Власти Польши обвинили Туска в работе на Россию

Представитель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель и министр по вопросам развития и технологий Польши Вальдемар Буда устроили конференцию, на которой обвинили экс-премьера Польши и основателя партии «Гражданская платформа» Дональда Туска в том, что он поддерживал Россию в ущерб интересам своей страны.

Как заявил Фогель, практически на протяжении всего периода работы члены правительства Туска видели в России партнера по сотрудничеству и инвестициям в сфере энергетики, а решения, которые были приняты в то время, были решениями, благоприятными для российской стороны, пишет wPolityce.pl.

Фогель считает, что Туск лжет, когда говорит о своей «твердой антироссийской позиции». В частности, Фогель упрекает Туска в содержании письма с соболезнованиями, направленного Россией Польше в связи с авиакатастрофой под Смоленском 2010 года, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский. Возмущение Фогеля вызвало заявление Москвы о «готовности продолжать активное сотрудничество» для «реализации масштабных договоренностей, достигнутых председателем правительства Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Совета министров Республики Польша Дональдом Туском».

Буда заявил о «новом открытии в польско-российских отношениях», подчеркнув, что речь идет о личных отношениях Путина и Туска. По его версии, экономические отношения двух стран не были «в интересах Польши». Фогель обвинил Туска в готовности «допустить в Польшу Лукойл и Роснефть». Также указывается на сотрудничество между польскими предприятиями и научными учреждениями и российской промышленностью в горнодобывающей отрасли. В ПиС подчеркнули, что правительство Матеуша Моравецкого решило ввести эмбарго на российский уголь, а вот Туск хоть и заявлял о необходимости ввести эмбарго на российский уголь, сам прежде развивал сотрудничество с российской угольной промышленностью.

Фогель и Буда считают, что Туск был послом по газовым делам России, выступал за российские интересы против европейских и украинских интересов, его правительство хотело поставить Польшу в энергетическую зависимость от России.

В частности, речь идет о газовом соглашении с Россией, которое должно было действовать до 2037 года. Кроме того, Фогель указал, что во время правления Туска «были планы осуществить электрическое соединение между Польшей и Калининградом». Также прежним властям Польши ставится в вину поддержка присоединения России к ВТО.

Напомним, в свете конфликта Польши с Германией и ЕС нынешние власти в Варшаве и их сторонники рассматривают лидера польской либеральной оппозиции Туска как «национал-предателя».