США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания

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16 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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На долларе поставлен «крест смерти»

Доллар ждет падение Zuma/ТАСС
Доллар впервые за два с половиной года демонстрирует «смертельный крест». Это такой технический сигнал, который говорит о продолжении девальвации американской валюты. При этом доллар уже и так серьезно ослаб. Что происходит сейчас с американской валютой и к каким результатам это приведет в будущем? Подробности...
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США и Украина разрушают принципы ООН

Эксперты сходятся во мнении, что роль ООН начала сводиться к пиар-эффектам Xinhua/Global Look Press
Инициированное Западом заседание Совбеза ООН по Украине подтвердило бессилие организации двигаться к урегулированию кризиса. В адрес России снова звучали огульные обвинения. Российский постпред Василий Небензя назвал конкретные условия для завершения спецоперации. Но украинская сторона ответила очередной пропагандистской пустышкой, предложив провести «саммит мира». Когда ООН превратилась в демагогическую площадку и какое будущее ее ждет? Подробности...
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ЧВК и армия опробовали в Соледаре новую схему штурма городов

«Вагнеровцы» вели бои в тяжелейших условиях Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара. В ведомстве сообщили, что бойцы ЧВК непосредственно штурмовали городские кварталы города, тогда как регулярные силы блокировали город с двух направлений, пресекали переброску туда резервов противника и оказывали огневую поддержку наступления авиацией и артиллерией. Где в дальнейшем может быть применена эта новая тактика? Подробности...
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Япония выбрала позор и получит войну

Кисида уже фактически пообещал вступить в войну за Тайвань на стороне Соединенных Штатов Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press
Премьер Японии Фумио Кисида, находясь в США, позволил себе феноменальную наглость, граничащую с самоотречением. А именно заявил, что применение ядерного оружия не имеет оправданий, но имел при этом в виду вымышленную угрозу со стороны России, хотя ЯО использовали только США и как раз против Японии. Но с США Токио, напротив, крепит оборону в ожидании войны с КНР. Зачем это японцам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Молодогвардейцы борются с нацизмом и сейчас

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят. Подробности...

Планете обещают распад мирового рынка и сопротивление доллару

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как культурной элите закрывать долги перед Родиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Немецкие танки на земле Украины

Обсуждение: 5 комментариев

Эстония стала подопытной крысой Запада

Спецоперация после Соледара

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Умер Вахтанг Кикабидзе

Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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Обсуждение: 5 комментариев

Выбрана «Мисс Вселенная – 2023»

В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Умерла актриса Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

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Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

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    НОВОСТЬ ЧАСА: США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
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    деоккупация донбасса


    Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска

    вопросы безопасности


    Москва указала Западу на очень хороший сценарий для всего мира

    Видео

    союзные силы


    К чему готовятся военные России и Белоруссии

    гуманитарная катастрофа


    Оставшиеся в Херсоне жители мечтают о возвращении России

    Leopard и Challenger


    Чем Российская армия встретит немецко-польские танки на Украине

    вектор наступления


    Успехи в Донбассе дали командованию России свободу выбора

    падение валюты


    На долларе поставлен «крест смерти»

    разные выводы


    Алексей Зензинов: Стругацкие испортили нашу интеллигенцию

    гражданское участие


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Немцы изголодались по правде

    невероятная стойкость


    Андрей Полонский: Донецк стоит за Россию, чтоб она осталась собой

    на ваш взгляд


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    США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания

    МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов

    16 января 2023, 10:10

    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

    По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщило послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.

    Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.

    Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
    		    13 января 2023, 14:55
    Фото: AP/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    «Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».

    Ранее советник Госдепа Дерек Шолле  заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.

    Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.

    Коментарии (34)
    США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
    Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
    		    14 января 2023, 02:30
    Фото: Danita Delimont/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.

    По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».

    В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».

    В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с  блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.

    Коментарии (21)
    Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
    		    13 января 2023, 17:11
    Фото: REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.

    Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.

    В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.

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    Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
    Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
    		    14 января 2023, 19:38
    Фото: Pius Koller/Global Look Press

    Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.

    Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.

    Министр образования Андерссон  сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».

    Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».

    Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.

    Коментарии (12)
    В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
    19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
    		    14 января 2023, 12:03
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.

    Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.

    Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.

    «Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.

    Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.

    Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.

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    В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
    Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
    		    16 января 2023, 05:34
    Фото: Xander Heinl/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

    Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».

    При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.

    Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.

