порядки выше цены дронов.

    Бойцы ХАМАС опубликовали ряд видеороликов с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе начавшейся в субботу операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Ранее в Сети опубликовали видео первых минут вторжения боевиков ХАМАС на фестиваль электронной музыки Nature Party в Израиле, где погибли не менее 260 человек.

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    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    17 комментариев


    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 21:02
    Назван способ ухода от расчета в долларах в международной торговле

    Мантуров предложил бартерные схемы для ухода от расчета в долларах в международной торговле

    Назван способ ухода от расчета в долларах в международной торговле
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с предложением использовать бартерные схемы в качестве одного из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле.

    На международном форуме Innofood в понедельник Мантуров поддержал развитие бартерных сделок при торговле с зарубежными странами, передает ТАСС.

    В качестве примера министр привел применение бартерной схемы в торговле России и Бразилии. «Мы взаимодополняем (друг друга). У вас, например, нет удобрений – а у нас есть, мы вам удобрения – вы нам какао бобы», – отметил он.

    Мантуров добавил, что России интересно сотрудничество с Бразилией не только в сфере сельского хозяйства, передает «Интерфакс». Взаимодействие могло бы развиваться с компанией Embraer в сфере авиастроения.

    Ранее Мантуров спрогнозировал объем промышленного экспорта России в 2030 году.

    Коментарии (21)
    9 октября 2023, 21:54
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    Reuters: Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В числе захваченных в плен боевиками ХАМАС в Израиле «десятки людей» со вторым гражданством, в том числе с российским.

    Среди израильских пленных есть «десятки людей», имеющих второе гражданство, в том числе российское, заявил представитель ХАМАС, сообщает Reuters, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    17 комментариев


    Ранее израильские СМИ сообщили, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных.

    Коментарии (37)
    9 октября 2023, 18:47
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    Яков Кедми: Американское оружие могло попасть в руки ХАМАС с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Боевики ХАМАС могли получить американское оружие из разных источников, в том числе и с Украины, потому что поступающее в страну оружие с Запада затем торгуется на черных рынках. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он также оценил перспективы освобождения заложников и обмена пленными.

    «Всего в руках палестинцев находится около 150 заложников. В основном мирных жителей, включая женщин и детей, а также некоторое количество военнопленных. Кроме того, в это число входят и тела погибших. Их, как и живых пленных, тоже меняют», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «ХАМАС в обмен на заложников хочет освобождения своих боевиков из тюрем. Кроме того, палестинская организация попытается добиться разрешения на строительство порта в Газе, чтобы облегчить себе доступ к зарубежному оружию. Однако из всех политических уступок Израиль готов только выпустить заключенных», – акцентировал он.

    «Израиль может попытаться ускорить переговоры по освобождению заложников путем усиления давления на Газу. Палестинский анклав зависит от поставок электричества и топлива, которые будут перекрыты. Кроме того, постоянные бомбардировки и давление со стороны армии, вероятно, также склонят ХАМАС к диалогу», – подчеркивает собеседник.

    «В случае если переговоры не приведут к успеху, то следует ожидать наземной операции в секторе Газа. Безусловно, это решение повысит риск смерти заложников. Однако пленные и сейчас находятся в серьезной опасности. ХАМАС готов начать убивать их в любой момент», – отмечает эксперт.

    «Что касается американского оружия, то оно могло попасть в руки боевиков ХАМАС несколькими путями, потому что американским оружием торгуют многие страны, включая Турцию и Иран. Кроме того, боевики имеют возможность купить его на черном рынке. Украина также могла быть источником поставок. Многие местные олигархи, связанные с министерством обороны, продают иностранную помощь, в том числе террористическим организациям», – поясняет он.

    «Если же обнаружится, что американское вооружение ХАМАС было отправлено с Украины, последствий для ее руководства не будет. Дипломатическая реакция может последовать только в том случае, если будут доказаны целенаправленные поставки. Офис Зеленского, в свою очередь, всегда может спихнуть вину на своих преступников и олигархов, чтобы избежать наказания», – резюмировал Кедми.

    Ранее в израильских СМИ появилась информация, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников. Утверждается, что среди них есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. По словам источника, палестинская организация проинформировала Доху, что согласится на обмен пленными, если все 36 арабских женщин-заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, будут освобождены.

    Напомним, египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников, сообщает Wall Street Journal. Газета также пишет, что не смог добиться желаемого и глава американского Госдепа Энтони Блинкен, он провел телефонные звонки с коллегами в регионе, но безрезультатно.

    Тем временем в США допустили, что Украина могла передать палестинскому движению ХАМАС вооружение. Об этом написала в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Вашингтону надо работать совместно с Тель-Авивом, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого палестинцами.

    Украина, в свою очередь, заранее пытается оправдаться за попадание оружия в руки палестинцев. Главное управление разведки (ГУР) страны заявило, что Россия якобы передала боевикам ХАМАС захваченное трофейное вооружение, изготовленное в США и государствах ЕС, чтобы дискредитировать офис Зеленского.

    Коментарии (19)
    9 октября 2023, 19:38
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль

    Посольство России сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один гражданин России числится погибшим в Израиле в результате обострения палестино-израильского конфликта, еще четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны.

    В посольстве указали, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один россиянин числится погибшим. Отмечается, что в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо граждан России, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнули в дипломатической миссии, родственникам людей оказывается все необходимое содействие, прилагаются максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан, а также продолжается работа с поступающими обращениями и звонками и оказывается помощь и содействие туристам в Израиле.

    В понедельник посольство России сообщило о девяти россиянах в Израиле, с которыми не удается связаться. Из этих девяти в предоставленных израильской стороной списках пропавшими без вести числятся четверо.

    Ранее сообщалось, что в Израиле погибли свыше 800 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. В секторе Газа погибли 560 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.

    На ваш взгляд
    Примут ли прямое участие в конфликте Израиля и сектора Газа третьи страны?



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    17 комментариев


    Коментарии (18)
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    Израиль подготовил двойную блокаду Газы

    Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Мера вводится на фоне обсуждения в генштабе Израиля полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС. Для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех этой операции? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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