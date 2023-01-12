Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

Эксперт оценил назначение Герасимова командующим СВО

Коротченко: Назначение Герасимова командующим СВО должно ускорить освобождение регионов России от ВСУ

Глава Генштаба Валерий Герасимов теперь будет лично отвечать за успех спецоперации. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов РФ от украинских оккупационных войск, сказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Игорь Коротченко. Ранее генерал армии Герасимов был назначен командующим Объединенной группой войск.

«Назначение командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба Валерия Герасимова означает, что теперь в руках Генштаба будут концентрироваться все нити управления. Разумеется – с персональной ответственностью за конечный результат. Это позволит резко повысить межвидовую координацию, связать в единый контур систему боевого управления с более четким целеполаганием и постановкой задач группировкам и реализацией соответствующих военных планов», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Собеседник подчеркнул: подобные перестановки могут быть произведены только с согласия Верховного главнокомандующего Владимира Путина. «Рассчитываем, что эти решения позволят нам в ближайшей перспективе изменить ход СВО на более масштабные активные наступательные действия. Также это должно способствовать скорейшему освобождению территории четырех новых субъектов РФ от присутствующих там украинских оккупационных войск», – сказал Коротченко.

В среду министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группой войск начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. В Минобороны уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых задач и необходимости в тесном взаимодействии видов и родов ВС России.

Заместителями назначены главнокомандующий ВКС генерал армии Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Очевидно, каждый из заместителей получит свой объем работы с конкретными полномочиями и задачами, а координировать и отвечать за все будет непосредственно Герасимов. Это означает, что весь механизм Генштаба будет работать на успех СВО», – считает Коротченко.

Напомним, в октябре прошлого года Шойгу назначил генерала Суровикина командующим Объединенной группировкой войск.

Валерий Герасимов был назначен на должность начальника Генштаба ВС России в ноябре 2012 года. С того же периода он является членом Совбеза России. Участвовал во второй чеченской кампании и в военной операции ВС России в Сирии. Герой Российской Федерации.