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    Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
    Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС
    		    14 января 2023, 06:45
    Фото: Rosenergoatom Concern JSC/
    rosenergoatom.ru/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.

    Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.

    Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.

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    Newsweek: Танки стали новой красной линией для США и НАТО на Украине
    		    14 января 2023, 10:17
    Фото: REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины, пишет обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek.

    В статье Newsweek говорится, что этой линией являются танки.

    Филдс отметил, что США предпринимают все новые и новые шаги, которые прежде они обещали не совершать в отношении Украины. По его словам, с 2014 года США колебались на каждом этапе конфликта на Украине, но постепенно все больше и больше увеличивали свое присутствие, пишет «Царьград».

    Единственное, что заставляет США и НАТО придерживаться «отстраненной» поддержки «невероятно коррумпированной страны» – страх Вашингтона развязать Третью мировую.

    Автор статьи в Newsweek отметил, что еще несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, это было красной линией, однако в итоге американская сторона изменила позицию. А до этого Вашингтон не собирался отправлять Украине HIMARS.

    «Теперь эта линия – танки», – подчеркнул автор статьи. По его словам, нет гарантий, что США и другие западные страны не переступят эту черту.

    Ранее Украина сообщила, что начала получать тяжелую военную технику от «союзников».

    Коментарии (27)
    В США потребовали отставки Байдена из-за Украины
    Американский политик Янг потребовал отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине

    14 января 2023, 08:57

    Текст: Антон Никитин

    Джо Байдену следует покинуть пост президента США из-за военных преступлений на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

    На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг написал, что «Байдену нужно немедленно объявить импичмент» из-за военных преступлений на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и других странах. Кроме того, одной из причин отставки должно стать продолжение «прокси-войны против России на Украине», передает РИА «Новости» слова политика.

    По его словам, все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.

    Ранее журнал Nation написал, что Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления.

    Коментарии (5)
    США собрались оказывать содействие Украине в эксплуатации ЗРК Patriot
    Пентагон намерен заключить контракт Raytheon Technologies на техсодействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
    		    14 января 2023, 22:31
    Фото: Bernd Wustneck/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.

    Из публикации следует, что компания Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки, передает РИА «Новости».

    В среду стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.

    Коментарии (6)
    Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
    		    16 января 2023, 07:48
    Фото: U.S. Department of Defense/Digital/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.

    По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы

    15 января 2023, 19:19

    Текст: Ольга Иванова

    НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

    Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».

    Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.

    Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.

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    WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины
    WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня

    15 января 2023, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ.

    Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант»,

    По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».

    Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить».

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.

    Коментарии (3)
    Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
    Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

    14 января 2023, 08:18

    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления, пишет американский журнал Nation.

    Обозреватель издания Nation Ребекка Гордон призвала задуматься о том, не было бы замечательно, если бы США «были чуть менее исключительными». Если бы, например, направили на реальные нужды американских граждан хотя бы часть от тех сотен миллиардов долларов, которые власти США выделили «на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев»? «Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?» – приводит ее слова РИА «Новости».

    Гордон напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда – Римский статут. Она пояснила, что Америку и ее граждан по этой причине нельзя судить по законам международного уголовного права. Сенат США не ратифицировал этот документ, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор, отметила она.

    По ее словам, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс. У США 750 признанных военных баз в 80 странах мира. Кроме того, Вашингтон занимается развязыванием многочисленных войн, отметила автор статьи.

    Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты превратились в банк для Украины, власти США забыли об американских гражданах.

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    Байден и Кисида потребовали от России не использовать ядерное оружие на Украине
    Байден и Кисида заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине

    14 января 2023, 00:47

    Текст: Антон Антонов

    В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды Вашингтон и Токио решили заявить о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине.

    США и Япония «однозначно заявили», что «любое применение» Россией ядерного оружия на Украине станет враждебным актом против человечества. В совместном заявлении говорится, что подобный шаг не будет иметь оправдания. Кроме того, Байден и Кисида заверили, что продолжат поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Также в заявлении сказано, что США и Япония добиваются денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они призывают Китай предоставлять для мировой системы здравоохранения транспарентную и адекватную информацию о коронавирусе. Кисида, находящийся с визитом в США, заявил, что Япония, Соединенные Штаты и Европа должны быть «едины, выстраивая отношения с Китаем».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собирается размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру». Он заявил, что ядерное оружие – «это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта».

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