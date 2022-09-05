Путин оценил уровень экологической культуры россиян

Президент Владимир Путин отметил, что россияне все чаще бережно относятся к природе, что говорит о повышении уровня экологической культуры.

«Вы сказали, что кто-то прекрасно браконьерит и мусор оставляет, но словосочетание не очень удачное. Они безобразным образом браконьерят и таким же образом оставляют следы своей жизнедеятельности, не желая прибрать за собой, что очень важно», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос одного из участников форума «Экосистема. Заповедный край».

«Редко, но все-таки когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Вижу, когда кострища прибраны, когда консервные банки зарыты в землю, все чаще и чаще такие примеры бережного отношения к природе», – отметил президент.

По его словам, это говорит о повышении уровня экологической культуры населения.

«Я все чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними. Многие, кто поступает так, меня услышат, хочу их поблагодарить. Но, к сожалению, есть еще и проявления негативного характера», – отметил глава государства.

Президент рассказал, что с детства привык не бросать мусор, где попало, и считает, что именно с этой привычки нужно начинать каждому человеку.

Путин также отметил, что вопросы экологии требуют особого внимания, прежде всего, со стороны тех, кто понимает проблемы и хочет минимизировать негативные последствия, передает РИА «Новости».

Он добавил, что человек своей деятельностью создает проблемы для окружающей среды, а выбросы в атмосферу влияют на людей, которые проживают на этих территориях.

Ранее Путин выразил уверенность в возрождении международного сотрудничества в сфере экологии.

До этого Владимир Путин заявил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза в России.

Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.