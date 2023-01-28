Финляндия заявила о намерении продолжать путь в НАТО со Швецией

Глава МИД Финляндии Хаависто заверил, что продолжит путь в НАТО со Швецией

Финляндия и Швеция продолжат совместный путь к членству в НАТО, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, дорога НАТО все еще открыта для каждой страны. В данный момент, по мнению министра, нужно оценить ситуацию, произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта, передает «Интерфакс».

В то же время Хаависто не исключает такой вариант развития событий, когда Турция не ратифицирует членство Швеции в НАТО и странам придется вступать в альянс разновременно. При этом он отметил, что не следует обсуждать вопрос о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.