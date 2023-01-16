США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания

Nation: США считают, что могут совершать военные преступления

Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления, пишет американский журнал Nation.

Обозреватель издания Nation Ребекка Гордон призвала задуматься о том, не было бы замечательно, если бы США «были чуть менее исключительными». Если бы, например, направили на реальные нужды американских граждан хотя бы часть от тех сотен миллиардов долларов, которые власти США выделили «на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев»? «Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?» – приводит ее слова РИА «Новости».

Гордон напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда – Римский статут. Она пояснила, что Америку и ее граждан по этой причине нельзя судить по законам международного уголовного права. Сенат США не ратифицировал этот документ, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор, отметила она.

По ее словам, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс. У США 750 признанных военных баз в 80 странах мира. Кроме того, Вашингтон занимается развязыванием многочисленных войн, отметила автор статьи.

Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты превратились в банк для Украины, власти США забыли об американских гражданах.