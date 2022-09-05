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Путин выразил уверенность в возрождении международного сотрудничества в сфере экологии
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Политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена, заявил президент Владимир Путин на Всероссийском молодежном экологическом форуме на Камчатке.
«Уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии, сохранения климата неизбежно будет осуществляться и будет возрождаться. Надо сказать, что и сейчас оно не особенно прерывается. Эта политическая пена, которая мешает совместной работе специалистов, безусловно, схлынет, и работа будет продолжена», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Владимир Путин заявил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза в России.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин рассказал о планах России и Казахстана вернуть тигров в Центральную Азию
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
Международный форум по сохранению тигра открылся в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) видеоприветствием Путина.
«Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году. Эта инициатива крайне важна», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Между тем в правительстве Приморья сообщили, что Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики.
«В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья», – говорится в сообщении.
Исторически в Средней Азии и Закавказье обитала популяция туранских тигров, к настоящему времени вымершая. Исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой большой кошки.
Несколько лет назад правительство Республики Казахстан объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого прошла подготовка, в том числе создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш.
«В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций», – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.
Ранее исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема заявила, что российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду.
Путин прибыл на Камчатку
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края.
Глава государства прилетел в регион, где, как ожидается, встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым, передает ТАСС.
После этого глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений Вооруженных сил «Восток-2022».
Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Путин рассказал, как влюбился в Камчатку
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Президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
«Камчатка – это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать – как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов.
«Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой XVII–XVIII века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок», – заявил президент.
Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки, назвав этот край уникальным местом и требующим внимания и защиты со стороны человека.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Пескова спросили о встрече Путина с Кнайсль на ВЭФ
Президент Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. В понедельник она прибыла на ВЭФ, который проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
«Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
Напомним, Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Путин поручил разработать предложения по использованию иностранного ПО
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по использованию иностранного программного обеспечения, когда пользователям невозможно исполнить договорные обязательства.
«Правительству Российской Федерации: ... представить предложения: об определении специальных условий использования иностранного программного обеспечения, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».
Отмечается, что поручение предстоит исполнить до 1 октября 2022 года.
Путин сообщил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза
Утилизация отходов в России идет опережающими темпами, соответствующий план перевыполнен в два раза, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
«Работа идет достаточно хорошими темпами, хотя, конечно, с учетом масштабов нашей страны кажется, что этого недостаточно. Этого, действительно, недостаточно, это не просто кажется. Но темп набран положительный, и мы, все кто этим занимается, в два раза перевыполнили план по утилизации отходов», – цитирует ТАСС Путина.
Также Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» предложил сделать это мероприятие ежегодным.
«Знаю, что форум привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, готов ее защищать. Он проходит впервые здесь, и мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным», – приводит РИА «Новости» слова президента. Он пообещал со своей стороны поддержать это мероприятие.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин поддержал идею возобновления движения юных натуралистов
Президент Владимир Путин высказался в поддержку идеи о возобновлении движения юных натуралистов, предложение обсудят с регионами и правительством страны.
В ходе всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из участников поднял вопрос о движении натуралистов, передает РИА «Новости».
«Предложение ваше по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве России», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявлял, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.
Путин поручил утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года
Президент Владимир Путин поручил создать и утвердить концепцию технологического развития страны до 2030 года.
«Правительству России... разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».
В концепции должны предусматриваться цели технологического развития, механизмы по их достижению, количественные показатели по этим параметрам.
Также должны быть обозначены задачи технологического развития и механизмы их решения; основные этапы достижения целей технологического развития; определение ответственных за достижение целей технологического развития; меры поддержки институтов инновационного развития в целях реализации концепции; активное привлечение частного бизнеса к участию в реализации концепции и механизмы стимулирования такого участия; объем и источники финансирования мероприятий, включенных в концепцию.
Срок исполнения поручения – 15 декабря. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Путин призвал очистить Арктику от накопленного мусора
Будущее России в значительной степени связано с Арктикой, но нужно очистить ее от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия, заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край».
