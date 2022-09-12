Кремль спросили о ремонте турбины «Северного потока»

Компания «Газпром» находится в контакте с компанией Siemens по вопросу ремонта турбины после утечки масла на оборудовании двигателя для «Северного потока», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, Газпром находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин - это первое. В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он отметил, что в Кремле не будут гадать, как отразится на общих поставках поданный нефтегазом Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа.

«Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», – заявил Песков, напомнив, что Украина уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно.

«Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить», – отметил представитель Кремля.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

Между тем, компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.

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