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16 января, понедельник | Последнее обновление — 10:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
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Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщило послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о якобы затягивании Россией досмотров судов в рамках зерновой сделки
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Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что Россия якобы целенаправленно замедляет инспекции судов в рамках зерновой сделки.
По словам Томас-Гринфилд, «операции не поспевают за высоким мировым спросом на черноморское зерно». На заседании Совета Безопасности ООН она заявила, что десятки судов ожидают отправки, еще десятки – досмотра. Томас-Гринфилд попросила членов СБ «призвать Россию немедленно усилить сотрудничество».
В свою очередь, постпред Китая Чжан Цзюнь призвал секретариат ООН прилагать практические усилия для снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, передает РИА «Новости».
В пятницу посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил об отсутствии прогресса в зерновой сделке. По его словам, российским производителям и поставщикам по-прежнему приходится иметь дело с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Также он указал на перекосы в географическом распределении получателей украинских продуктов питания.
Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
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Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.
Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.
Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».
Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.
В США назвали проблемы, которые затормозят наступление ВСУ
19FortyFive: Украине потребуется много времени для развертывания американских БМП Bradley
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У вооруженных сил Украины возникнут проблемы с использованием американских боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»), заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер.
Джагер в статье для издания 19FortyFive написал, что БМП такого типа представляют собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему. По его словам, это и станет основной проблемой для ВСУ, которые, уверен автор публикации, не обладают нужным уровнем технических и тактических знаний.
Срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию, написал Джагер.
«Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, автор выразил уверенность, что ВСУ столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки боевых машин, поскольку они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу, объяснил он.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. После этого в Сети появились объявления о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
Польша и Литва призвали ЕС ввести санкции против атомной энергетики России
Reuters сообщило о желании Польши и Литвы включить ограничения против атомной энергетики России в пакет санкций ЕС
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Польша и Литва предложили Евросоюзу «новый амбициозный» пакет санкций против России, в который предлагается включить санкции в отношении российской атомной энергетики, сообщили высокопоставленные дипломаты Польши и Литвы.
Комментируя обсуждение десятого пакета санкций, дипломаты заявили, что добиваться единодушия в ЕС по вопросу антироссийских санкций «все труднее и труднее». Пакет собираются подготовить к 24 февраля. По словам дипломатов, предлагается прислушаться к требованиям Украины и включить в санкционный список Росатом, а также его руководство.
Также предложено запретить больше российских СМИ, отключить ряд банков от SWIFT, ввести новые санкции против Белоруссии, чтобы Россия не могла обходить торговые запреты. Кроме того, предпринимаются новые попытки остановить торговлю алмазами Бельгии с Россией, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.
Newsweek: Танки стали новой красной линией для США и НАТО на Украине
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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пересекли красные линии в вопросе поддержки Украины, пишет обозреватель Джейсон Филдс в статье для американского журнала Newsweek.
В статье Newsweek говорится, что этой линией являются танки.
Филдс отметил, что США предпринимают все новые и новые шаги, которые прежде они обещали не совершать в отношении Украины. По его словам, с 2014 года США колебались на каждом этапе конфликта на Украине, но постепенно все больше и больше увеличивали свое присутствие, пишет «Царьград».
Единственное, что заставляет США и НАТО придерживаться «отстраненной» поддержки «невероятно коррумпированной страны» – страх Вашингтона развязать Третью мировую.
Автор статьи в Newsweek отметил, что еще несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, это было красной линией, однако в итоге американская сторона изменила позицию. А до этого Вашингтон не собирался отправлять Украине HIMARS.
«Теперь эта линия – танки», – подчеркнул автор статьи. По его словам, нет гарантий, что США и другие западные страны не переступят эту черту.
Ранее Украина сообщила, что начала получать тяжелую военную технику от «союзников».
В США потребовали отставки Байдена из-за Украины
Американский политик Янг потребовал отставки Байдена из-за военных преступлений на Украине
Джо Байдену следует покинуть пост президента США из-за военных преступлений на Украине, заявил американский политик-республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг написал, что «Байдену нужно немедленно объявить импичмент» из-за военных преступлений на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и других странах. Кроме того, одной из причин отставки должно стать продолжение «прокси-войны против России на Украине», передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, все без исключения президенты Штатов с 1945 года становились военными преступниками.