«В свое время [Михаил] Ломоносов говорил, что будущее России за Сибирью, сейчас без всякого преувеличения можно сказать, что будущее России в значительной степени, во всяком случае, связано с Арктикой. И первое, что нужно сделать, – это очистить ее от того, что там было накоплено в процессе жизнедеятельности человека за многие предыдущие десятилетия», – цитирует ТАСС Путина.
Президент указал, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
«Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение Северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе в сфере энергетики», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.
«Арктика – очень уязвимый с точки зрения экологии регион и требует особого внимания к ее защите, поэтому вот все это вместе – уборка старого (мусора) и создание благоприятных условий, надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека, экономические, оборонные интересы и интересы защиты природы, все это вместе – сложнейшая задача», – отметил Путин.
Он также заявил, что будущее России «в значительной степени связано с Арктикой», и первое, что нужно сделать, – это очистить ее от «того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за прошлые десятилетия».
Президент пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время.
Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу.
«И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует», – добавил президент.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
Ранее Путин выразил уверенность в возрождении международного сотрудничества в сфере экологии.
До этого Владимир Путин заявил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза в России.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин: Жить надо ради того, за что можно умереть
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Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России, но и для человечества в целом, передает РИА «Новости».
«Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: «Жить надо ради того, за что можно умереть». Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь», – сказал Путин.
Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в вопросах космоса и сокращения вооружений
Россия будет продолжать сотрудничество с другими государствами в вопросах экологии, по некоторым направлениям в космосе, а также в сфере сокращения вооружений, заявил президент России Владимир Путин выступая на экологическом форуме.
«Несмотря на сложности сегодняшнего периода в мировых делах сотрудничество в сфере экологии международное будет продолжено так же, как и сотрудничество по некоторым направлением в космосе, сокращению вооружений... Это неизбежно», – передает его слова РИА «Новости».
Путин также заявил, что политическая пена, которая мешает сотрудничеству с Россией, в том числе в вопросах экологии и сохранения климата, схлынет, и совместная работа будет продолжена.
Путин согласился с предрекающими гибель человечеству в случае игнорирования проблем экологии
Президент Владимир Путин не исключил, что правы те, кто предрекает гибель человечества в случае игнорирования экологических проблем.
«Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само, как часть природы, просто может прекратить существование», – констатировал глава государства на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в понедельник. «На самом деле, может быть, так оно и есть», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в понедельник Путин призвал очистить Арктику от накопленного мусора.
Путин оценил уровень экологической культуры россиян
Президент Владимир Путин отметил, что россияне все чаще бережно относятся к природе, что говорит о повышении уровня экологической культуры.
«Вы сказали, что кто-то прекрасно браконьерит и мусор оставляет, но словосочетание не очень удачное. Они безобразным образом браконьерят и таким же образом оставляют следы своей жизнедеятельности, не желая прибрать за собой, что очень важно», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос одного из участников форума «Экосистема. Заповедный край».
«Редко, но все-таки когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Вижу, когда кострища прибраны, когда консервные банки зарыты в землю, все чаще и чаще такие примеры бережного отношения к природе», – отметил президент.
По его словам, это говорит о повышении уровня экологической культуры населения.
«Я все чаще и чаще вижу и с благодарностью думаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними. Многие, кто поступает так, меня услышат, хочу их поблагодарить. Но, к сожалению, есть еще и проявления негативного характера», – отметил глава государства.
Президент рассказал, что с детства привык не бросать мусор, где попало, и считает, что именно с этой привычки нужно начинать каждому человеку.
Путин также отметил, что вопросы экологии требуют особого внимания, прежде всего, со стороны тех, кто понимает проблемы и хочет минимизировать негативные последствия, передает РИА «Новости».
Он добавил, что человек своей деятельностью создает проблемы для окружающей среды, а выбросы в атмосферу влияют на людей, которые проживают на этих территориях.
Ранее Путин выразил уверенность в возрождении международного сотрудничества в сфере экологии.
До этого Владимир Путин заявил о перевыполнении плана по утилизации отходов в два раза в России.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема, Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин счел сомнительным решением проблем экологии отказ от поставок газа из России
Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.