Врач назвал указывающие на психическое расстройство привычки

Некоторые безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин.

Периодически повторяющиеся действия и навязчивые мысли иногда свидетельствуют о расстройстве психики, которое может развиваться и негативно влиять на многие сферы жизни человека, отметил он.

«Обсессивно-компульсивное расстройство – состояние, которое характеризуется навязчивыми идеями и компульсивными поступками, то есть эти поступки, компульсии, периодически повторяются, формируются определенные ритуалы в поведении человека», – пояснил Фомин в интервью радио Sputnik.

По его словам, на начальном этапе ОКР почти не отражается на качестве жизни человека, странности в поведении пациента могут выглядеть со стороны как индивидуальные особенности, как «изюминка».

«Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безобидная черта личности или привычка, немного странная, например, плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает чуть чаще, может быть, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил», – привел примеры Фомин.

Если заболевание прогрессирует, человек начинает страдать от повышенной тревожности и чувства вины, у него возникают сложности с социализацией, продолжил врач.

«Человек начинает осознавать странности в своем поведении, это может сопровождаться чувством вины, страхом, тревожностью, и все это может перерасти в тяжелое расстройство. Привычки становятся для человека проблемой, начинают влиять на социализацию, на все сферы жизни», – рассказал Фомин.

Стрессовые ситуации способствуют ухудшению состояния пациента с ОКР, добавил он.

Предотвратить развитие заболевания поможет своевременное обращение за медицинской помощью, напомнил врач. При лечении ОКР применяются как лекарственные препараты, так и психотерапия, уточнил Фомин.

Ранее Фомин, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об окончании «периода изобилия», рассказал газете ВЗГЛЯД, что разрушение комфортной жизни в ЕС наряду с чередой других кризисов, повысит число психических расстройств среди жителей Европы.