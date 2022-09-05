Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация, заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

Чуров отметил, что подобные политические технологии в США используются уже достаточно давно. По его словам, эта технология требует очистки выборов от постороннего вмешательства с целью установления контроля за голосованием и создания условий для их беспрепятственной фальсификации, передает РИА «Новости».

«Российская карта» разыгрывается слабейшими, лживыми и нечистоплотными политиками, точнее, политиканами. Обманув избирателя в этом вопросе, они обманут их и в других: заставят щипать травку на газонах, мерзнуть, болеть и зарастать грязью, заводить вшей. Многие запросятся в Россию – помыться, погреться и поесть натурального мяса», – заявил Чуров.

Ранее ФБР устроило внутренние проверки по расследованию якобы имевшего место «сговора» экс-главы американского государства Дональда Трампа с Москвой.

Напомним, ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала коммуникации между Trump Organization и российским «Альфа-банком».

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

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