Почти 1 тыс. коров погибли на ферме в Запорожской области из-за обстрела со стороны ВСУ

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4 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 15:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении
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Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому.
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своем призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Почти 1 тыс. коров погибли на ферме в Запорожской области из-за обстрела со стороны ВСУ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ферму в селе Великая Белозерка неподалеку от Энергодара в Запорожской области, в результате чего сельскохозяйственный комплекс получил значительные повреждения, погибли около тысячи коров, сообщили в администрации Энергодара.
«В результате обстрела сотрудник фермы получил ранение. Погибла почти тысяча коров, осталось всего около двухсот. В одном из ангаров сгорели заживо 90 телят», – передает ТАСС сообщение администрации.
Кроме того, серьезно повреждены молокозавод, уничтожено оборудование для производства комбикорма, некоторые сооружения фермы полностью разрушены.
Как уточнили в пресс-службе ВГА Энергодара, украинские войска нанесли удар по ферме еще 31 августа.
Напомним, 31 августа Энергодар и ЗАЭС за сутки подверглись более 60 ударам со стороны ВСУ.
ВСУ нанесли удар по Херсону
Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.
«Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.
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Шарий высмеял угрозы Киева жителям освобожденных территорий
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Блогер Анатолий Шарий раскритиковал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук об уголовном наказании за участие в референдумах на освобожденных Россией территориях Украины.
Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что гражданам Украины может грозить до 12 лет лишения свободы, если они будут участвовать в референдумах на контролируемых Россией территориях Украины.
«Такого я не припоминаю. За организацию – было, но чтобы за участие...» – недоумевает Шарий. По его словам, можно и за жизнь в неподконтрольных Украине территориях «срок давать», например – 12 лет. «При входе русских в город не застрелился – 8 лет», – написал Шарий в своем Telegram-канале.
Ранее Верещук сообщила, что власти решили принудительно эвакуировать жителей Донбасса. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, «он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь». В четверг вице-премьер Украины призвала жителей Донецкой области покинуть регион.
Напомним, в июле Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей как можно скорее эвакуироваться. Она объяснила свой призыв тем, что «артиллерия должна работать», а так называемая деоккупация, которую собираются проводить Вооруженные силы Украины, «включает в себя вооруженное применение силы».
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В администрации Энергодара заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС
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Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Одно из попаданий – сквозное – было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», – приводит слова главы администрации города ТАСС.
Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава администрации города напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», – добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Накануне в администрации Запорожской области сообщили, что мощность двух работающих энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое. Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
Кроме того, в четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.
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35-я бригада ВСУ: Нас просто истребляют
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Бойцы 35-й бригады морской пехоты ВСУ после разгрома «контрнаступления» на Николаево-Криворожском направлении пожаловались на свое бедственное положение и отсутствие помощи.
«Это никакая не война, нас просто истребляют... Сколько еще наши матери и жены прольют слез? Сколько детей останутся без отцов? Сколько еще будет братских могил? Братья, кто не пережил эту ночь, вы навсегда в наших сердцах... Где мобилизованные? Всех на фронт! Всех на защиту Украины! У нас батальоны остались только на бумаге, а они гуляют себе!» – сообщают разгромленные морпехи в своем Telegram-канале.
«Хлопцев перекинули из Одесской области на передовую, пообещав быстрое взятие Херсона. Но что-то явно пошло не так», – говорится в этой связи в сообщении отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
«Морская пехота ВСУ передает сердечный привет Алексею Арестовичу и Владимиру Зеленскому. В свою очередь хочу отметить, что точная работа нашей артиллерии, которую бойцы ВСУ описали словами «это не война, нас истребляют», обеспечена присутствием на фронте в достаточном количестве коптеров», – добавил в свою очередь зампред Мосгордумы, тележурналист и военный корреспондент Андрей Медведев.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Названы причины антиукраинского митинга в Чехии
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«Недовольство людей, вышедших на митинг в Чехии, вызвано их обеспокоенностью внутренними проблемами страны. Кроме того, оголтелая русофобия и помощь Украине в ущерб собственным интересам имеет лишь ограниченную поддержку в чешском обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в Чехии прошел антиправительственный митинг, его организаторы призвали правительство республики уйти в отставку.
