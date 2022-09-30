ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске

Высокоточным ударом ВКС России в районе Днепропетровска уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенного пункта Закотное ДНР и города Николаева, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Осокоровка Херсонской области и Времевка ДНР, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб ДНР, а также 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что были уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Маяки ДНР, Лежино Запорожской области, Павлоград, Коломийцево Днепропетровской области и города Николаева, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Редкодуб ДНР.

Кроме того, в Николаевской области в районе населенного пункта Червоный Став ударом ВКС России уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаева поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка ДНР сбит МиГ-29 воздушных сил Украины, отметил Конашенков. Еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское ДНР и Новоегоровка Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS над городом Херсоном, в районах населенных пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислили в Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о ситуации вокруг ЗАЭС.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции.

Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области», – сообщил Конашенков.

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщало, что ударом ВКС уничтожены 80 боевиков «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР.