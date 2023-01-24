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24 января, вторник | Последнее обновление — 14:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД отреагировал на понижение Латвией уровня дипотношений с Москвой
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Стало известно о слишком низком полете вертолета главы МВД Украины из-за опасений удара из Белоруссии
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Рухнувший в Броварах Киевской области вертолет с главой украинского МВД Денисом Монастырским двигался на слишком низкой высоте из-за опасения удара из Белоруссии, пишут СМИ.
Пилот вертолета управлял воздушным самолетом на слишком низкой высоте в условиях ограниченной видимости, в этот день в местности наблюдался сильный туман, сообщили собеседники «Страна.ua», передает РИА «Новости».
Один из источников в МВД пояснил, что пилот слишком поздно заметил высотный дом, он летел так, поскольку опасался ракетных ударов со стороны Белоруссии.
В тот момент сработало радиоэлектронное подавление, оно повлияло на навигацию, потому пилот решил двигаться через Бровары. Из-за отсутствия электричества на домах не было света, пилот увидел дом слишком поздно, не имея шансов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и воздушное судно рухнуло на близлежащий детский сад.
До этого СБУ допускала версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
Владимир Рогов: Российская армия вскрыла позиции ВСУ в Запорожской области
В результате наступательных действий Российской армии в Запорожской области удалось вскрыть позиции украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что Российская армия продолжает разведку боем в Запорожской области. По имеющимся у него данным, подразделениям ВС России удалось вскрыть позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны. Рогов сообщил, что благодаря тактическим успехам Российской армии, а также точной работе артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу области, а украинские войска ежедневно несут большие потери в живой силе и военной технике, передает РИА «Новости».
Накануне украинские войска удалось выбить из села Каменское Запорожской области.
В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Названы причины кадровых перестановок в офисе Зеленского
Экс-посол Мирошник: Зеленский уволил Тимошенко по просьбе Вашингтона
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В скором времени будут меняться кадры не только в офисе Владимира Зеленского, но и в силовых структурах. Когда на эти места будут посажены проамериканские чиновники вместо пробританских, Вашингтон повысит уровень контроля над Украиной. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя отставку советника Зеленского Кирилла Тимошенко и ряд других перестановок.
«Исходно за всеми изменениями в офисе Зеленского стоят Соединенные Штаты. Им необходимо полное переформатирование власти в стране. При этом уже состоявшиеся увольнения далеко не последние», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас своих должностей могут лишиться также руководители СБУ, могут появиться новые главы МВД и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По сути, вся силовая вертикаль гражданской власти на территории Украины сменится», – уверен собеседник.
«Очевидно, что Тимошенко не сам решил уйти в отставку. Его некогда посадили на это место, чтобы отмывать деньги через сложные коррупционные схемы. Причем все ниточки так или иначе ведут к президенту Зеленскому, которого трогать не станут, и Андрею Ермаку», – объясняет дипломат.
В особенности скандальным считается коррупционный проект «Велике будівництво», который в народе называют «Велике крадівництво» («Большое строительство» и «Большое воровство», соответственно – прим. газеты ВЗГЛЯД).
«Сейчас Тимошенко просто «отдали на съедение» американцам в попытке откупиться. Но это не сработает. Американцы уже взяли Украину за ее коррупционные места. Коррупция там была всегда, но дергать за ниточку понадобилось только сейчас», – иронично замечает Мирошник.
«Через назначение руководителей силовых ведомств и усиление позиций проамериканских персоналий Ермака, который является главной целью Вашингтона, все же дожмут. Белый дом намерен взять управление Украиной под жесткий контроль», – полагает собеседник.
«Несмотря на то что Ермак фактически подконтролен Лондону, происходящее нельзя назвать конфликтом или противостоянием США и Британии. Это банальное перетягивание на себя механизмов управления. Ничего личного, только бизнес, как говорится», – почеркнул Мирошник.
Несколько иного мнения придерживается экс-депутат Рады Олег Царев.
«Внутри страны идет обострение отношений между сторонниками Америки и Великобритании. Если посмотреть, кто в СМИ озвучивал скандалы и кто сейчас ведет расследование, то вы увидите, что о фактах коррупции говорят люди, связанные с Соросом. А расследование ведет НАБУ – орган, который ориентирован на США», – пояснил Царев.
«Удар направлен в первую очередь против руководителя офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Это люди, которые в окружении Зеленского пользуются поддержкой Великобритании. Если вы вспомните историю назначения Андрея Ермака: куда он поехал, с кем встречался в первые дни после назначения – это Великобритания», – отметил он в комментарии «МК».
«То, что мы сейчас наблюдаем, – это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон. Скандал с убийством Киреева – это тоже удар по команде Зеленского со стороны США», – добавил Царев.
«Но я думаю, что Владимир Зеленский будет стараться удержать двух своих помощников, сколько может. Особенно Андрея Ермака. Зеленского и Ермака связывает гораздо больше, чем просто финансовые или политические вопросы», – заключил бывший депутат.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за время, проведенное вместе, и назвал их «настоящими воинами света».