«Причины митинга, прошедшего в Праге, заключаются в резком ухудшении условий жизни чехов. До последнего времени Чехия была страной с низкой инфляцией и безработицей, с устойчивым курсом кроны и высокими социальными стандартами. Сегодня, впервые за 30 лет, инфляция в Чехии достигла 18%», – рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, достаточно сильно на социальной напряженности сказался прием почти полумиллиона украинских беженцев. В расчете на душу населения мы видим, что Чехия приняла даже больше переселенцев с Украины, чем Польша. Следствием этого стали проблемы с уличной безопасностью и нагрузка на бюджет. Этим чехи крайне недовольны», – отметил собеседник.
«Большинство чехов не питают симпатий к России, вместе с тем Украина и украинцы, которые годами массово работали в Чехии, тоже не вызывают у них особого восторга. Для Чехии, как и для Польши, провозглашенный героем на Украине Степан Бандера – это преступник, чьи последователи вырезали несколько тысяч чехов на Волыни в 1943 году», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, кто стоит за организацией акции протеста, политолог рассказал, что «главным образом это националисты из партии «Свобода и прямая демократия». «Эта партия имеет свою фракцию в парламенте, ее лидеры известны своей русофилией. Кроме того, к ним примкнула и часть сторонников бывшего премьера Андрея Бабиша, которые недовольны ухудшением жизни в стране», – рассказал Трухачев.
«Вместе с тем шансов свергнуть правительство Петра Фиалы, имеющего устойчивую опору в парламенте, у организаторов митинга пока нет. Все может измениться лишь в начале 2023 года, после президентских выборов в Чехии, не раньше», – полагает собеседник.
«Чешский премьер Петр Фиала – идейный русофоб. То есть он не проплачен США или кем-то другим, русофобия – это его личная позиция и личный выбор. Именно поэтому он склонен везде искать «руку Кремля»,
– убежден политолог. «В целом в Чехии есть и русофобы, и русофилы. В отличие, например, от Польши, там присутствует очень большой разброс мнений по поводу России. Наиболее частое из них: «русские – не друзья, но и не враги». Поэтому наличие у власти столь русофобского правительства выглядит как аномалия. А вот наличие массового недовольства кажется вполне естественным, учитывая, что совсем откровенных русофобов в Чехии всего порядка 10-15%, а безусловная поддержка Украины находится в пределах 30%», – отметил эксперт.
«То, что случилось вчера в Праге, стало напоминанием, что Чехия – не Польша, и оголтелая русофобия в ущерб интересам своей страны и народа имеет ограниченную поддержку, несмотря на то, что и доля русофилов там не превышает 15-20%», – подчеркнул он.
Рассуждая об ожиданиях России от отношений с Прагой, собеседник отметил, что «основное, к чему нам нужно быть готовыми – это то, что Чехия может и будет колебаться». «Несмотря на то, что русофобия у чехов величина непостоянная, она там все же есть. С нынешним правительством Чехии России говорить не о чем. Я считаю, что нужно прервать все отношения до тех пор, пока там не сменится правительство. Как мы видим, запрос на такую смену в чешском обществе есть», – резюмировал Трухачев.
В субботу в центре Праги прошел антиправительственный митинг. Участие в нем приняли порядка 70-80 тысяч человек. Организаторы считают, что правительство премьера Петра Фиалы принимает запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и ростом цен на товары и услуги, передает РИА «Новости».
Кроме того, они выдвинули требование правительству Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае организаторы грозят объявить акцию неповиновения.
«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]. Мы уже ведем переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки [в республике]», – приводит ТАСС заявление организаторов.
Выступившие ораторы, среди которых находились политики, ученые и общественные деятели, возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. Они призвали, в частности, к немедленным переговорам с РФ с целью заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.
