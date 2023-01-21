На Украине заявили о существенном дефиците мощности в энергосистеме

Участник расправ над жителями Мариуполя «азовец» с позывным Расти раскрыл подробности преступлений

Боец нацбата «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Дмитрий Канупер с позывным Расти признался в расстреле мирных граждан в Мариуполе.

Дмитрий Канупер вступил в «Азов» в феврале 2021 года, там ему присвоили позывной Расти, сообщается на сайте «Трибунал».

Канупер поступил в подразделение, базирующееся в поселке Юрьевка – в 40 км от Мариуполя в сторону Запорожской области. В обязанности Расти входили занятия спортом и тренировки с пулеметом.

Ротой группы разведки специального назначения, в которой служил Расти, командовал Александр Пастух (Механик), напрямую подчинявшийся командиру «Азова» Денису Прокопенко (Редису) или его заместителю Тавру. Заместителем Механика был Незнайка.

В первый взвод роты, где служил Расти, входили: командир Сергей Калиберда (Мангуст) и его фактический зам Кривой, а также Ведьмак, Жека, Ислам, Жрец, Тэйваз, Электрон, Музыка (Панама), Чаки, Ярыло, Тик-Так, Гиря, Вертуха.

24 февраля 2022 года по приказу Механика рота, в которой служил Расти, и снайперская группа выдвинулись в сторону Мариуполя. В городе «азовцы» заняли школу №42, расстреляв перед этим гражданских, которые укрывались в учебном заведении.

Позднее боевики расправились в школе еще примерно с 10–12 мирными гражданами. Мангуст, Бык и Панама расстреляли всех людей, которые были задержаны «азовцами» недалеко от своей новой базы и брошены в подвал здания за якобы имевшую место быть съемку на камеру техники «Азова».

Вместе с сослуживцами Расти, как правило, приезжал уже на готовые позиции: крыши многоэтажек, подъезды и дворы жилых домов, автобусные остановки. В частности, Кануперу были известны такие позиции, как Карбон, Джерело, Редут, Сомалии, Равлик. Задачей боевиков было наблюдение и укрепление в городе позиций ВСУ, Нацгвардии и морпехов. В распоряжении «азовцев» было, в частности, оружие НАТО: гранатометы «Матадор» и NLAW, автоматы МП-9, чешские боеприпасы для АГС, британские приборы ночного видения.

Примерно 27–28 февраля 2022 года группа, в которой служил Расти, выдвинулась в сторону поселка городского типа Мангуш, чтобы занять позиции для наблюдения за дорогой – по ней, предположительно, могли ехать силы ВС России.

На выезде с Мангуша Расти услышал выстрелы из БТР в сторону Запорожской области. Из пушки калибра 30 мм стрелок Варг, который в это время находился вместе с механиком-водителем Теплым, расстрелял гражданский автомобиль, ехавший в сторону Мангуша. Все мирные жители, которые были в машине, погибли.

В начале марта Расти, Мангуст, Тэйваз и Тик-Так находились на позиции в районе дома №35 по улице Латышева. Там же размещались военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие «азовцы» и техника – танк и БТР. Боевики вели артиллерийский огонь по кварталу Азовье. Снаряды попадали по жилым домам № 1, 5, 6. Очевидно, что все находившиеся там гражданские либо получили ранения, либо погибли.

8–9 марта Расти и Тик-так вели наблюдение с позиции возле автобусной остановки на пресечении улицы Куприна и бульвара Шевченко. Задача состояла в отслеживании местности на предмет появления танков ВС РФ. В это время Мангуст и Гиря находились в ТЦ «Порт-Сити», откуда они намеревались запустить БПЛА. Расти заметил, как по жилым домам Запорожского шоссе начались прилеты артиллерии, которые исходили со стороны размещения украинских сил. Гражданские, которые были в домах, скорее всего, были ранены или погибли.

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