Ранее журнал Nation написал, что Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления.
США собрались оказывать содействие Украине в эксплуатации ЗРК Patriot
Пентагон намерен заключить контракт Raytheon Technologies на техсодействие в эксплуатации ЗРК Patriot на Украине
Министерство обороны США намерено заключить с компанией Raytheon Technologies контракт на «техническое содействие» в эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут поставлены на Украину, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.
Из публикации следует, что компания Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящие из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки, передает РИА «Новости».
В среду стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
В США указали на ошибки НАТО в отношении Москвы
НАТО совершила множество ошибок, которые по итогу привели к украинскому конфликту, написал в статье для журнала National Interest бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.
Филлипс пишет, что истоки кризиса можно обнаружить в итоговом коммюнике саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором утверждалось, что Украина когда-нибудь вступит в НАТО. Такая перспектива вызвала тревогу в Москве, приводит статью РИА «Новости».
Автор указывает, что беспокойство Москвы усилилось, когда Вашингтон поддержал государственный переворот в Киеве. После этого у альянса возникало много возможностей помешать России.
Разочаровывающей оказалась и помощь украинским властям после начала специальной военной операции, считает эксперт.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
WSJ: Боезапас США и Европы может сократиться до критического уровня из-за Украины
WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня
Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года, сообщили СМИ.
Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков, собственная оборонная промышленность Украины уничтожена в ходе спецоперации и теперь Киев зависит от поставок западного оружия. пишет «Коммерсант»,
По данным издания, к тому моменту, как запасы США и Европы истощатся, Россия может расширить собственное производство, что создаст опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года. Как считают аналитики, ОПК США и их союзников продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».
Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения, но должен продолжать поставлять технику, «чтобы победить».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Киеву истощила военные запасы стран НАТО.
Nation: США считают, что могут совершать военные преступления
Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления
Соединенные Штаты считают себя исключительной нацией, которой позволено безнаказанно совершать военные преступления, пишет американский журнал Nation.
Обозреватель издания Nation Ребекка Гордон призвала задуматься о том, не было бы замечательно, если бы США «были чуть менее исключительными». Если бы, например, направили на реальные нужды американских граждан хотя бы часть от тех сотен миллиардов долларов, которые власти США выделили «на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев»? «Разве не было бы замечательно, если хотя бы часть этих денег пошла на обеспечение нового налогового вычета на детей?» – приводит ее слова РИА «Новости».
Гордон напомнила, что позиция безнаказанности Штатов началась с отказа подписать договор Международного уголовного суда – Римский статут. Она пояснила, что Америку и ее граждан по этой причине нельзя судить по законам международного уголовного права. Сенат США не ратифицировал этот документ, а со времен Билла Клинтона американские президенты не изъявляли желание признать международный договор, отметила она.
По ее словам, безнаказанность США подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс. У США 750 признанных военных баз в 80 странах мира. Кроме того, Вашингтон занимается развязыванием многочисленных войн, отметила автор статьи.
Ранее американские СМИ писали, что Соединенные Штаты превратились в банк для Украины, власти США забыли об американских гражданах.
Байден и Кисида потребовали от России не использовать ядерное оружие на Украине
Байден и Кисида заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине
В совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды Вашингтон и Токио решили заявить о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине.
США и Япония «однозначно заявили», что «любое применение» Россией ядерного оружия на Украине станет враждебным актом против человечества. В совместном заявлении говорится, что подобный шаг не будет иметь оправдания. Кроме того, Байден и Кисида заверили, что продолжат поддерживать Киев и вводить санкции против Москвы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Также в заявлении сказано, что США и Япония добиваются денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они призывают Китай предоставлять для мировой системы здравоохранения транспарентную и адекватную информацию о коронавирусе. Кисида, находящийся с визитом в США, заявил, что Япония, Соединенные Штаты и Европа должны быть «едины, выстраивая отношения с Китаем».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собирается размахивать этим оружием как бритвой, бегая по всему миру». Он заявил, что ядерное оружие – «это естественным образом сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликта».
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