Участники митинга, многие из которых принесли на Вацлавскую площадь государственные флаги Чехии, скандировали лозунги за привлечение к ответственности за происходящий кризис членов кабмина и настаивали на проведении досрочных парламентских выборов. Они обвинили власти в реализации политики, противоречащей национальным интересам.
Также, по мнению участников митинга, властям необходимо придерживаться нейтралитета в украинском кризисе, поскольку из-за поддержки Украины и антироссийских санкций чехи столкнулись с резким ростом цен на продовольствие и электричество.
Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции протеста прокатились и по другим европейским городам. В пятницу столкновения между протестующими и силовиками произошли в немецком городе Кассель. А в субботу массовый митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона прошел в Париже.
В воскресенье СМИ предрекли в Германии протесты по чешскому образцу. Как пишут СМИ, антиправительственный митинг в Чехии, участники которого обвинили власти в нежелании налаживать отношения с Россией и в отсутствии поддержки местному населению перед лицом серьезного кризиса, способен вдохновить немецкую оппозицию.
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Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.
По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.
Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.
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Политолог указал на старт «межэлитной грызни» на Украине
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На Украине началась «межэлитная грызня», а бизнесмены начинают искать контакты с Москвой, что может быть плохим сигналом для президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Марат Баширов.
По его словам, после начала СВО многие олигархи сдали медиаресурсы, дали денег и уехали из страны пережидать сложные времена, надеясь, что Зеленский не допустит потерь территорий и их активов на них, но чем дальше, тем больше беспокойства у украинской элиты за свое будущее и свое богатство. Пример разорения олигарха Ахметова, потерявшего крупнейший свой актив – «Азовсталь», напугал элиту.
«Мы наблюдаем на Украине новые тренды. Во-первых, началась межэлитная грызня по сценарию «умри первый, а я может быть потом». Во-вторых, украинские бизнесмены начинают искать контакты в Москве, чтобы договориться, выходят на окружение Януковича, надеясь через него получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян. В-третьих, часть элиты начинает договариваться с Залужным (начальник ВСУ), считая, что он будет править после Зеленского», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
По мнению Баширова, для Зеленского – это очень плохой сигнал.
«Вместо образования бизнес-оппозиции в России Путину, мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции Зеленскому. До посылания Байдена «в лес» дело еще не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жестко играла и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине будь то в Киеве или в Херсоне», – сообщил он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского.
В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией
Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.
Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.
Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
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Лидер французской партии призвал запретить военную пропаганду Киева
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль к международному сообществу запретить распространение военной пропаганды со стороны властей Украины.
«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, ее смелость должна служить примером», – приводит ТАСС комментарий лидера французской партии «Патриоты» по поводу недавнего телевизионного выступления Руаяль, в котором она осудила попытки Киева с помощью военной пропаганды помешать мирным переговорам.
По мнению лидера «Патриотов», Руаяль имеет полное моральное право протестовать против военной пропаганды. «Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен (занимал пост в 2002–2004 годах) осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», – напомнил Филиппо. Франция, убежден он, «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».
Ранее в субботу ассоциация Stand With Ukraine пообещала пожаловаться на экс-кандидата в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль из-за осуждения пропаганды войны через страх со стороны властей Украины. В четверг Руаяль, дважды входившая в состав французского правительства и баллотировавшаяся на выборах президента Франции, заявила, что военная пропаганда Киева преследует две цели. По ее мнению, это воздействие на украинских военнослужащих для их мобилизации и создание препятствий на пути мирного процесса. Отметив бездоказательность пропагандистских утверждений украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, она призвала ООН и журналистское сообщество установить запрет на «инструментализацию страха путем пропаганды».
Ранее СМИ призвали президента Украины Владимира Зеленского признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли «выгоды» от России правозащитная организация Amnesty International, которая обвинила Киев в нарушении законов ведения войны.
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Ветеран спецназа: СБУ и ГУР ВСУ вербуют беженцев на западе Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР ВСУ) активно работают с беженцами, которые эвакуировались на запад Украины, но находятся в рамках призывного возраста, заявил ветеран спецназа Сергей Козлов.