Издание «Коммерсант» отмечает, что пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Вместе с тем в отставку могут уйти главы Сумской и Днепропетровской областей, а также назначенные киевскими властями руководители украинских администраций Запорожской и Херсонской областей.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. В воскресенье издание «Страна» сообщило, что киевские власти планируют провести кадровые перестановки, направленные на борьбу с коррупцией. Такой вывод СМИ сделали на основе видеообращения президента Украины. В нем Зеленский напомнил о скандале вокруг закупок продуктов министерством обороны по завышенным ценам.
Изменения в руководящих должностях ждут и правоохранительную систему страны. По словам президента Украины, часть кадровых решений была принята в понедельник, вторую одобрят во вторник.
Напомним, на минувшей неделе в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. По мнению политолога Ларисы Шеслер, трагически освободившийся пост может стать поводом для борьбы политических кланов на Украине.
Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте раздражения Запада из-за коррупции на Украине.
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Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
Минобороны показало уничтожение украинского танка при поддержке «Терминатора»
Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлено поражение российским танком украинского при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».
На видео засняты кадры, как российский танк ведет огонь в лесу, при этом в одно и то же с ним время огонь по украинским позициям из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, сообщает РИА «Новости».
Затем представлены кадры, заснятые беспилотником, на них видно, как украинский танкист покидает свою подбитую машину, а также БМП со сбитой башней и уничтоженные украинские военные.
В ведомстве рассказали, что подразделения украинских войск на БМП, усиленные танком, было вскрыто в лесном массиве разведчиками с помощью беспилотников.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.
МИД заявил о наличии еще не пересеченных Западом красных линий
Полянский: Запад пересек еще не все красные линии в украинском кризисе
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НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Такую позицию обозначил в беседе с американской журналисткой Ким Айверсен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Россия посылает все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, при том «наиболее красные» границы еще не пересечены, «а в случае с ядерными державами, если вы хотите обострения конфликта, необходимо просчитывать все варианты», отметил он.
Полянский добавил, что поставка на Украину западного оружия никак не повлияет на ход спецоперации, но грозит прямым вовлечением Запада в конфликт, передает ТАСС.
По словам дипломата, «Россия не хочет прямого столкновения» с Североатлантическим альянсом, «НАТО делает аналогичные заявления», но при этом и оружие, и обслуживающие его военные продолжают отправляться Киеву.
Полянский подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в оперативное планирование» украинских военных, страны НАТО также «предоставляют Киеву разведданные», то есть «НАТО фактически воюет на Украине», поскольку там находятся западные советники, наемники и ЧВК.
Ранее обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek написал, что США и НАТО пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины.
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ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье
Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.
Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении
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Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, но при этом продолжает готовить у себя боевиков, заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что не знает, зачем это Украине, так как, с одной стороны, украинские власти «пакт о ненападении предлагают заключить», а с другой стороны, «готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков)», передает его слова агентство БелТА.
Ранее сообщалось, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины. При этом в Киеве до этого заявляли, что совместные летно-тактические учения России и Белоруссии не представляют угрозы для Украины.
В декабре прошлого года в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины.
Как заявил начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев, Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны украинских военных в качестве одной из версий инцидента с украинской ракетой С-300.
В октябре прошлого года Лукашенко указывал: Украина сосредоточила у границы группировку ВСУ численностью до 15 тыс. бойцов. В середине ноября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо проинформировал, что украинские силовики взорвали «практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях» и «начинают взрывать все мосты на Волынском направлении». На прошлой неделе погранкомитет сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Фиксируется стрельба из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной украинской территории. О том, что провокационные инциденты на границе происходят все чаще, в декабре прошлого года говорил и президент Белоруссии.
В октябре 2022-го Лукашенко и его российский президент Владимир Путин договорились задействовать совместную группировку, которая была предусмотрена Союзным договором, и де-юре функционировала с 2000 года. Реальное развертывание РГВ объяснено обострением ситуации на западных границах Союзного государства.
ВСУ обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS
Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС.
Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги.
В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове.
Троллейбусы и трамваи встали в Днепропетровске из-за отсутствия электричества
Работа троллейбусов и трамваев в Днепропетровске (Днепре) остановлена из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Страна», в Днепре с 18.10 (17.10 мск) остановили электротранспорт из-за отсутствия напряжения на тяговых подстанциях. Местные власти сообщают, что увеличили количество автобусов на маршрутах трамваев и троллейбусов, передает РИА «Новости».
Заместитель мэра города Михаил Лысенко в свою очередь заявил, что ситуация с электроэнергией в Днепропетровске стабильно тяжелая.
По его словам, по электроснабжению проблемы действительно есть: водоканал и большинство котелен к этому готовы. «Поддерживаем все в жизнеспособном состоянии. Да, местами есть аварийные отключения, от этого никуда не денемся и не можем на это повлиять», – уточнил он.
В декабре сообщалось, что троллейбусы и трамваи в столице Украины не будут выходить на маршруты до весны 2023 года, вместо них выпустят автобусы.
Ранее в Одессе приостановили работу электротранспорта из-за проблем с электричеством.
Песков заявил о последствиях для Германии из-за поставок танков Киеву
Песков: Поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
Возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся в достаточно низкой точке, хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что, безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при условии согласия США Киеву танки Abrams.
В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи
В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.
Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.
До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.
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