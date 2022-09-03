В Ижевске открыли уникальную Школу юных летчиков

После капитального ремонта в Ижевске открыли военно-патриотический центр с парашютной вышкой – единственное в России учреждение дополнительного образования авиационно-технической направленности, где будут обучать детей конструированию и программированию беспилотных летательных аппаратов.

Здание школы было построено в 1930-х годах и давно нуждалось в капитальном ремонте. Весной 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу провести реновацию учреждения. Капремонт проходил в три этапа. Средства были выделены в рамках «Большого ремонта» социальных объектов, который проходил в республике в 2019-2020 годах. Также помогли выпускники школы и представители бизнеса, говорится в сообщении на сайте правительства Удмуртии.

Сейчас полностью отремонтированы учебные кабинеты и фойе, заменены системы энергоснабжения, отопления и водоснабжения, обновлен фасад здания. Приобретено новое оборудование, которое позволяет подготовить курсантов к выбору будущей профессии. Это авиастимуляторы, кабина самолета ТЛ – 1, беспилотные летательные аппараты.

В школе проходит подготовка детей по программе «Инженерная авиация» – конструирование и программирование беспилотных летательных аппаратов. И если в прошлом году по программе занимался 161 человек, то в этом году планируется 200. Спрос на это направление растет ежегодно.

Также в Школе юных летчиков реализуются программы дополнительного образования с уникальными программами: «Первоначальная летная подготовка пилота», «Юный летчик», «Юнармеец», «Боевая единица».

Выпускники школы становятся курсантами престижных учебных заведений. Саттахиев Марк и Князев Владимир стали курсантами Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Бобокалонов Кабирджон – студент Московского высшего общевойскового командного училища. Хафизов Руслан – первокурсник «Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища» Министерства обороны Российской Федерации. Кочетов Евгений будет учиться в «Военном ордена Жукова университете радиоэлектроники» Министерства обороны Российской Федерации.

В 2019 году Школе юных летчиков присвоен статус Центра по подготовке юнармейцев.