«Им вручают повестки о призыве. Это верная дорога в тероборону на передовую с высокой вероятностью получить билет в один конец. Однако есть альтернатива. Украинские спецслужбы вербуют их для совершения диверсий на военных объектах, находящихся на освобожденной территории Донбасса и Украины, а также на объектах гражданской инфраструктуры», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов газете ВЗГЛЯД.
«По моим сведениям, сумма вознаграждения достигает 1 млн гривен в зависимости от ценности объекта и установленных расценок. Те же, у кого для диверсий смелости маловато, могут просто заниматься сбором разведывательной информации о дислокации ВС России на подконтрольной им территории. Эти сидят на окладе 100 тыс. гривен. Согласившиеся получают легенду, недостающие документы и помощь в возвращении на территорию, освобожденную союзными войсками», – добавил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – сообщили в Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом.
Футболистам киевского «Динамо» пригрозили отправкой в армию за плохую игру
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал игроков клуба за выступление в квалификации Лиги чемпионов и напомнил футболистам об их призывном возрасте, сообщили СМИ.
В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» в двух матчах проиграло «Бенфике» с общей разницей мячей 0-5.
По словам Суркиса, на европейской арене игроки должны выходить и биться до крови, а не «забивать сами себе».
«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле – ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», – передает «Чемпионат» со ссылкой на ua.tribuna.com слова Суркиса.
Ранее Киевское «Динамо» отказалось играть с румынским клубом из-за слов о нацистском «Азове».
Стали известны подробности попытки захвата Запорожской АЭС украинским десантом
Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.
«Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца.
По словам Скифа, десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиация уничтожила передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.
Скиф отметил, что противнику оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».
Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.
Ранее Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.
До этого в четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС
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Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах ДНР, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В Донецкой народной республике спецназ «Ахмат» и 2-й корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах. Наши бойцы активно продвигаются в направлении Соледара, Яковлевки, Северска», – передает ТАСС сообщение Кадырова.
Глава Чечни отметил, что пауза, которая в тактических целях была выдержана за последнее время, полностью себя оправдала. «Не буду раскрывать все секреты, но благодаря разработанному нами плану окрыленный противник раскрыл все свои позиции. Этого нам и было нужно. Теперь спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», – добавил он.
Ранее Кадыров рассказал о паникующих в ближнем бою украинских националистах.
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Киевские власти начали рассылать угрозы учителям Энергодара
Власти Украины постоянно шантажируют учителей в Энергодаре и рассылают им угрозы, сообщил глава администрации расположенного в Запорожской области города Александр Волга.
«Бесцеремонность шантажа со стороны украинского правительства [находящейся под контролем Киева части] Запорожской области, то, что они постоянно рассылают какие-то угрозы, - эта ситуация не нова, она происходит с самого начала. Именно путем запугивания, другой методики у них нет. Они производят каким-то образом некоторый ажиотаж в умах непосредственно преподавательского состава. Родителей постоянно запугивают, чтобы они не пускали своих детей на обучение в наши российские школы. Я считаю, что это просто низость со стороны людей, которые находятся там и действуют по такой методике, потому как манипуляции при помощи детей – самое последнее [дело]», – передает ТАСС слова чиновника.
Ранее Минобороны призвало ООН принять меры для прекращения обстрелов школ Киевом.
В Минобороны предупредили об угрозе распыления химвеществ Украиной при помощи БПЛА
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Киев запросил у производителя беспилотников «Байрактар» возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, запрошенные Киевом беспилотники «Байрактар» с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.
Также Кириллов заявил, что в США были запатентованы технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотника с контейнером для зараженных насекомых.
По его словам, имеется документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе, выданный агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к патенту сказано, что данное устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для военнослужащих США.
Ранее ударный сверхзвуковой беспилотник турецкой компании Baykar Makina презентован на авиационно-космическом фестивале Teknofest, который открылся в городе Самсун на черноморском побережье Турции.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
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